Evitan que un presunto policía extorsione a automovilistas en Periférico Norte, Naucalpan

Extorsión policía Naucalpan Periférico Norte Edomex (especial)

Un nuevo caso de presunta extorsión a automovilistas fue evidenciado en carriles centrales del Periférico Norte, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde el influencer RuAbogado confrontó a un individuo que aparentemente se hacía pasar por policía para solicitar documentos y dinero a conductores.

De acuerdo con los hechos captados en video, el incidente ocurrió durante la noche, cuando un hombre vestido con uniforme oscuro, casco y un distintivo policial visible detuvo a un automovilista bajo el argumento de una revisión.

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En ese momento, el creador de contenido se acercó para cuestionar la legitimidad del supuesto oficial, lo que derivó en una actitud evasiva por parte del sujeto.

En un primer encuentro, el individuo solicitó documentos al influencer; sin embargo, al notar inconsistencias —como el uso de una motocicleta con placas particulares—, el abogado decidió descender de su vehículo para confrontarlo directamente. Al verse descubierto, el presunto policía optó por retirarse del lugar a bordo de la moto.

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Segundo intento de extorsión

Un hombre con uniforme oscuro, casco y un distintivo policial visible, interactúa con un automovilista en los carriles centrales del Periférico Norte en Naucalpan durante la noche. Se registran momentos de una aparente transacción de documentos. Posteriormente, una motocicleta es observada sobre el asfalto de la vialidad mientras el tráfico vehicular avanza. El video presenta el presunto intento de extorsión por parte de un individuo vestido de policía. Es una cobertura de un incidente.

No obstante, metros más adelante, el mismo sujeto —identificado como Sergio— volvió a detener a otro conductor para repetir el presunto esquema de extorsión. Fue entonces cuando RuAbogado lo interceptó por segunda ocasión, lo que generó un momento de tensión.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, al verse nuevamente exhibido, el individuo reaccionó de manera agresiva contra el influencer y posteriormente huyó a pie, dejando abandonada la motocicleta en plena vialidad, lo que generó riesgo para los automovilistas que circulaban por la zona.

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El sujeto cruzó los carriles centrales sin importar el tráfico y escapó corriendo hacia las inmediaciones del bajo puente de la avenida 16 de Septiembre, perdiéndose entre las calles aledañas.

En el video también se observa una aparente transacción de documentos entre el supuesto policía y uno de los automovilistas, lo que refuerza la hipótesis de un intento de extorsión. La motocicleta quedó sobre el asfalto mientras los vehículos continuaban avanzando, evidenciando la peligrosidad del incidente.

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Este tipo de prácticas ilegales, en las que personas se hacen pasar por autoridades para obtener dinero, representan un riesgo creciente para la ciudadanía, especialmente en vialidades de alta afluencia como el Periférico Norte.

Hasta el momento, autoridades del municipio ni del Estado de México no han confirmado la identidad del individuo ni si existe una investigación formal en curso por estos hechos. Sin embargo, el influencer sí registró su demanda ante la Fiscalía mexiquense, el caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen mayor vigilancia y operativos para evitar este tipo de delitos.

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El caso también reabre el debate sobre la importancia de verificar la autenticidad de los elementos de seguridad pública, así como la necesidad de denunciar cualquier irregularidad ante las instancias correspondientes.

Especialistas recomiendan a los automovilistas no entregar dinero en vía pública y solicitar siempre la identificación oficial de los agentes, además de reportar cualquier comportamiento sospechoso al número de emergencias 911.

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La intervención de RuAbogado ha sido destacada por usuarios como un ejemplo de acción ciudadana; sin embargo, también se advierte sobre los riesgos de confrontar directamente a presuntos delincuentes sin el respaldo de las autoridades.

Este nuevo episodio se suma a otros casos similares que han sido documentados en este municipio, evidenciando la persistencia de esquemas de extorsión que aprovechan la apariencia de legalidad para engañar a conductores.

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