América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Cuánto cuestan los boletos para el América vs Tigres de la final Liga MX Femenil Apertura 2025 (Luz Coello/ Infobae México)

Quedó definida la final de la Liga MX Femenil, en esta ocasión América y Tigres pelearán por el título del Apertura 2025. Ambos equipos se enfrentarán por cuarta vez en una final, una circunstancia que subraya la magnitud de su protagonismo en el fútbol femenino mexicano.

Tanto las Amazonas como las Águilas son fuertes contendientes en instancias finales. Luego de que se confirmó el duelo de la final, la Liga MX Femenil reveló los horarios y fechas para la disputa por el campeonato. El partido de ida será en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario donde las azulcremas consiguieron su pase, por lo que el conjunto de Coapa ya compartió información para la venta de boletos.

A través de redes sociales, el club América explicó cómo será la venta de boletos y los costos que tendrán los accesos para la gran final de la liga femenil. La escuadra dirigida por Ángel Villacampa invitó a toda la afición a presentarse en el estadio y apoyar al equipo en la búsqueda de su tercera estrella.

El club América explicó cómo será la venta de boletos y los costos que tendrán los accesos para la gran final de la liga femenil (REUTERS/Henry Romero)

¿Cuánto cuestan los boletos para la final América vs Tigres Liga MX Femenil?

Este lunes 17 de noviembre, la cuenta oficial de las Águilas informó que este día empezó la preventa para aquellos abonados azulcremas. Por otra parte, explicó qué día empezará la venta general, precisó que para adquirir los boletos, la venta únicamente será en línea por medio de la plataforma Ticketmaster.

La venta general será el martes 18 de noviembre a partir de las 11:00 horas, por lo que los aficionados podrán adquirir sus entradas para el juego que se disputará el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas.

"¡La preventa para la GRAN FINAL está activa! FINAL, IDA América vs Tigres Preventa Azulcrema: ¡YA DISPONIBLE! Venta general: a partir del martes 18″, publicaron.

Estos son los precios para la final de ida de la Liga MX Femenil América vs Tigres (X/ @AmericaFemenil)

Estos son los precios de los accesos, el club América precisó que los costos no incluyen los cargos por servicio, así que en la página Ticketmaster podrían variar.

Boletos América vs Tigres Final Liga MX Femenil ida:

Cabecera: 100 pesos ($100.00 MXN)

Plateas: 150 pesos ($150.00 MXN)

Especial club (techado): 400 pesos ($400.00 MXN)

Preventa: a partir del 17 de noviembre.

Venta general: 18 de noviembre a las 11:00 horas.

Fechas, horarios y transmisión de la final de la Liga MX Femenil Tigres vs América

La confirmación de las fechas y horarios oficiales para la final del torneo Apertura 2025 de la Liga Femenil MX ha intensificado la expectativa entre los seguidores del fútbol mexicano. La serie por el campeonato se abrirá el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, mientras que el partido definitivo se disputará el domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey.

Esta programación permitirá a la afición de distintas regiones seguir el desenlace de la temporada a través de múltiples plataformas, entre ellas Nueve, TUDN, Vix, Televisa, YouTube y Fox Sports, según el anuncio oficial.