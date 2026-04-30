México

Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se suma a Movimiento Ciudadano: “Es la decisión correcta”

La alcaldesa de León rompe con 20 años de militancia panista y acusa prácticas internas de control y falta de apertura

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León MC Alejandra Gutierrez
La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez se sumó a MC (Foto: FB)

La política guanajuatense Alejandra Gutiérrez Campos formalizó su incorporación a Movimiento Ciudadano (MC), luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) tras más de dos décadas de militancia. Su llegada fue respaldada por liderazgos nacionales y locales del partido naranja en un evento realizado en León, Guanajuato.

Durante la presentación, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, calificó el hecho como “un día histórico” para el movimiento, el estado y el país. Frente a cientos de simpatizantes, destacó la trayectoria de la alcaldesa y defendió su decisión de abandonar el panismo.

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Máynez criticó la reacción de actores políticos que minimizaron la salida de Gutiérrez Campos del PAN, señalando que evidencian una visión patrimonialista del poder. Sin mencionar directamente al partido blanquiazul, acusó falta de ética y oportunismo en las descalificaciones hacia la edil.

El líder emecista también negó que la incorporación de la alcaldesa haya sido resultado de negociaciones políticas o intercambio de candidaturas, como se sugirió tras su renuncia el pasado 22 de abril. En ese contexto, aseguró que en Movimiento Ciudadano “se invita a los mejores perfiles” para construir una nueva alternativa política en Guanajuato.

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Amenazas y ataques

León MC Alejandra Gutierrez
La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se sumó a MC y recibió el respaldo del líder del partido, Jorge Álvarez Máynez (Foto: FB)

Por su parte, Gutiérrez Campos reconoció que dejar el PAN no fue una decisión sencilla, pero insistió en que fue la correcta. Explicó que durante su militancia mantuvo una postura crítica, incluso cuando esto generaba incomodidad dentro del partido.

“La política no puede basarse en la sumisión. A mí me pedían respeto, pero lo que realmente querían era obediencia”, declaró ante militantes de MC, donde también denunció haber sido objeto de amenazas y ataques.

La alcaldesa acusó que el PAN se convirtió en un espacio cerrado donde unos cuantos controlan las decisiones, alejándose de los principios y de la representación ciudadana. “Cuando se sienten dueños de un estado o de una ciudad, estamos perdidos”, afirmó.

Trabajo continuo en el municipio

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La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez recibió el apoyo de Luis Donaldo Colosio (Foto: FB)

En contraste, aseguró que su administración en León continuará enfocada en los ciudadanos, destacando avances en el municipio y reiterando su compromiso para cerrar con resultados el periodo 2024-2027. “Vamos por más, pese a quien le pese”, sostuvo.

Al evento también asistieron figuras como el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, quienes expresaron su respaldo a la incorporación de Gutiérrez Campos al proyecto político de MC.

Con este movimiento, Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Guanajuato, mientras que el PAN enfrenta cuestionamientos internos sobre la salida de una de sus figuras más relevantes en la entidad.

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