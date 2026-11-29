Morena pidió a las autoridades electorales actuar con autonomía, imparcialidad y estricto apego a la Constitución. REUTERS/Luis Cortes

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Morena defendió reglas de representación proporcional y sostuvo que la asignación de diputaciones debe realizarse por partido político, no por coalición, de acuerdo con la Constitución y las leyes electorales.

En un comunicado difundido este 29 de noviembre, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, afirmó que modificar esos criterios por conveniencia política sería “torcer la ley”.

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El partido señaló que el proceso electoral ya está en marcha y pidió a las autoridades electorales actuar con autonomía, imparcialidad y apego a la Constitución. También sostuvo que toda reforma electoral debe surgir de la voluntad popular, aprobarse por las vías constitucionales y respetar los tiempos electorales.

Montiel Reyes afirmó que las reglas han sido aplicadas durante años por las autoridades electorales bajo distintas mayorías políticas. “La democracia exige respetar las mismas reglas cuando se gana y cuando se pierde”, señaló la dirigente, quien agregó que cambiar esos criterios implicaría “defraudar la confianza del pueblo”.

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Comisión del INE mantiene el reparto de plurinominales por partido rumbo a 2027

Con dos votos contra uno, el órgano electoral desechó la fórmula que buscaba medir los triunfos de alianzas conforme al respaldo obtenido por cada fuerza política en los distritos electorales. Crédito: INE

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó mantener el reparto de diputaciones plurinominales por partido y no por coalición para la elección federal de 2027, un criterio cuestionado por fuerzas opositoras, exconsejeros y especialistas por la sobrerrepresentación que puede generar en la Cámara de Diputados.

Esta decisión se tomó con dos votos contra uno. Las consejerías Norma de la Cruz y Arturo Chávez rechazaron la propuesta del consejero Arturo Castillo, quien planteó añadir un criterio para equilibrar la relación entre los votos obtenidos y los escaños asignados.

El proyecto también incorpora un candado para impedir que los partidos transfieran militantes con el fin de modificar la asignación de curules. Esa práctica recibió críticas después de los comicios presidenciales de 2024.

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Las 10 consejerías del Instituto discutirán los puntos avalados por la comisión durante la sesión del Consejo General programada para el próximo 30 de noviembre.

Partidos de oposición, así como exconsejeros y expertos electorales, pidieron al INE modificar la fórmula vigente al considerar que la norma está rebasada y ha acentuado la distorsión en la representación de la Cámara de Diputados.

Castillo sostuvo que la legislación habla de partidos y no de coaliciones, por lo que no podía interpretar la palabra “coalición” donde la norma establece “partido”. Aun así, reconoció que se requieren criterios adicionales para evitar que una alianza obtenga una sobrerrepresentación.

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Proceso federal iniciado el 10 de septiembre impide cambiar los criterios de asignación legislativa, sostiene Morena

Morena aseguró que alterar los criterios de reparto de curules después del inicio formal del 10 de septiembre modificaría la manera en que los sufragios se convierten en representación política. (Morena)

Morena sostuvo el pasado 26 de noviembre que la Constitución obliga a conservar las reglas vigentes para asignar diputaciones en el proceso electoral federal de 2027, porque cambiar los criterios una vez iniciado alteraría la forma en que los votos se traducen en representación política.

El partido recordó que el proceso electoral federal comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre. Bajo esa premisa, afirmó que modificar el criterio de distribución de curules no sería un ajuste administrativo, sino un cambio en la conversión de la voluntad ciudadana en representación legislativa.

Morena fundamentó su postura en el artículo 39 constitucional, que reconoce al pueblo como origen de todo poder público y le otorgó el derecho de modificar la forma de su gobierno. El documento planteó que esa facultad debe ejercerse mediante los procedimientos previstos en la Constitución y no a partir de intereses partidistas durante una elección en curso.

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La fuerza política también reivindicó una visión de democracia como gobierno “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. Con ese argumento, cuestionó los intentos de dirigencias opositoras por modificar las reglas electorales para los comicios federales de 2027.

El posicionamiento de Morena señaló que el modelo de representación política en discusión fue construido durante administraciones del PRI y el PAN. Según el partido, en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se establecieron los límites constitucionales de sobrerrepresentación para cada fuerza política.