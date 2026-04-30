Dictan prisión preventiva para Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder del CJNG

El Jardinero siendo trasladado por elementos federales. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo que un juez de control dictara prisión preventiva contra Audias Flores Silva, identificado como “El Jardinero”, este 29 de abril.

De acuerdo con un comunicado de la institución, se le acusa de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Hace poco más de 24 horas la FGR anunció que sumaría el cargo de violación a la ley federal de armas de fuego contra el presunto delincuente originario de Huetamo, Michoacán.

Flores Silva es señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y exjefe de escoltas de Rubén Oseguera Cervantes, alias el “El Mencho”, quien fue abatido en febrero. Diversos corridos apuntaban en años pasados que “El Jardinero” era uno de los favoritos para reemplazar al líder del CJNG.

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Según fuentes oficiales, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación en audiencia por videoconferencia.

El juez calificó de legal la detención, realizada el pasado 27 de abril en Nayarit y ordenó la medida cautelar mientras se resuelve su situación jurídica.

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La defensa de “El Jardinero” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial resolverá en los próximos días si lo vincula a proceso.

Mediante un comunicado oficial, la FGR recordó que a Flores Silva se le presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

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Audias será trasladado en las próximas horas al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano“, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Aquel 27 de abril no solo fue capturado “El Jardinero”; en una operación diferente, realizada en Zapopan, Jalisco, cayó el hombre señalado como su principal operador financiero, César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”.

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