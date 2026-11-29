Dmitry Bivol abrió la puerta a una revancha con Saúl “Canelo” Álvarez, aunque calcula que el combate tiene apenas 5% de posibilidades de realizarse (Al Bello/Getty Images)

Guardar

Dmitry Bivol abrió la puerta a una revancha con Saúl “Canelo” Álvarez, aunque calcula que el combate tiene apenas 5% de posibilidades de realizarse y aseguró que su equipo nunca ha recibido una oferta formal para negociar la pelea.

El campeón unificado semipesado sostuvo que no existe un contacto directo con el mexicano para discutir un segundo enfrentamiento. La posibilidad queda sujeta a una decisión de Canelo y a que su equipo presente una propuesta concreta.

PUBLICIDAD

“Para ser honesto, siento que hay un 5% de posibilidades de que suceda”, dijo Bivol durante una entrevista con el canal The Stomping Ground, al ser cuestionado sobre la opción de volver a subir al ring frente al boxeador tapatío.

Dmitry Bivol da consejo a Crawford para derrotar a Canelo Álvarez (Crédito: REUTERS)

El ruso afirmó que está dispuesto a aceptar el reto si Álvarez buscaba la segunda pelea. “No, no he hablado con él. Nosotros simplemente dijimos que queremos la revancha. Si él quiere, le daremos la revancha”.

Bivol afirma que no recibió una propuesta formal

La declaración de Bivol marca distancia entre el interés que Álvarez y su equipo expresaron en público y las negociaciones que, de acuerdo con el campeón semipesado, no llegaron a su entorno.

PUBLICIDAD

“Pero mi equipo nunca recibió ninguna oferta”, confirmó Bivol. El peleador señaló que no le sorprendió que la revancha no avanzara, debido a las alternativas que Álvarez tuvo para definir el rumbo de su carrera.

Saúl Álvarez se arrepintió de haber peleado contra el ruso en las 175 libras Foto: Reuters

“No me sorprende, porque él tiene muchas opciones diferentes para su carrera y una pelea conmigo es una de esas opciones”, añade el boxeador, quien se mantiene como una de las posibilidades para el mexicano en el peso semipesado.

La primera pelea entre ambos dejó una cuenta pendiente para Canelo. Bivol se impuso por decisión unánime y frenó el intento del mexicano de conquistar el título de las 175 libras, una división a la que Álvarez llegó después de dominar las 168 libras.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la revancha aparece de forma recurrente entre las posibilidades que rodean a ambos peleadores. Bivol plantea que su postura no ha cambiado: está disponible para negociar, pero no existe un acercamiento oficial de parte del equipo de Saúl Álvarez.

Bivol otra vez venció al Canelo en superarlo en la prestigiosa lista del 'mejor libra por libra. (Ilustración: Jovani Pérez)

¿Cómo sería una revancha entre Canelo y Bivol, según el ruso?

Bivol descartó que una revancha frente a Canelo Álvarez le resulte más sencilla que el primer combate.

El boxeador ruso sostuvo que un segundo enfrentamiento exige una dificultad distinta, aun cuando haya conseguido imponerse en la pelea anterior.

Consultado sobre la posibilidad de que una nueva cita con el mexicano termine con un triunfo más cómodo, Bivol rechazó esa idea de forma tajante: “Nunca, nunca”.

PUBLICIDAD

El campeón semipesado explicó que las revanchas no ofrecen garantías ante ningún rival. “Una segunda pelea nunca es más fácil contra nadie”, afirmó.

Bivol consideró que Canelo Álvarez llegaría con un factor que podría volver más exigente el duelo: la experiencia acumulada desde aquel primer cruce.

“Quizá incluso sea más difícil, tiene más experiencia”, agregó el ruso sobre la eventual nueva pelea con el mexicano.

(Reuters)

Canelo y Eddy Reynoso mantienen a Bivol entre sus opciones

Canelo y Eddy Reynoso han mencionado en distintas ocasiones la intención de buscar revanchas ante Bivol y Terence Crawford. Reynoso retomó el tema durante la pasada 64 Convención Anual del CMB, donde reconoció que el segundo combate ante el campeón semipesado está entre las peleas que les interesan.

PUBLICIDAD

Dmitry Bivol figura entre los tres boxeadores que han derrotado a Canelo Álvarez. El ruso venció al mexicano el 7 de mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, mediante decisión unánime: los tres jueces puntuaron 115-113. La victoria le permitió conservar el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Bivol aprovechó desde los primeros asaltos su superioridad en altura y alcance, además de un mayor volumen ofensivo. Su jab mantuvo a Canelo a distancia y sus golpes rectos encontraron el rostro del tapatío cada vez que intentaba acortar el terreno. Álvarez apostó por los ataques al cuerpo y por llevar al campeón hacia las cuerdas, aunque se topó con una guardia firme y réplicas constantes.

PUBLICIDAD

(Foto: Instagram/ daznboxing)

El dominio del ruso se acentuó en la segunda mitad del combate. Bivol sostuvo su movilidad, controló la cadencia y conectó combinaciones de mayor impacto, mientras Álvarez bajó su producción. Según las estadísticas de CompuBox, el campeón acertó 152 golpes, contra 84 del mexicano, y lo superó tanto en jabs como en golpes de poder.