El inicio del Adviento el 29 de noviembre marca una fecha clave para armar el árbol de Navidad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 29 de noviembre marca el Adviento, el periodo de preparación espiritual previo a la Navidad para la tradición católica. Por ese motivo, muchas familias consideran que esa fecha es una oportunidad adecuada para armar el árbol, encender las luces y dar comienzo a la decoración decembrina en casa.

La recomendación no implica una obligación. El árbol de Navidad puede colocarse cuando cada familia lo decida, pero el domingo 29 de noviembre de 2026 coincide con el inicio del Adviento y ofrece una referencia religiosa para quienes buscan vincular los adornos con el calendario litúrgico.

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El Adviento abre cuatro semanas de preparación para Navidad

El Adviento comienza el domingo más próximo al 30 de noviembre, festividad de san Andrés Apóstol. Este periodo dura cuatro semanas y prepara a los creyentes para la celebración del nacimiento de Jesús durante la Nochebuena.

La elección del 29 de noviembre se relaciona con ese comienzo espiritual. La fecha permite iniciar la temporada con anticipación, sin esperar a los primeros días de diciembre ni concentrar los preparativos en las jornadas previas a Navidad.

El árbol adquiere así un sentido que va más allá de la decoración. Para muchas familias, instalarlo representa una actividad compartida que reúne a padres, hijos, abuelos y otros seres queridos antes de la llegada de las posadas y las celebraciones de fin de año.

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La tradición propone que cada elemento del pino tenga un significado. El árbol verde suele asociarse con la vida eterna, mientras que las esferas expresan buenos deseos para el hogar y las luces evocan la búsqueda de claridad durante las noches más largas del año.

La estrella que se coloca en la punta también ocupa un lugar central. Dentro de la simbología cristiana, representa la guía de la estrella de Belén para los Reyes Magos y se vincula con la fe de quienes celebran el nacimiento de Jesús.

Los adornos del pino navideño poseen un significado religioso vinculado con la vida eterna y la estrella de Belén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 29 de noviembre permite decorar sin las prisas de diciembre

La fecha tiene una ventaja práctica: cae en domingo. Eso deja más tiempo para sacar las cajas guardadas, revisar las series de luces, acomodar el nacimiento y elegir el lugar del árbol sin que la actividad compita con la rutina de la escuela o el trabajo.

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El inicio del Adviento puede resultar cómodo para quienes desean adornar en familia. El día permite dedicar una tarde entera a desenredar luces, recuperar las esferas que se conservan de años anteriores y decidir una temática para la decoración.

El árbol debe estar instalado antes del 24 de diciembre para quienes siguen la costumbre católica. A partir de allí, existen otras fechas habituales para colocarlo, entre ellas el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Esa segunda opción tiene un peso especial en numerosos hogares. Algunas familias esperan esa celebración para comenzar formalmente los preparativos de Navidad y aprovechar la cercanía con las posadas, que se realizan del 16 al 24 de diciembre.

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El domingo 29 de noviembre ofrece más días para disfrutar el resultado. También evita que el árbol se convierta en una tarea pendiente cuando diciembre ya está lleno de compromisos familiares, reuniones escolares, compras y cenas de temporada.

La fecha puede ser útil para quienes prefieren decorar por etapas. Primero pueden colocarse las luces exteriores o en las ventanas; después, los cojines, mantas, figuras de renos, aldeas navideñas y otros detalles para completar el ambiente del hogar.

El arbolito llegó a México durante el siglo XIX

El árbol de Navidad no formó parte desde el inicio de las celebraciones mexicanas. La costumbre llegó al país durante el siglo XIX y, con el paso del tiempo, se incorporó a las tradiciones familiares junto con el nacimiento, las posadas y las luces de temporada.

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Una de las referencias históricas aparece en una carta del teniente austriaco Ernst Pitner. Durante su cautiverio en Monterrey, relató que en 1866 pasó las fiestas con familias alemanas que ya decoraban un árbol navideño.

La presencia de aquellas familias ayudó a conservar una tradición europea que todavía no se había extendido en el país. Con los años, el árbol dejó de ser una costumbre limitada a ciertos hogares y se volvió parte habitual de las celebraciones decembrinas.

También se asocia su expansión con Maximiliano de Habsburgo y Carlota, quienes colocaron un árbol en el Castillo de Chapultepec. La novedad llamó la atención de integrantes de la alta sociedad, aunque la práctica perdió fuerza después de la caída del Segundo Imperio.

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En 1878, el general Miguel Negrete instaló un pino decorado en su casa durante una celebración. La prensa de la época describió luces y juguetes para los invitados, un gesto que despertó interés y contribuyó a que la tradición ganara presencia en otros hogares.

El nacimiento siguió un recorrido distinto. Las representaciones del pesebre y las posadas datan de finales del siglo XVI, cuando los misioneros españoles llevaron a México escenificaciones del camino de María y José hacia Belén.

El ciclo de las festividades navideñas concluye formalmente el 2 de febrero con el Día de la Candelaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nacimiento y el árbol siguen calendarios distintos

La tradición mexicana permite colocar el nacimiento desde el inicio del Adviento. En ese momento se preparan el pesebre, el establo, las figuras de María y José, los pastores, los animales y el resto de los elementos decorativos.

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La figura del Niño Dios se reserva para la Nochebuena. Las familias que mantienen esta práctica la colocan en el pesebre el 24 de diciembre, en un acto que suele incluir el arrullo antes de depositarla en el nacimiento.

El árbol, en cambio, suele retirarse después del 6 de enero, tras las celebraciones del Día de Reyes. Algunas familias prefieren conservarlo hasta el 2 de febrero para que coincida con el levantamiento del nacimiento durante el Día de la Candelaria.

Esa fecha marca el cierre de las fiestas navideñas para quienes siguen la tradición católica. También coincide con la costumbre de vestir al Niño Dios y llevarlo al templo para recibir una bendición antes de devolverlo al hogar.

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La tradición del nacimiento reserva la colocación de la figura del Niño Dios en el pesebre para la Nochebuena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un árbol natural requiere cuidados desde el primer día

La elección entre un árbol natural y uno artificial también forma parte de la preparación navideña. Los pinos naturales aportan aroma y una apariencia distinta en el interior de la casa, aunque necesitan atención para mantenerse en buenas condiciones durante la temporada.

La doctora Iris Cruz Larios, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, recomendó comprar ejemplares de productores certificados y medir el espacio disponible antes de elegirlos. Cortar la punta para ajustarlo a una habitación afecta su forma y acelera su deterioro.

El árbol debe permanecer en un sitio fresco y ventilado, lejos de estufas, chimeneas, calefactores y ventanas con sol directo. “Estas condiciones pueden secarlo rápidamente”, advirtió Cruz Larios .

El depósito de agua necesita mantenerse lleno, sobre todo durante las primeras semanas. Agregar azúcar, aspirina o refresco no ofrece beneficios comprobados: el cuidado efectivo consiste en reponer agua fresca de manera constante.

Las luces LED son una alternativa más segura que las incandescentes porque consumen hasta 90% menos energía, generan menos calor y reducen el riesgo de incendio. También conviene apagarlas durante la noche o cuando no haya personas en casa.

Al terminar la temporada, los árboles naturales pueden llevarse a centros de reciclaje o puntos de acopio autorizados. Allí se transforman en composta o se trituran, una opción distinta a abandonarlos en la vía pública o mezclarlos con la basura común.

El árbol artificial puede resultar útil si se conserva durante varios años. La recomendación es utilizarlo entre cinco y 10 temporadas, ya que está fabricado con plástico, metal y PVC, materiales que requieren un manejo especializado al momento de desecharlos.

La decoración también permite reflejar el estilo personal de cada hogar. Las piezas artesanales, las figuras de crochet, los adornos de cartón o arcilla y las combinaciones en rojo cereza o tonos plateados son opciones para definir una estética propia.

El 29 de noviembre puede ser, entonces, el punto de partida para una tradición familiar. Más allá de la fecha elegida, el valor del árbol reside en el tiempo que se comparte al armarlo y en los recuerdos que cada adorno conserva con el paso de los años.