La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

La IA predice una victoria por la mínima por parte de Cruz Azul sobre las Chivas en la vuelta del partido del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Cruz Azul y Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: el análisis proyecta que Cruz Azul se impone 1-0 sobre las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

La Liga MX vivirá este fin de semana uno de los duelos más esperados de la Liguilla del Apertura 2025. Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en el partido de vuelta de la serie, con todo por decidir tras el empate sin goles en la ida.

El análisis indica que La Máquina parte con ligera ventaja gracias a su mejor posición en la tabla y a la localía en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que El Rebaño está obligado a ganar para seguir con vida en la contienda.

El partido entre Chivas y Cruz Azul se mantiene empatado (X@Chivas)

Antecedentes del partido de ida entre Cruz Azul y Chivas

En el primer capítulo de la serie, disputado en el Estadio Akron, ninguno de los dos equipos logró hacerse daño, concluyendo en un 0-0 que dejó todo para la vuelta y un sentimiento de insatisfacción en los aficionados.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito, fue el equipo que más buscó el arco rival, generando varias aproximaciones peligrosas, pero volvió a mostrar su falta de contundencia en los últimos metros.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, en cambio apostó por un planteamiento más conservador, resistiendo con orden defensivo y dependiendo de las atajadas de Andrés Gudiño, para mantener su portería en cero.

Andrés Gudiño fue el héroe de la noche al evitar que Chivas concretara sus llegadas. Foto: Instagram/@andresggp

Probabilidades de Cruz Azul y Chivas para clasificarse a semifinales

El resultado dejó la eliminatoria completamente abierta, aunque con la ventaja reglamentaria para los celestes por su tercer lugar en la fase regular. Con base en el resultado de la ida en el Akron (Cruz Azul 0-0 Chivas), el rendimiento reciente de ambos equipos y sus necesidades inmediatas, el pronóstico indica que las probabilidades para la vuelta son:

Empate en la vuelta: 28.3%

Triunfo de Cruz Azul (para este partido): 39.5%

Triunfo de Chivas (para este partido): 32.2%

Avance de Cruz Azul (en el global): 60%

Avance de Chivas (en el global): 40%

El partido apunta a ser cerrado y de pocos goles. Chivas mostró mejor fútbol en la ida, pero su falta de contundencia puede costarle caro. Cruz Azul, con la ventaja de la localía en CU y la posición en la tabla, partiría como favorito.

Pronóstico final del duelo entre Cruz Azul y Chivas

Es por ello que, con el marcador en ceros, cualquiera de los dos equipos tiene posibilidades reales de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, la presión de la localía y el apoyo de la afición jugarán a favor de La Máquina.

En este sentido, la estrategia de Milito demandará un ajuste para concretar las ocasiones que generen: Es por ello que jugadores como Roberto Alvarado y Armando González estarán obligados a aparecer, mientras que Luis Romo deberá recuperar protagonismo en la creación.

La estrategia del argentino tendrá que ser modificada para conseguir concretar las ocasiones que su equipo genere. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por otro lado, el cuadro dirigido por Larcamón promete mantener su estrategia de solidez en la línea defensiva, para lo cual requerirá un buen desempeño de pilares como Willer Ditta o Gonzalo Piovi, al igual que de la retención y creación de juego que aporte Erick Lira.

El pronóstico anticipa un resultado muy cerrado, que no descarta un triunfo de las Chivas, ya que también muestran cualidades para dar la sorpresa. Sin embargo, la mayor probabilidad posiciona a los celestes avanzando a semifinales, del mismo modo que no se descarta un empate que finalmente también les conceda el pase.