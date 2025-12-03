La IA predice el resultado entre Cruz Azul y Tigres en la ida de semifinales de la Liga MX

La IA predice una victoria por la mínima por parte de Cruz Azul sobre los Tigres en la ida de las semifinales. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Cruz Azul y Tigres en la ida de las semifinales del Apertura 2025: el análisis proyecta que Cruz Azul se impone 1-0 sobre los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.

La semifinal del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres promete ser uno de los duelos más intensos de la liguilla. El partido de ida se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina buscará aprovechar la localía para dar el primer golpe en la serie.

El pronóstico indica que tendremos un duelo trabado entre el segundo y el tercer lugar de la tabla general. Para Cruz Azul, el reto será confirmar que su estilo defensivo puede imponerse en partidos de máxima presión; para Tigres, la misión será demostrar que su ofensiva poderosa puede romper cualquier esquema táctico.

Cruz Azul hará sentir su localía buscando imponerse a unos Tigres que revirtieron un marcador de 3-0. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antecedentes del partido de ida entre Cruz Azul y Tigres

Ambos equipos llegan con historias recientes que los colocan como protagonistas. El Cruz Azul de Nicolás Larcamón se ha consolidado como un cuadro sólido en defensa, mientras que Guido Pizarro y sus Tigres presumen un ataque encendido tras su espectacular remontada en cuartos de final frente a Xolos.

El historial entre ambos clubes refleja una rivalidad marcada por partidos de alta tensión donde cada detalle puede definir el rumbo de la eliminatoria.

En la Concacaf Champions Cup 2025 , Cruz Azul eliminó a Tigres con un penal de Ángel Sepúlveda en la vuelta.

En la fase regular del Apertura 2025 , empataron 1-1 en el Volcán , con goles de Brunetta y Sepúlveda .

En liguillas anteriores, Tigres ha salido vencedor en más ocasiones, aunque Cruz Azul ha demostrado que puede competir de igual a igual.

Ángel Sepúlveda fue la pieza más importante en la victoria de Cruz Azul sobre Tigres para obtener el pase a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf REUTERS/Henry Romero

Condiciones actuales de Cruz Azul y Tigres para la ida de semifinales

Cruz Azul : Eliminó a Chivas en cuartos de final con un planteamiento defensivo ordenado. El portero Andrés Gudiño fue figura al mantener el arco en cero. Su fortaleza está en la solidez defensiva y en aprovechar jugadas puntuales de Gabriel Fernández y Jeremy Márquez .

Tigres : Llega tras una remontada histórica: perdió 0-3 en la ida contra Tijuana y ganó 5-0 en la vuelta . Sus figuras ofensivas ( Brunetta, Ibáñez y Vigón ) atraviesan un gran momento. El equipo muestra poder ofensivo y experiencia en liguillas , aunque su defensa ha demostrado ser vulnerable.



Jugadores de Tigres UANL festejan tras anotar uno de los cinco goles ante Tijuana con los que pasaron a la semifinal del torneo mexicano. REUTERS/Daniel Becerril

Pronóstico final del duelo entre Cruz Azul y Tigres

Los números, las tendencias y el estilo de cada conjunto permiten trazar un escenario probable para la ida de semifinal en el Olímpico Universitario. Con los antecedentes y las condiciones actuales de ambos equipos sobre la mesa, el pronóstico indica que las probabilidades para la vuelta son:

Empate en la vuelta: 28%

Triunfo de Cruz Azul: 39%

Triunfo de Tigres: 33%

En la fase regular del Apertura 2025, empataron 1-1 en el Volcán, con goles de Brunetta y Sepúlveda. REUTERS/Daniel Becerril

Cruz Azul parte con ligera ventaja en la ida de semifinal ante Tigres, pero la eliminatoria quedará abierta para la vuelta en Monterrey. La Máquina apuesta por su defensa y los felinos por su ataque; el resultado será un choque de estilos que definirá quién avanza a la gran final del Apertura 2025.