México Deportes

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

Amazonas y Águilas protagonizarán una nueva lucha por coronarse como las mejores de todo México

Guardar
Las amazonas quieren llevarse otro
Las amazonas quieren llevarse otro título a sus vitrinas, pero las Águilas buscarán su revancha luego de quedar subcampeonas en el Clausura 2025. (Jesús Avilés / Infobae México)

Luego de dos semifinales que llenaron de emociones a los aficionados en todo México, este lunes se dieron a conocer los horarios y fechas oficiales para la disputa de la Final correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga Femenil MX con Tigres y América como protagonistas.

A través de sus redes sociales, la liga reveló que el duelo de ida se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el partido definitivo será el domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey.

El cruce por el campeonato entre Tigres UANL y América representa la reedición de una rivalidad reciente en finales de la Liga MX Femenil. Ambas instituciones han construido plantillas competitivas que destacan tanto por solidez defensiva como por capacidad ofensiva. El duelo de ida, en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, se disputará el 20 de noviembre a las 20:00 horas, según la agenda difundida por la organización de la liga. El enfrentamiento decisivo tendrá como sede el Estadio Universitario de Monterrey el día 23 a las 17:00 horas.

Ambas escuadras llegan como lo
Ambas escuadras llegan como lo mejor de la Liga Femenil MX, por lo que se espera una llave llena de emociones. (TW Liga Femenil MX)

¿Cómo llegan los equipos?

La primera semifinal enfrentó a Tigres UANL y Cruz Azul, con las felinas imponiéndose en ambos cotejos. En el encuentro de ida, que tuvo lugar en la cancha de Cruz Azul, Tigres se llevó la victoria por 1-0. La vuelta, celebrada en el Estadio Universitario, terminó con marcador de 2-1 a favor de Tigres. De acuerdo con as.com, Jennifer Hermoso anotó desde el punto penal al minuto 18 y se consolidó como una de las figuras centrales del torneo. El marcador global quedó 3-1, lo que garantizó el paso de Tigres a una nueva final.

En la segunda llave, América se midió frente a Chivas de Guadalajara. El primer compromiso terminó con victoria americanista por 2-1 en el estadio Akron. Posteriormente, América ratificó su dominio al vencer como local a Chivas por 3-1. Según información destacada por ESPN Deportes, el conjunto azulcrema tuvo en su plantel a jugadoras que marcaron diferencia durante los 180 minutos de la eliminatoria. El resultado final en el global fue 5-2 para las Águilas, que así sellaron su boleto a la serie por el título.

Irene Guerrero celebra con Kiana
Irene Guerrero celebra con Kiana Palacios su gol que sentención la eliminatoria ante Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Los encuentros podrán seguirse en distintas plataformas, incluyendo Nueve, TUDN, Vix, Televisa, YouTube y Fox Sports, de acuerdo con el anuncio oficial. Estas alternativas permiten a la afición de diversas regiones acceder a las transmisiones y confirmar el crecimiento mediático del fútbol femenil en México.

En el camino a la final, Tigres UANL ha demostrado regularidad y una plantilla con experiencia en instancias definitorias, mientras que América se presenta con un juego dinámico que le otorgó el pase frente a un histórico rival.

La expectativa en torno a esta serie aumenta debido al historial reciente de ambos clubes. Tigres UANL busca sumar un título más a su palmarés, mientras que América pretende reafirmar su calidad futbolística y su identidad competitiva en la Liga MX Femenil. La definición se erige así como uno de los eventos deportivos destacados de noviembre para el público mexicano.

Temas Relacionados

Tigres UANLAmérica FemenilLiga Femenil MXhorariosmexico-deportes

Más Noticias

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Por cuarta vez en su historia, la escuadra nórdica participará en una Copa del Mundo

El día en que el

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

En medio de las semifinales del fútbol mexicano femenil la periodista dio la gran noticia de que superó su padecimiento de manera favorable

Geo González, comentarista de TUDN,

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez

Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

Pese a que se veía confiado, la leyenda del ‘Marine’ de la WWE le arrebató la victoria al méxico-americano en una de las peleas más cerradas de las últimas semanas

Dominik Mysterio compara su derrota

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?

Amazonas y Águilas se verán las caras en el juego que define el campeón

América vs Tigres: ¿Cuántas veces
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Furcio”, presunto líder

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Deftones vuelve a México en

Deftones vuelve a México en 2026: lugar, fecha, preventa y todo lo que debes saber

Revista nombra a Belinda y Cazzu como ´Figuras del Año’ y en redes recuerdan la polémica de Ángela Aguilar

Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores tras compartir foto desde el hospital

Polémico discurso de Carín León en los Grammy siembra dudas sobre un rompimiento con Pepe Aguilar

La Granja VIP en vivo hoy: Sergio Mayer Mori asegura que su papá ‘no tiene talento’ y genera fuerte polémica

DEPORTES

El día en que el

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?