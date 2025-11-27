México Deportes

Estos árbitros de la Liga MX que serían expulsados de la Liguilla por sus errores en el Rayados vs América

Los cuartos de final de ida en el Estadio BBVA dejó algunas polémicas arbitrales por una jugada de Tecatito Corona

Adonai Escobedo sería suspendido de la liguilla (REUTERS/Stringer)

Inició la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX y también empezaron las polémicas. En el partido de Monterrey vs América, una jugada generó controversia y debates, pues los Rayados pudieron haberse quedado con uno menos en el primer tiempo del encuentro.

A tan solo 15 minutos de iniciado el partido celebrado en el Estadio BBVA, Jesús Tecatito Corona protagonizó una acción riesgosa al disputar un balón dividido al borde del área rival. Álvaro Fidalgo logró anticipar la jugada y despejó el balón de la zona de peligro, pero al hacerlo recibió un contacto en el muslo provocado por la planta del zapato del Tecatito.

En el partido, pidieron la expulsión del Tecatito, pero solo fue amonestado con la tarjeta amarilla. Y es que, al no haber revisión del VAR, la Comisión Disciplinaria estaría analizando posibles sanciones contra los árbitros que estuvieron en el video arbitraje.

Jardine calificó como “una vergüenza” el arbitraje en la ida ante Rayados y aseguró que varias decisiones afectaron al América. (Facebook / Club América )

Comisión Disciplinaria suspendería a árbitros del VAR por errores en el Rayados vs América

De acuerdo con lo que reportó David Medrano, periodista de TV Azteca, la Comisión Disciplinaria sancionará a Adonai Escobedo González y a Jesús Rafael López Valle, árbitros que fueron señalados por sus errores durante el Monterrey vs América. Cabe recordar que Adonai Escobedo estuvo en el VAR, así que durante la jugada polémica debió sugerir a Rafel López para hacer una revisión.

Y es que, al no haber este diálogo entre el VAR y el árbitro central, tanto comentaristas como aficionados cuestionaron el trabajo del arbitraje mexicano. Por ello, junto con la Comisión Disciplinaria y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dejarían fuera a los silbantes de lo que resta de la Liguilla.

“SUSPENDIDOS. La Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo”, fue el mensaje que compartió David Medrano en sus redes sociales.

Comisión Disciplinaria suspendería a los árbitros que se equivocaron en el Rayados vs América (X/ @medranoazteca)

Hasta el momento, la FMF no ha emitido algún comunicado oficial sobre las sanciones que aplicarán a los dos árbitros mexicanos.

Ellos fueron los árbitros que estuvieron en el Rayados vs América:

  • Central: Jesús Rafael López Valle
  • Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
  • Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
  • Cuarto árbitro: Karen Janett Dúaz Median
  • Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
  • Árbitro VAR asistente: Michel Caballero Galicia

Durante el partido, la falta de Jesús Corona fue sancionada como amarilla, de inmediato los azulcremas reclamaron tal decisión pues reclamaban que la infracción era de roja.

La jugada, marcada como falta a favor de América, fue objeto de revisión por parte del VAR. El árbitro asistente en video, Adonaí Escobedo, analizó la jugada durante un par de minutos, pero optó por no llamar al central para una revisión en el monitor. De este modo, el partido continuó con Tecatito Corona en cancha, limitado solo a la amonestación y evitando la expulsión.

