¿Se termina la novela?: reportan que Pumas sí renovaría a JJ Macías

JJ Macías sería renovado por la institución universitaria pese a su lesión que lo mantendrá lejos de las canchas por un periodo prolongado. (YouTube/ PumasMX)

La noticia de que José Juan “JJ” Macías habría alcanzado un acuerdo para renovar con Pumas hasta diciembre de 2026 sorprendió al entorno del fútbol mexicano debido al contexto de especulación en torno a la grave lesión que actualmente lo mantiene fuera de las canchas.

El informe llegó de la mano del periodista argentino César Luis Merlo, especialista en fichajes y movimientos de mercado, quien adelantó que, después de varios días de negociación, Pumas y JJ Macías habrían llegado a un acuerdo.

Este anuncio, aunque aún no es oficial por parte del club, abriría la posibilidad de que el delantero continúe ligado a la institución universitaria e ilusionaría a una afición que se encuentra desprotegida en la línea ofensiva y que ve en Macías una oportunidad de recuperar el nivel.

Antes de su lesión el atacante registraba 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos. Su rendimiento comenzaba a perfilarlo como pieza clave en el ataque universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cómo fue la lesión de JJ Macías

El atacante sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado tras un fuerte choque con José Paradela en el partido contra Cruz Azul, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025. El diagnóstico de la lesión indicó que esto lo marginará por al menos ocho meses, generando dudas sobre su futuro inmediato.

Debido a lo aparatoso del momento y al largo historial de lesiones presentado por el atacante, se especuló que Pumas no renovaría su contrato, el cual vencía en diciembre de 2025. Sin embargo, la información revelada por Merlo apunta a que el club habría decidido apostar por su recuperación y continuidad.

Pumas confirma lesión de José Juan Macías (X/ @PumasMX)

Cuál había sido el desempeño de JJ Macías antes de su lesión

Antes de la lesión, Macías disputó 331 minutos, de los cuales cinco fueron como titular. En ese lapso había mostrado un repunte importante: 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos. Su rendimiento lo perfilaba como pieza clave en el ataque universitario.

Estos registros son relevantes porque demuestran que, aunque su participación fue limitada, el delantero sí aportó en momentos clave. Para la directiva, estos números pudieron haber significado un argumento sólido para justificar la renovación y mantenerlo en el plantel.

El mensaje de JJ Macías sobre su posible renovación y la reacción de los aficionados

En este sentido, en días previos el delantero de Pumas había compartido un mensaje en sus redes hacia la afición y el club, asegurando que regresaría más fuerte y prometiendo que pronto dará noticias sobre su futuro.

El atacante JJ Macías envío un mensaje a la afición universitaria para brindar mayor información al respecto de su lesión. Crédito: Instagram/ @jjmacias9

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”, escribió José Juan Macías, manteniendo la incógnita sobre su próxima etapa profesional que, con el informe, ahora apuntaría a permanecer dentro de Pumas. En su mensaje, el delantero reiteró el agradecimiento por el apoyo recibido tras la operación, reconociendo el respaldo mostrado durante su proceso de recuperación.

De confirmarse la extensión del contrato enviaría un mensaje claro: Pumas confía en el potencial de Macías y está dispuesto a apostar por proyectos a largo plazo, incluso en medio de la adversidad. La decisión también evitaría que el jugador quede sin equipo durante su rehabilitación, fortaleciendo la relación entre club y futbolista.