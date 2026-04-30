Checo Pérez y Cadillac podrían no correr el GP de Miami por mal clima

Pérez podría no correr si el clima no mejora. (AP Foto/Altaf Qadri)

El regreso de la Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac a la actividad de Fórmula 1 está programado para este fin de semana con el Gran Premio de Miami.

Tras una pausa de un mes ocasionada por la suspensión de las competencias en Baréin y Arabia Saudita a raíz de los enfrentamientos en Medio Oriente entre Irán e Israel.

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Sin embargo, podría posponerse por más tiempo, ya que el pronóstico del tiempo indica que existe alta probabilidad de tormenta eléctrica.

Aunque el viernes y el sábado en el Autódromo Internacional de Miami estarán dominados por temperaturas de hasta 32 °C y una humedad intensa que complicará la gestión de neumáticos, el domingo de carrera ofrecerá un escenario radicalmente distinto.

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Todo el evento se desarrollará en los alrededores del Hard Rock Stadium, donde se prevén marcados contrastes térmicos durante el fin de semana.

Las escuderías enfrentan un desafío estratégico por el 70 % de probabilidad de lluvia prevista para el domingo, según los pronósticos.

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La posibilidad de tormentas eléctricas, que podrían surgir antes o durante la competencia, altera los planes habituales y añade incertidumbre al desarrollo de la carrera.

Se prevé que hay tormenta eléctrica en el Gran Premio de Miami 2023. (F1 Miami GP)

Por lo tanto, la carrera que puede ser catalogada como el gran premio de casa para el mexicano, debido a la alta asistencia del público latino, sin embargo, corre gran peligro por cancelarse.

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El formato sprint convierte a Miami en la segunda cita del calendario con este sistema, lo que compacta el programa: la carrera corta se disputará el sábado, seguida esa misma tarde por la sesión de calificación definitiva.

Ante este panorama, los ingenieros ya se encuentran en alerta y deberán extraer el máximo de información durante la única sesión de práctica, que esta vez tendrá una duración de una hora y 30 minutos el viernes por la mañana.

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Durante esos 90 minutos del viernes, los equipos deberán revisar la configuración según la nueva normativa técnica de la FIA sobre el sistema eléctrico, con el fin de prevenir diferencias de velocidad como las que protagonizaron Oliver Bearman y Franco Colapinto en Japón, situación que desembocó en un grave accidente.

Cadillac presentaría un diseño especial en el monoplaza

Si las condiciones climatológicas lo permiten el equipo estadounidense estrenará una imagen renovada tanto en su monoplaza como en el equipamiento, al disputar su primera competencia como local en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami, para el que ha preparado una decoración especial.

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El diseño especial que utilizarán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas fue revelado por la escudería norteamericana para el Gran Premio de Miami.

El monoplaza conserva la base en blanco y negro ya conocida, pero añade detalles que hacen referencia a Estados Unidos.

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(Cadillac)