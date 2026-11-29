El estado enfrenta una crisis de inseguridad desde septiembre de 2024, tras el comienzo de una disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Foto: Secretaría de seguridad Sinaloa

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Los hijos de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio podrán acceder a apoyos económicos que serán otorgados por el gobierno de Sinaloa ante la ola de violencia que comenzó en septiembre de 2024, esto por la disputa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Graciela Domínguez Nava, gobernadora del estado, explicó que esta medida se contempló tras reuniones que sostuvo con colectivos de búsqueda y familiares de mujeres desaparecidas, quienes les plantearon la posibilidad de ayudar a menores de edad en esta situación.

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De enero a septiembre de 2026, el estado de Sinaloa ha encabezado la cifra de feminicidios. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), los municipios que han presentado más casos son Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.

El SESNSS reportó en el mes de octubre que la entidad encabezó la incidencia de casos de feminicidio con un total de 121 víctimas, cifra que representó el 19.7% del total nacional.

Foto: Gobierno de Sinaloa

Ante el incremento de la violencia en contra de las mujeres, la gobernadora detalló este sábado, durante el anuncio del Plan de Pacificación y Bienestar, que a partir del 2027 contarán con un fondo de 10 millones de pesos para atender a las hijas e hijos menores de edad de madres desaparecidas.

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Además, informó que el próximo año comenzará un programa de atención a las infancias que contará con 12 millones de pesos para apoyar a menores de edad cuyas madres fallecieron al ser víctimas de feminicidio.

“Por supuesto, lo que más deseamos es que aparezcan y aparezcan con vida. Pero en tanto, estamos obligados a hacer el acompañamiento a las familias y por eso hemos tomado esta decisión”, afirmó durante el evento.

Del reforzamiento de la seguridad a la creación de escuelas de nivel medio superior: ¿Qué contempla el Plan de Pacificación y Bienestar para Sinaloa?

Foto: Gobierno de Sinaloa

Los dos apoyos se suman a 80 millones de pesos destinados a desplazados internos por la violencia en 2027, frente a los 75 millones ejercidos en 2026. El plan también contempló apoyos para familias afectadas por el operativo del 20 de noviembre en Guasave, en el que fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”: hasta 200 mil pesos por vehículos dañados y 20 mil pesos para pequeños comercios.

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En materia tecnológica, el plan contempla la transición del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) a un modelo C5 con videovigilancia avanzada y monitoreo en tiempo real. El presupuesto de 2027 destinará 271 millones 428 mil pesos para la primera fase.

La gobernadora informó que el gobierno federal también contempló recursos para un C4 carretero en el tramo Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango, con 240 puntos de monitoreo, 720 cámaras de vigilancia y 30 arcos lectores de placas. En tanto, la aplicación móvil Conecta Sinaloa, ya en operación, suma 165 unidades de transporte urbano y 890 tiendas Oxxo conectadas al sistema de videovigilancia.

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El gobierno federal inyecta 900 millones en equipamiento policial

Foto: Captura de pantalla / SSPC

Domínguez Nava informó que el estado firmó dos convenios de colaboración con la federación para equipamiento, adiestramiento y capacitación. La inversión federal asciende a 900 millones de pesos y se traduce en 90 patrullas, equipos de radio, tres drones Águila, 15 camionetas blindadas tácticas, 30 unidades Black Magma y 50 motocicletas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entregó adicionalmente, en comodato, 80 vehículos: 20 blindados, 40 patrullas pickup y 20 motocicletas. Esta semana se distribuyeron 95 vehículos entre la Policía Municipal de Culiacán y la Policía Estatal. El presupuesto 2027 también prevé un aumento salarial de hasta 25% para los cuatro mil 36 elementos activos, con una inversión de 188 millones de pesos que abarca también a jubilados, pensionados y viudas de policías.

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Cuatro municipios concentran el 51% de la población y la intervención prioritaria

La estrategia focaliza la intervención en Culiacán, Mazatlán, Navolato —con énfasis en Villa Juárez— y Escuinapa, municipios que suman un millón 598 mil 202 habitantes. La clasificación se realizó con base en tasas de homicidio, hacinamiento, pobreza, robo de vehículos y abandono del espacio público, según explicó la gobernadora.

El programa Jóvenes Unen al Barrio, financiado por el gobierno federal, opera en esos municipios con mil 20 participantes y busca escalar a cinco mil jóvenes en 2026. El siguiente municipio en incorporarse será Rosario.

Por su parte, en el eje de atención a las causas, el plan proyecta 56 mil viviendas nuevas con una inversión de 33 mil 730 millones de pesos mediante INFONAVIT, CONAVI y FOVISSSTE, además de 100 millones para la compra de reservas territoriales en Culiacán y Mazatlán.

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En educación, se construirán edificios propios para 19 planteles del bachillerato Margarita Maza con una inversión de 324 millones 210 mil pesos, mientras que la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Culiacán recibirá más de 100 millones.

Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

El plan también incluye programas de alumbrado público en colonias con alta incidencia delictiva. En Culiacán la inversión es de 100 millones de pesos; en Mazatlán, de 40 millones 790 mil pesos. Ambos proyectos se ejecutan en coordinación con los gobiernos municipales y con inversión directa de la federación.

Respecto al apartado económico, Domínguez Nava explicó que el programa Equipa Sinaloa opera en 17 de los 18 municipios y apoya la reactivación de pequeños y medianos negocios con una inversión de 21 millones de pesos. Red FOSIN mantiene mil 150 créditos en Culiacán y 510 en Mazatlán, con tasas del 9% para mujeres y 10% para hombres en microcréditos.

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La Guardia Nacional avanza en la construcción de una nueva compañía en el municipio de Sinaloa, así como otra con 95% de avance en Mazatlán y una tercera al 75% en Tapahuito. Están en proceso los predios para instalar estaciones en Ahome, Salvador Alvarado, Elota, Escuinapa y Rosario.