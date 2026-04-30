México

Alana Flores regresa a redes tras Supernova Génesis y revela que llegó a la pelea en su peor momento emocional: “Me siento liberada”

La creadora de contenido habló por primera vez desde su retiro: admitió que esperaba con ansias que la pelea terminara

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Flores habló por primera vez desde su retiro: admitió que esperaba con ansias que la pelea terminara, se disculpó con quienes esperaban más de ella y desmintió haber dicho alguna vez que era boxeadora profesional. (@alanafloresf)

Tres días después de perder ante Flor Vigna por decisión unánime en el evento Supernova Génesis 2026, la mexicana Alana Flores retomó sus redes sociales este miércoles 29 de abril para compartir un videoclip en el que se confesó con sus seguidores y aclaró el estado emocional que arrastró durante toda su preparación.

En el video, Flores admitió que llegó al combate del domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México con la cabeza comprometida: “Di mi cien por ciento estando en mi cincuenta por ciento. Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará”. La peleadora reconoció que esperaba con ansias el día de la pelea para que “todo esto ya terminara”, y que la preparación fue la más dura de su trayectoria, sobre todo en el plano emocional.

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“No estoy bien y la verdad es que no he estado bien durante este proceso. Sin embargo, sé que me voy a levantar. Pude haber hecho las cosas de manera muy distinta. Lo hubiera ya no existe. Y si algo quiero demostrar es mi capacidad para levantarme y salir adelante”.
Supernova Génesis
La influencer desmintió publicaciones falsas sobre su nivel competitivo y aseguró que, aunque perdió, no se siente derrotada sino liberada. (@supernovaboxing)

Lejos de mostrarse hundida, Flores descartó sentirse derrotada: “De alguna forma muy extraña, no me siento derrotada, me siento liberada”. Antes de ese mensaje, arrancó el video con una disculpa hacia quienes esperaban más de ella dentro del ring: “Quiero disculparme con todas las personas que esperaban una mejor actuación de mi parte. La verdad es que yo también la esperaba”.

Flores aclaró que nunca se presentó como boxeadora profesional

La mexicana también aprovechó el espacio para desmentir publicaciones que circularon en redes durante las semanas previas al evento: “Me cansé de explicar una y mil veces que no soy profesional, ni siquiera amateur. Metieron en mi boca palabras que nunca dije”. El mismo domingo, al término del combate, había lanzado un mensaje en el mismo sentido: “Para despedirme quiero aclarar que yo nunca he dicho que soy profesional, ni siquiera amateur, esas publicaciones que ven son completamente falsas”.

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Supernova Génesis 2026
Tres días después de caer ante Flor Vigna por decisión unánime en la Arena Ciudad de México, Alana Flores rompió el silencio y confesó que llegó a la pelea al cincuenta por ciento emocionalmente. (@supernovaboxing)

La pelea fue reñida desde el primer asalto, pero en los últimos minutos la argentina Vigna conectó cuatro golpes contundentes que inclinaron la balanza y pusieron fin al invicto de Flores. Al dejar el ring, la mexicana felicitó a su rival: “Tú te comprometiste desde el segundo uno a todo. Te agradezco que hayas formado parte de esto”.

Aquel día, horas después de la pelea, Flores publicó en redes fotografías de la noche y de su preparación con un mensaje de cierre: “Hoy se concluye una de las etapas más importantes de mi vida. Gracias Dios porque sé que todo tiene un por qué y un para qué”.

En el videoclip reciente la influencer, reiteró que su camino no terminó con esta derrota: “Me voy con el corazón lleno porque sé que mi camino aún no ha terminado. Gracias por sus lindos mensajes. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho”.

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