La IA predice al ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul después del empate en semifinales de la Liga MX

La IA predice una duelo trabado y con mucha llegada entre ambas escuadras en el que Tigres finalmente se impondrá en el global sobre los celestes. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Tigres y Cruz Azul en la vuelta de semifinales del Apertura 2025: el análisis proyecta una victoria 2-1 de los felinos sobre Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL.

La semifinal entre Tigres y Cruz Azul del Apertura 2025 se encuentra en un punto de máxima tensión tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Con ese resultado, la definición se trasladará a Monterrey, donde los felinos buscarán aprovechar su localía y la ventaja de haber terminado mejor posicionados en la tabla general.

Tigres tendrá que sobreponerse a los Tigres en un escenario complicado, además de que los felinos parten con ventaja gracias a su posición en la tabla. REUTERS/Henry Romero

Tigres tendrá la oportunidad de sellar su pase a la final frente a su afición, mientras que Cruz Azul y Nicolás Larcamón estarán obligados a dar el golpe y conseguir una victoria histórica en “El Volcán”. Los felinos saben que un empate les basta para avanzar, pero la Máquina llega con la urgencia de arriesgar y buscar goles.

Antecedentes del partido de ida entre Tigres y Cruz Azul

En el partido de ida, los dirigidos por Guido Pizarro se adelantaron en la segunda mitad con un gol de Ángel Correa, pero Cruz Azul reaccionó de inmediato y empató gracias a un penal cobrado por Gabriel Fernández. El encuentro reflejó la paridad entre ambos clubes, con llegadas claras y atajadas decisivas de Nahuel Guzmán y Andrés Gudiño.

Ángel Correa adelantó a los felinos momentáneamente en la ida ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sánchez

Durante el torneo regular, ambos equipos también empataron 1-1, lo que confirma que la serie ha sido equilibrada desde el inicio. Sin embargo, Tigres terminó en la segunda posición de la tabla con 36 puntos, mientras que Cruz Azul cerró en tercer lugar con 35 unidades, debido a una derrota en la última jornada contra Pumas, lo que otorga a los felinos el criterio de desempate en caso de igualdad global.

Condiciones actuales de Tigres y Cruz Azul para la vuelta de semifinales

Tigres

Cerraron la fase regular como sublíderes con 36 puntos.

Registro: 10 victorias, 6 empates y 1 derrota .

Eliminó a Tijuana en cuartos de final con una histórica remontada.

Sólo recibió 16 goles en todo el torneo.

El Volcán será su gran ventaja, ya que la presión ambiental del recinto suele pesar a los visitantes.

Cruz Azul

Terminó la fase regular en la tercera posición con 35 puntos.

Registro: 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas .

Eliminó a Chivas en cuartos de final mostrando gran orden táctico.

Jugadores de gran potencia y calidad como Gabriel Fernández lideran el ataque.

Muestra un mediocampo equilibrado con Erick Lira y Rivero aportando dinámica.

Gabriel Fernández celebra tras anotar el penal con el que Cruz Azul empató ante Tigres UANL en las semifinales de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sánchez

Pronóstico final del duelo entre Tigres y Cruz Azul

La Inteligencia Artificial ha evaluado estadísticas recientes, rendimiento individual y colectivo, así como tendencias históricas de ambos equipos. Con los antecedentes y las condiciones actuales sobre la mesa, el pronóstico indica que las probabilidades para la vuelta en el Volcán son:

Empate en la vuelta: 35%

Triunfo de Tigres (para este partido): 45%

Triunfo de Cruz Azul (para este partido): 20%

Clasificación de Tigres (en el global): 70%

Clasificación de Cruz Azul (en el global): 30%

En la fase regular del Apertura 2025, empataron 1-1 en el Volcán, con goles de Brunetta y Sepúlveda. REUTERS/Daniel Becerril

Es así que la IA predice un desenlace favorable para Tigres, con mayor probabilidad de avanzar a la final del Apertura 2025. Sin embargo, Cruz Azul mantiene opciones reales de sorprender y la vuelta en el Estadio Universitario de la UANL promete ser un partido vibrante, donde cada detalle puede definir quién se queda con el primer boleto a la gran final.