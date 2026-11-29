Un pimiento morrón rojo crudo aporta entre 127 y 152 mg de vitamina C por cada 100 gramos, más del doble que una naranja, según datos del USDA FoodData Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El colágeno representa el 30% de toda la proteína del cuerpo humano, según la Cleveland Clinic.

Es el componente principal de la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y el cartílago. Sin él, los tejidos pierden firmeza, las articulaciones se vuelven rígidas y la piel se arruga con más facilidad.

PUBLICIDAD

La producción de colágeno empieza a caer en la edad adulta y declina aproximadamente 1% cada año a partir de los 25 años, según datos de la Cleveland Clinic extraídos de estudios histológicos de muestras de piel.

El sol excesivo, el tabaco, el alcohol y la falta de sueño aceleran esa pérdida, de acuerdo con la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

El colágeno está presente en la piel, los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos, los órganos y los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo no absorbe el colágeno que comes tal como llega

Lo que se consume —ya sea carne, pescado o caldo de huesos— no llega intacto a la piel ni a las articulaciones.

El colágeno se rompe en el tracto digestivo en aminoácidos individuales, que el cuerpo redistribuye según sus propias prioridades, explica la Cleveland Clinic.

El colágeno que contiene un alimento se fragmenta en el estómago y el intestino antes de llegar al torrente sanguíneo, según la Cleveland Clinic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no hace inútil la alimentación. Lo que sí funciona es proveerle al organismo los aminoácidos y micronutrientes que necesita para fabricar su propio colágeno, según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

PUBLICIDAD

Los aminoácidos glicina y prolina son la base

El cuerpo construye el colágeno a partir de los aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina, organizados en una estructura de triple hélice.

Para que esa hélice se forme correctamente, el organismo necesita vitamina C, zinc, cobre y manganeso, según la Mayo Clinic.

La glicina se encuentra en carnes rojas, piel de pavo, piel de pollo, piel de cerdo, cacahuates y granola, según la Cleveland Clinic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glicina se encuentra en la piel de cerdo, piel de pollo, gelatina y la mayoría de los alimentos proteicos.

La prolina está presente en hongos, col, espárragos, maní, clara de huevo y carne, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

Alimentos que contienen colágeno directamente

El colágeno solo se encuentra de forma natural en tejidos animales con tejido conectivo —es decir, carne y pescado—, según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

PUBLICIDAD

El caldo de huesos —elaborado hirviendo huesos de res, pollo o pescado durante horas— extrae el colágeno de los huesos y lo deja en el líquido resultante.

La Cleveland Clinic lo señala como una de las fuentes directas más accesibles.

Su contenido proteico ronda los 5 a 10 gramos por taza, aunque varía según el tipo de hueso, el tiempo de cocción y el nivel de acidez del agua.

El proceso digestivo trata al colágeno del caldo de huesos igual que al de cualquier otra fuente proteica animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes de carne con tejido conectivo abundante, como el chambarete de res, el osobuco y las patas de pollo, son ricos en colágeno.

También lo son la piel de pescados como el salmón y las sardinas en conserva con huesos blandos comestibles. Las sardinas además aportan calcio y ácidos grasos omega-3.

PUBLICIDAD

La gelatina sin sabor, derivada del colágeno animal, es otra forma concentrada de consumir directamente los aminoácidos que el organismo usa para sintetizar colágeno propio.

Alimentos que impulsan la producción propia de colágeno

Varios grupos de alimentos proveen los nutrientes que el cuerpo necesita para fabricar colágeno, aunque no lo contengan directamente.

Vitamina C: Es un cofactor esencial e indispensable para las enzimas que estabilizan la triple hélice del colágeno, apunta la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

La vitamina C es indispensable para que el cuerpo forme la estructura de triple hélice del colágeno; sin ella, las fibras resultantes son débiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin suficiente vitamina C, las fibras de colágeno se forman débiles. Las fuentes principales son las naranjas, el limón, las fresas, los pimientos —especialmente el morrón rojo—, el brócoli y los jitomates.

PUBLICIDAD

Zinc: Participa en las enzimas que intervienen en la síntesis de colágeno, según la Mayo Clinic. Se encuentra en las ostras, la carne de res, las leguminosas —frijoles, lentejas, garbanzos—, los frutos secos, las semillas y los cereales integrales.

Cobre: Necesario para el entrecruzamiento de las fibras de colágeno.

Está presente en los anacardos, las semillas de ajonjolí, el cacao en polvo, las leguminosas y las carnes de vísceras, según la Cleveland Clinic.

Las leguminosas —frijoles, lentejas, garbanzos— aportan proteína y zinc, dos de los elementos que el cuerpo necesita para fabricar colágeno, según la Cleveland Clinic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteínas de alto valor biológico: Pescado, pollo, huevo, lácteos, leguminosas y soya proveen glicina y prolina, los dos aminoácidos más abundantes en el colágeno y relativamente escasos en la carne muscular común, señala la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

PUBLICIDAD

Cómo integrar estos alimentos en la dieta diaria

La Cleveland Clinic lo establece con claridad: sin los elementos necesarios —proteína, vitamina C, zinc y cobre—, el cuerpo no puede fabricar colágeno, independientemente de lo que se consuma en suplementos.

La recomendación de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard es mantener una dieta equilibrada con suficientes alimentos proteicos, cereales integrales, frutas y verduras.

No hay una fórmula aislada: la suma de nutrientes es lo que sostiene la síntesis de colágeno.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health no recomienda ningún alimento aislado: lo que sostiene la producción de colágeno es la suma de nutrientes a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto puede traducirse en incorporar caldo de huesos como base de sopas y guisos; añadir un vaso de jugo de naranja natural o pimiento en la comida para asegurar vitamina C; incluir leguminosas varias veces por semana; y elegir cortes de pollo o pescado con piel cuando sea posible.

PUBLICIDAD

La Cleveland Clinic también señala que, con la edad, el organismo absorbe y sintetiza los nutrientes con menor eficiencia, por lo que ajustar la alimentación se vuelve más relevante a partir de la cuarta o quinta década de vida, por lo que cualquier ajuste esencial a la dieta debe hacerse bajo supervisión de un especialista.