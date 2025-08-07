Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

José Ramón Fernández negó problemas de salud por ausencia en ESPN (IG/ @joseramonfernandeza)

Uno de los legados más vigentes de José Ramón Fernández es su antiamericanismo, Joserra se convirtió en el primer periodista deportivo en declararse en contra del América, lo que dio paso a la creación de una postura controversial en el futbol mexicano, ya que no solo ha generado debate, sino que también le dio identidad al conjunto de Coapa.

Emilio Azcárraga, dueño del conjunto de Coapa, compartió una postura sobre la creación del antiamericanismo, así que lanzó una indirecta a José Ramón. Con el reciente estreno de la bioserie del experimentado periodista, Azcárraga participó y compartió su opinión sobre Joserra.

Desde la perspectiva del empresario mexicano, el verdadero villano en el futbol mexicano es José Ramón Fernández y no el club América, por lo que el más americanista defendió a su club.

Emilio Azcárraga cuestionó la postura de José Ramón con el América. (Crédito: TikTok/ @espnmx)

“El gran villano de toda esta historia es el América, yo digo que el gran villano de esta historia es él”, confesó.

Además, reconoció que no recuerda cómo conoció a José Ramón. Pero sí precisó que lo recuerda por su postura contra el América. “No tengo un recuerdo nítido de la primera vez que lo vi, pero sí tengo un recuerdo nítido de que hablaba en contra del América”, precisó.

Faitelson niega cuidar intereses de Emilio Azcárraga y se lanza contra José Ramón Fernández

“Debe ser la edad. Ahora bien, quizá, se le venga a memoria lo de ‘sicario’ por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca“, publicó David Faitelson en sus redes sociales, desatando una oleada de reacciones que oscilaron entre la burla y la indignación.

(Foto: Twitter/otero_rj)

La afirmación, que aludía a supuestos episodios de adicción de José Ramón Fernández durante su última etapa en la televisora, no solo se viralizó, sino que reavivó viejas tensiones en el periodismo deportivo mexicano y puso en el centro del debate la ética profesional y los límites de la crítica pública.En medio de este clima de confrontación, Faitelson se vio obligado a aclarar su postura respecto a las acusaciones de que sus opiniones estarían alineadas con los intereses de Emilio Azcárraga, propietario de la empresa para la que trabaja. Durante la emisión de Línea de 4, el periodista respondió a quienes lo señalan de actuar como defensor de la directiva de América y de los intereses empresariales de Azcárraga.

“La gente cree que estamos aquí para defender a Emilio Azcárraga, yo la verdad no estoy para eso, el señor Azcárraga tiene muchos abogados para eso, esta empresa tiene abogados magníficos... Yo estoy para defender lo que periodísticamente me interesa y que me parece justo”, precisó Faitelson.