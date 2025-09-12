Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

FIFA y el Estadio Azteca llegaron a un acuerdo para que titulares de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026 (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Terminó la batalla legal, los dueños de palcos lograron conservar sus lugares en el Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026. Por medio de un comunicado, el Estadio Banorte confirmó que se llegó a un acuerdo con la FIFA para que se respeten estos lugares y así los palcohabientes puedan hacer uso de estos asientos de manera gratuita.

Cabe recordar que la FIFA toma el control absoluto de los estadios mundialistas, así que se encarga de la venta y distribución de los lugares para la Copa Mundial, por ello los dueños de palcos apelaron por sus derechos y conservar sus lugares. A nueve meses del inicio del torneo, se reveló el acuerdo al que se llegó.

Aunque anteriormente se filtró el arreglo legal para que se conserven estos lugares, el Estadio Banorte y Grupo Ollamani explicó cómo se llegó a este consenso económico, pues el propietario del Coloso de Santa Úrsula habría abogado a favor de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

Estadio Azteca pagará los lugares de los titulares de palcos y plateas

Ya habría un acuerdo entre la FIFA y el Estadio Azteca para que los dueños de palcos y plateas conserven sus lugares (EFE/José Méndez)

De acuerdo a lo que informó Grupo Ollamani y el Estadio Banorte, pactaron un acuerdo con la FIFA a favor de los titulares de palcos. “Hoy comunicamos con gusto que los palcohabientes y plateahabientes podrán ejercer el acceso y uso a sus palcos/plateas, sin costo alguno, durante los cinco partidos que se celebrarán en el Estadio”, explicaron.

Y es que, para ello, el dueño del Coloso de Santa Úrsula se comprometió a cubrir el gasto de los accesos, pues la FIFA accedió a que queden a manos de un comprador, este comprador sería Emilio Azcárraga Jean.

“El Estadio ha hecho una serie de compromisos y pagos a la FIFA. Los palcohabientes y plateahabientes deberán cumplir con un proceso de registros y requisitos que se les comunicará en los siguientes días, para lo que se habilitará una página electrónica”, precisaron.

Estadio Azteca pagará los lugares de los palcos para el Mundial 2026 (X/ @OllamaniPrensa)

Los palcohabitentes tendrán que seguir con los registros de la FIFA que exige para todos los aficionados. “El Estadio extiende un agradecimiento a la FIFA por la disposición mostrada para alcanzar este importante y positivo acuerdo. Estamos seguros que en nuestro estadio y sus alrededores se vivirá la mejor experiencia mundialista en 274 días”, finalizó el comunicado.

La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas defendió el derecho de sus miembros a mantener el acceso a sus lugares, argumentando la vigencia de contratos de hasta 99 años. Tras un periodo de diálogo que se extendió por más de un año, se alcanzó una solución que equilibra las demandas de la FIFA con los derechos adquiridos por los propietarios.

Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, confirmó en entrevista con La Afición de Milenio que la solución pactada implica que la administración del estadio cubrirá el pago correspondiente de los palcos ante la FIFA, lo que permitirá a los propietarios ejercer su derecho de uso durante los 99 años estipulados en sus contratos. “La administración del estadio será la encargada de cubrir el pago de los palcos al organismo internacional, permitiendo así que los propietarios continúen haciendo uso de su adquisición por 99 años”, detalló.