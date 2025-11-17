Tigres y América disputarán la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

Quedó definida la final de la Liga MX Femenil (X/ @AmericaFemenil// @TigresFemenil)

La gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil ya tiene protagonistas, Tigres y América volverán a enfrentarse en la instancia decisiva, reeditando una de las rivalidades más intensas del fútbol femenino mexicano. El duelo, que definirá a las nuevas campeonas, representa la cuarta ocasión en que ambos equipos se disputan el título desde la creación de la liga.

El camino hacia la final estuvo marcado por hitos y reafirmaciones. Tigres, conocidas como las Amazonas, aseguraron su lugar tras vencer a Cruz Azul, equipo que logró un hecho inédito al alcanzar por primera vez las semifinales del torneo. Por su parte, América selló su pase al eliminar a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, consolidando su presencia en las etapas definitorias.

Desde el inicio de la Liga BBVA MX Femenil en el Apertura 2017, tanto Tigres como América han mantenido una regularidad sobresaliente, siendo los únicos clubes que han clasificado a todas las fases finales, conocidas como Fiestas Grandes. Esta consistencia ha cimentado su reputación como instituciones de referencia y experiencia en el fútbol femenino nacional.

Tigres vs América, una rivalidad histórica en Liga MX Femenil

El historial directo entre ambos equipos en finales es extenso y equilibrado. Hasta ahora, han disputado tres finales entre sí. América se consagró campeona en el Apertura 2018, mientras que Tigres levantó el trofeo en el Apertura 2022 y el Apertura 2023.

La inminente final será la cuarta vez que se midan por el campeonato, lo que refuerza la narrativa de una rivalidad que ha definido la era profesional del fútbol femenino en México. El equipo dirigido por Pedro Martínez llega a esta final con la ambición de consolidar su dominio histórico.

Tigres aspira a conquistar su séptimo título, lo que las mantendría como el club más laureado de la Liga BBVA MX Femenil. Hasta la fecha, han disputado 10 finales y ganado seis, una cifra que subraya su hegemonía en la competencia. El propio club ha destacado su objetivo: “Buscamos reforzar nuestro dominio como el club más ganador de la Liga BBVA MX Femenil”.

En el otro lado, América, bajo la dirección de Ángel Villacampa, buscará sumar su tercera estrella. El equipo de Coapa ha sido protagonista en los últimos torneos y mantiene la expectativa de ampliar su palmarés. La institución ha manifestado su determinación: “Queremos sumar la tercera estrella, luego de pelear por el título en los últimos torneos”, expresó al término del partido.

La expectativa por el desenlace de la final se mantiene alta, mientras la afición aguarda la confirmación de los días y horarios de los partidos, que serán anunciados el lunes a través de las plataformas oficiales de la Liga BBVA MX Femenil.