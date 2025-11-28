México

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Tigres busca la remontada histórica ante Xolos en el Volcán

La Inteligencia Artificial de Copilot
La Inteligencia Artificial de Copilot pronostica un triunfo de Tigres 2-1 sobre Xolos en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Tigres y Tijuana en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: el modelo proyecta una victoria 2-1 de los Tigres en el Volcán Universitario.

Los felinos recibirán a Tijuana con la obligación de revertir el 3-0 sufrido en la ida. Los análisis anticipan que el Estadio Universitario será escenario de un duelo cargado de tensión, donde Tigres necesitará una noche más que perfecta para seguir con vida en el Apertura 2025.

Xolos llega con ventaja y confianza tras imponerse en casa bajo la dirección de Sebastián Abreu, además se presenta con el conocimiento de que un solo gol en Monterrey podría sentenciar la serie. El estratega uruguayo mostró solidez táctica en el primer encuentro, mientras que los Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, carecieron de contundencia y apenas inquietaron al arquero José Antonio Rodríguez.

El partido de ida en el Estadio Caliente terminó con un 3-0 a favor de Xolos, gracias a los goles de Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora. Tigres dominó la posesión con Fernando Gorriarán y Juan Brunetta como referentes ofensivos, pero no logró concretar.

Tijuana, por su parte, resultó letal en transiciones y dejó la sensación de superioridad, lo que le permite llegar al duelo de vuelta con una ventaja bastante amplia.

Con base en el resultado de la ida (Xolos 3-0 Tigres), el rendimiento reciente de ambos equipos y la obligación de Tigres de salir a atacar en el Volcán, el pronostico indica que las probabilidades para la vuelta son:

  • Empate en la vuelta: 25%
  • Triunfo de Tigres (para este partido): 45%
  • Triunfo de Xolos (para este partido): 30%
  • Avance de Xolos (en el global): 80%
  • Avance de Tigres (en el global): 20%

Los Tigres han demostrado una gran capacidad de generar volumen ofensivo con sus referentes y media distancia, sin embargo estas mismas cualidades los ponen en riesgo de quedar expuestos en sus transiciones por la necesidad de marcar rápido.

En contraparte, los Xolos de Tijuana, se presentan con un bloque medio-bajo ordenado, eficacia en contragolpes y balón parado; con una mayor probabilidad de sostener el resultado que de volver a golear como en la ida.

Es por ello que los felinos necesitarán ganar por tres goles sin recibir para forzar tiempos extra, o por cuatro para avanzar directo. La presión de la localía y el apoyo de la afición serán determinantes, perola estrategia de Pizarro demandará un ajuste en su ataque: Nahuel Guzmán y Gorriarán estarán obligados a aparecer, mientras que Diego Laínez deberá recuperar protagonismo en la creación.

Los Xolos, en cambio, pueden manejar el ritmo del partido. Con Castañeda y Mora como cartas ofensivas, buscarán un gol que le complique aún más la remontada al cuadro felino. Su defensa, liderada por Unai Bilbao y Jackson Porozo, pretenderá repetir la solidez mostrada en la ida, consciente de que mantener a raya a los regios conllevaría una clasificación inmediata.

En un duelo en el que Xolos parte como el favorito de la serie por su ventaja y poderío ofensivo, Tigres saltará al campo obligado a atacar desde el primer minuto en una justa que pondrá a prueba su capacidad para responder en momentos críticos, situándolos como los ganadores del partido, pero no como los que llegarán a semifinales.

Ernestina Godoy queda como fiscal

Dan prisión preventiva a 12

Reestrenarán en cines de México

Estos son los 3 alimentos

Sindicatos criminales y funcionarios estarían
