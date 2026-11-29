La Línea 9 del Metro CDMX extenderá su horario por festival (X/ @MetroCDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) confirmó que este fin de semana el servicio se extenderá más allá de su horario habitual. Con motivo del festival Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el director del Metro CDMX Adrián Rubalcava Suárez informó sobre la operación especial que tendrá el servicio para este domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, la medida fue instruida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, esto con la finalidad de brindar opciones de transporte a los miles de asistentes que acudieron al festival de reguetón.

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Cabe apuntar que no es la primera vez que el STC Metro amplía su horario por la realización de festivales o conciertos masivos. En esta ocasión, solo una línea del Metro CDMX operará hasta tarde.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX este domingo 29 de noviembre?

(X/ @MetroCDMX)

Por medio de un comunicado precisaron que el Metro CDMX ampliará su horario de servicio hasta las 01:30 horas del lunes 30 de noviembre para facilitar el regreso a casa de las personas que asistan al evento musical. Este servicio especial únicamente aplicará para la Línea 9, el resto de las líneas concluirán operaciones a la medianoche (00:00 horas).

Personal del Metro CDMX precisó que el último tren saldrá a las 01:30 horas de cada terminal Pantitlán - Tacubaya para realizar el último recorrido por todas las estaciones de la línea café. Este sistema empezó desde el sábado 28 de noviembre y concluirá la madrugada del lunes 30 de noviembre.

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El Metro pidió a los usuarios atender las indicaciones de su personal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de programar y planificar sus traslados con anticipación.

Horario: hasta las 01:30 horas

Estaciones de la Línea 9: Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva, Velódromo, Mixiuhca, Jamaica, Chabacano, Lázaro Cárdenas, Centro Médico, Chilpancingo, Patriotismo, Tacubaya

(X/ @MetroCDMX)

El Metrobús CDMX también anunció un operativo para el Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, con orientación sobre los accesos y ampliación nocturna del servicio para facilitar el traslado de los asistentes al festival del sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

La extensión operará de las 00:00 a la 01:00 horas durante las noches de viernes y sábado. La medida aplicará exclusivamente en rutas de tres de las líneas principales del sistema.

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El organismo también difundió una guía para que los usuarios identifiquen las estaciones de la Línea 2 más convenientes según la puerta de acceso asignada en el recinto. El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de una cartelera encabezada por Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera, Tito Double P y Yandel Sinfónico.

Metro CDMX aumentó el número de viajes durante octubre

El Metro de la CDMX registró 118 millones 375 mil 380 viajes durante octubre de 2026, un alza de 2.43% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras difundidas por el Sistema de Transporte Colectivo. El incremento ocurre mientras el sindicato de trabajadores solicita una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para exponer el deterioro de trenes e instalaciones y pedir recursos para mantenimiento.

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Metro CDMX aumentó el número de viajes durante octubre (Facebook: Metro CDMX)

La afluencia de octubre superó en 2 millones 803 mil 241 viajes el registro de octubre de 2025, cuando la red contabilizó 115 millones 572 mil 139 accesos. Frente a octubre de 2024, el aumento fue de 8,620,538 viajes, equivalente a 7.85%, pues entonces se registraron 109,754,842.

Las 12 líneas del STC tuvieron actividad durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, aunque tres rutas concentraron la mayor cantidad de pasajeros: las líneas 2, 3 y 1.

La Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, fue la de mayor afluencia mensual con 19,392,224 viajes. La ruta conecta puntos como el Zócalo, Bellas Artes y el Estadio Azteca, además de recorrer la ciudad de norte a sur.

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La Línea 3, que opera entre Indios Verdes y Universidad, acumuló 15,837,139 viajes. Esta ruta es una de las principales vías de acceso a las facultades de Ciudad Universitaria de la UNAM.

En tercer sitio se ubicó la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, con 15,485,258 viajes. Entre las tres rutas sumaron 50,714,621 accesos durante octubre.