La SGIRPC pidió a la población tomar medidas para reducir riesgos asociados con el frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa alertas naranja y amarilla por el descenso de temperatura previsto para la madrugada de este lunes 30 de noviembre en siete alcaldías de la Ciudad de México.

El aviso naranja aplica en Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, además de heladas. La alerta amarilla se mantiene en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

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Los reportes tendrán vigencia de las 00:00 a las 08:00 horas. La SGIRPC los emitió a las 13:30 horas del domingo 29 de noviembre y pidió a la población tomar medidas para reducir riesgos asociados con el frío.

Milpa Alta y Tlalpan tendrán alerta naranja por heladas

La alerta naranja corresponde a Milpa Alta y Tlalpan. En estas alcaldías, la SGIRPC pronostica temperaturas bajas de 1 a 3°C, así como heladas durante las primeras horas de este lunes.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 30/11/2026 en las demarcaciones de @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PHiejaJNKs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2026

Estas demarcaciones concentran zonas altas y rurales al sur de la capital, donde el termómetro puede descender con mayor intensidad durante la noche y la madrugada.

La dependencia recomienda proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. También pide mantener ventilados los espacios cerrados si se usan calentadores o chimeneas.

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Las recomendaciones difundidas para las alcaldías bajo alerta naranja son:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca al salir.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger la piel con crema hidratante.

Mantener una ventilación adecuada al usar calentadores o chimeneas.

Revisar que niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas tengan ropa suficiente para enfrentar el frío.

Mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo.

Cinco alcaldías permanecerán bajo alerta amarilla

La alerta amarilla aplica para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. En esas demarcaciones se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6°C.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 30/11/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZuHbK4MF5C — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2026

Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras se encuentran en la zona poniente y surponiente de la capital. Tláhuac y Xochimilco también integran el grupo de alcaldías donde la temperatura bajará durante la madrugada.

La SGIRPC recomienda ingerir agua y consumir frutas y verduras que aporten vitaminas A y C. La dependencia también pide resguardar a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

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Las personas que deban salir temprano de casa deberán usar varias capas de ropa y cubrir las vías respiratorias. La medida busca reducir la exposición directa al aire frío durante el periodo de mayor descenso de temperatura.

Las alertas estarán vigentes hasta las 08:00 horas

La SGIRPC establece que los avisos estarán activos desde las 00:00 hasta las 08:00 horas de este lunes 30 de noviembre. La alerta naranja se concentra en dos alcaldías y la amarilla en cinco.

La numeralia de los reportes emitidos por la dependencia es la siguiente:

2 alcaldías con alerta naranja: Milpa Alta y Tlalpan.

5 alcaldías con alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

1 a 3°C de temperatura prevista en Milpa Alta y Tlalpan.

4 a 6°C de temperatura prevista en las cinco demarcaciones con alerta amarilla.

8 horas de vigencia para ambos avisos, entre la medianoche y las 08:00 horas.

29 de noviembre de 2026, a las 13:30 horas, como momento de emisión de los reportes.

En caso de emergencia, la población puede solicitar apoyo al 911 o al número de la SGIRPC: 55-5683-2222.