Peso Pluma, Natalia Lafourcade y Luis Miguel encabezan la reducida lista de músicos mexicanos con canciones que rebasan mil millones de reproducciones en Spotify. (Especial )

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El catálogo de artistas de México amplió su presencia en el “Billions Club” en la plataforma de Spotify, una distinción técnica que reúne a las pistas que superan mil millones de reproducciones a nivel global y que sumó composiciones folclóricas junto a la producción de corridos y baladas tradicionales.

La cantautora veracruzana Natalia Lafourcade formalizó su ingreso al listado al recibir la placa física oficial por “Hasta la raíz”, obra grabada en 2015. La pista superó la barrera de las diez cifras de escuchas acumuladas de forma orgánica, sin recurrir a remezclas ni colaboraciones del género urbano.

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El umbral de mil millones de reproducciones pertenece a un registro técnico auditado por el servicio digital sueco. Las canciones que cruzan ese récord ingresan a una lista de reproducción oficial, mientras los compositores e intérpretes reciben una placa metálica conmemorativa con diseño de disco de vinilo.

Peso Pluma encabeza la presencia mexicana en el catálogo global

El cantante jalisciense Peso Pluma mantiene el mayor volumen de temas dentro del club entre los músicos del país. Su crédito autoral e interpretativo figura en cinco composiciones distintas que rebasaron el billón de reproducciones mediante grabaciones de estudio y duetos internacionales.

La pieza “Ella Baila Sola”, interpretada junto a la agrupación de música regional “Eslabón Armado”, abrió el paso de las producciones mexicanas a la cima de las listas globales al cruzar el umbral de las diez cifras durante 2023.

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El intérprete de corridos tumbados también sumó registros con “La Bebe - Remix”, tema grabado en colaboración con el reguetonero jalisciense Yng Lvcas, y con la pista “QLONA”, corte compartido con la cantante colombiana Karol G.

Dos producciones adicionales de su discografía completaron su cuenta en el listado: “El Azul”, grabada junto al guanajuatense Junior H, y la canción “Lady Gaga”, en la que intervinieron Junior H y el sonorense Gabito Ballesteros.

Con cinco pistas dentro del "Billions Club" Peso Pluma es el primer exponente nacional en registrar esa cantidad de canciones con diez cifras de escuchas en el servicio digital. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Las agrupaciones y solistas del norte amplían el registro

El cantante sonorense Carín León cuenta con tres títulos dentro de la lista de reproducción global. El tema “Primera Cita” llegó al billón de reproducciones en solitario, al que se agregaron “Según Quién”, grabado junto al colombiano Maluma, y la composición norteña “Que Vuelvas”.

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La agrupación con raíces en Tamaulipas, Grupo Frontera, compartió créditos en esa misma entrega con León y acumuló dos registros adicionales: “un x100to”, colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny, y “El Amor de Su Vida”, corte grabado junto a Grupo Firme.

La camada joven del movimiento regional también aportó números al recuento mediante la pista “La Diabla”, interpretada por el mexicoestadounidense Xavi, que superó la marca tras colocarse en el primer puesto mundial de la plataforma.

La canción “QUE ONDA”, producida de forma conjunta por Calle 24, Chino Pacas y la agrupación Fuerza Regida, rebasó mil millones de reproducciones en el catálogo digital y confirmó la demanda internacional de los subgéneros derivados de la música de banda y sierreña.

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La cantante tijuanense Julieta Venegas sumó una acreditación en el registro gracias a su participación vocal en la pista “Lo Siento BB:/”, obra producida por el puertorriqueño Tainy y que contó con la voz principal de Bad Bunny.

Carín León y Grupo Frontera consolidaron la presencia de la música norteña en la plataforma; composiciones como “Primera Cita”. (Instagram: spherevegas)

El catálogo tradicional compite con el consumo contemporáneo

Las grabaciones comerciales previas a la creación de los servicios de streaming sostuvieron un consumo continuo por parte de las audiencias. El cantante Luis Miguel ingresó a la lista con “Ahora te puedes marchar”, corte publicado originalmente en el álbum “Soy como quiero ser” en 1987.

El intérprete vernáculo Alejandro Fernández colocó dos composiciones en el grupo selecto: las baladas románticas “Me dediqué a perderte” y “Qué voy a hacer con mi amor”, ambas respaldadas por la rotación constante en estaciones y listas de América Latina.

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El ingreso de piezas como “Hasta la raíz” o “Ahora te puedes marchar” confirmó que los catálogos consolidados compiten en volumen de reproducción con los lanzamientos virales impulsados por plataformas de video corto.

Grabada originalmente en formato de disco de vinilo en 1987, “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel rebasó la barrera del billón de reproducciones en julio. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La música en español amplía sus cifras frente al mercado anglosajón

El segmento de pistas en español que integró el listado global comenzó formalmente con el sencillo “Me Rehúso”, lanzado por el venezolano Danny Ocean, primera pieza solista de manufactura latina en alcanzar mil millones de transmisiones digitales en 2020.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny domina la estadística general en español con más de veintiocho canciones dentro del club, escoltado por producciones de Shakira, J Balvin, Daddy Yankee y Karol G.

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El mercado hispanohablante dentro del "Billions Club" está liderado por el puertorriqueño Bad Bunny con más de 28 piezas acreditadas. REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo

Las plataformas de distribución concentran el grueso de estos galardones en el pop en inglés y en el catálogo urbano de Puerto Rico y Colombia. En ese mapa dominado por fórmulas bailables, México logró posicionar su propio sonido sin recurrir exclusivamente a las tendencias.

Las quince obras nacionales dentro del listado reflejan, además, una marcada asimetría de origen: once de ellas provienen del regional contemporáneo y los corridos tumbados, frente a cuatro piezas de catálogo pertenecientes al pop, la balada y la música folclórica tradicional.