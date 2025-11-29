México Deportes

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

El análisis proyecta un triunfo ajustado para los celestes en la vuelta de cuartos de final, con una ligera ventaja por la localía y su posición en la tabla

Guardar
La IA predice una victoria
La IA predice una victoria por la mínima por parte de Cruz Azul sobre las Chivas en la vuelta del partido del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Cruz Azul y Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: el análisis proyecta que Cruz Azul se impone 1-0 sobre las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

La Liga MX vivirá este fin de semana uno de los duelos más esperados de la Liguilla del Apertura 2025. Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en el partido de vuelta de la serie, con todo por decidir tras el empate sin goles en la ida.

El análisis indica que La Máquina parte con ligera ventaja gracias a su mejor posición en la tabla y a la localía en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que El Rebaño está obligado a ganar para seguir con vida en la contienda.

El partido entre Chivas y
El partido entre Chivas y Cruz Azul se mantiene empatado (X@Chivas)

Antecedentes del partido de ida entre Cruz Azul y Chivas

En el primer capítulo de la serie, disputado en el Estadio Akron, ninguno de los dos equipos logró hacerse daño, concluyendo en un 0-0 que dejó todo para la vuelta y un sentimiento de insatisfacción en los aficionados.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito, fue el equipo que más buscó el arco rival, generando varias aproximaciones peligrosas, pero volvió a mostrar su falta de contundencia en los últimos metros.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, en cambio apostó por un planteamiento más conservador, resistiendo con orden defensivo y dependiendo de las atajadas de Andrés Gudiño, para mantener su portería en cero.

Andrés Gudiño fue el héroe
Andrés Gudiño fue el héroe de la noche al evitar que Chivas concretara sus llegadas. Foto: Instagram/@andresggp

Probabilidades de Cruz Azul y Chivas para clasificarse a semifinales

El resultado dejó la eliminatoria completamente abierta, aunque con la ventaja reglamentaria para los celestes por su tercer lugar en la fase regular. Con base en el resultado de la ida en el Akron (Cruz Azul 0-0 Chivas), el rendimiento reciente de ambos equipos y sus necesidades inmediatas, el pronóstico indica que las probabilidades para la vuelta son:

  • Empate en la vuelta: 28.3%
  • Triunfo de Cruz Azul (para este partido): 39.5%
  • Triunfo de Chivas (para este partido): 32.2%
  • Avance de Cruz Azul (en el global): 60%
  • Avance de Chivas (en el global): 40%

El partido apunta a ser cerrado y de pocos goles. Chivas mostró mejor fútbol en la ida, pero su falta de contundencia puede costarle caro. Cruz Azul, con la ventaja de la localía en CU y la posición en la tabla, partiría como favorito.

Pronóstico final del duelo entre Cruz Azul y Chivas

Es por ello que, con el marcador en ceros, cualquiera de los dos equipos tiene posibilidades reales de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, la presión de la localía y el apoyo de la afición jugarán a favor de La Máquina.

En este sentido, la estrategia de Milito demandará un ajuste para concretar las ocasiones que generen: Es por ello que jugadores como Roberto Alvarado y Armando González estarán obligados a aparecer, mientras que Luis Romo deberá recuperar protagonismo en la creación.

La estrategia del argentino tendrá
La estrategia del argentino tendrá que ser modificada para conseguir concretar las ocasiones que su equipo genere. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por otro lado, el cuadro dirigido por Larcamón promete mantener su estrategia de solidez en la línea defensiva, para lo cual requerirá un buen desempeño de pilares como Willer Ditta o Gonzalo Piovi, al igual que de la retención y creación de juego que aporte Erick Lira.

El pronóstico anticipa un resultado muy cerrado, que no descarta un triunfo de las Chivas, ya que también muestran cualidades para dar la sorpresa. Sin embargo, la mayor probabilidad posiciona a los celestes avanzando a semifinales, del mismo modo que no se descarta un empate que finalmente también les conceda el pase.

Temas Relacionados

Cruz AzulChivasCuartos de FinalLiguillaLiga MXEstadio Olímpico UniversitarioEstadio AkronGabriel MilitoNicolás LarcamónAndrés GudiñoArmando GonzálezErick LiraFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

El duelo entre Toluca y Juárez contará con la presencia de tres mujeres en el cuerpo arbitral, encabezadas por Katia Itzel García, quien continua sumando reconocimientos internacionales

Katia Itzel García hace historia

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

El diseño incorpora cruces degradadas y detalles en blanco, rojo y marino, según corresponda a cada versión

¿Dónde comprar el nuevo jersey

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

La Comisión anunció al juez para el duelo más esperado y las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales

América vs Rayados: aficionados explotan

Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte 2025 en el 50 aniversario del galardón

Autoridades federales y capitalinas reconocieron a las y los atletas que destacaron durante el año en diversas disciplinas

Claudia Sheinbaum entrega el Premio

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Ocho equipos avanzan a la fase decisiva con estrategas nacidos fuera de México

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos hombres que

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas que arrasan

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

Edgar Vivar recuerda a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” a más de una década de su muerte

Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

Conoce la nueva película navideña que arrasa en Netflix México este fin de semana

DEPORTES

Luto en la Liga MX:

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?