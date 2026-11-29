Winkeyverd “N” permanecía en el Reclusorio Norte por narcomenudeo cuando agentes de investigación ejecutaron una segunda orden de aprehensión por fraude. (Crédito: fiscalía capitalina)

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Winkeyverd “N”, uno de los diez detenidos el pasado 10 de noviembre durante un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude cometido mediante el engaño telefónico conocido como “La Patrona”.

Las investigaciones lo relacionan con la recepción de objetos de valor que un trabajador entregó a conductores de aplicación tras recibir una llamada en la que le hicieron creer que su empleadora tenía un adeudo de tres millones de pesos.

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El fraude ocurrió el 4 de julio de 2026, cuando un hombre que cuidaba un domicilio recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por médico. El interlocutor le aseguró que su empleadora, quien se encontraba de viaje, tenía una deuda relacionada con una póliza de seguro y que, para evitar el embargo de sus bienes, había autorizado sacar sus pertenencias de la vivienda.

Bajo ese engaño, el trabajador reunió diversos objetos de valor en cuatro maletas y las entregó a conductores de vehículos solicitados mediante una aplicación, siguiendo las instrucciones que recibió por teléfono. Posteriormente, uno de los choferes habría entregado una bolsa con parte de las pertenencias a Winkeyverd “N”, quien se encontraba a bordo de una motocicleta en la vía pública.

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Las entrevistas con las víctimas y los testigos, el análisis de videograbaciones y el reconocimiento del sospechoso por parte del conductor que presuntamente le entregó la bolsa permitieron a la Policía de Investigación (PDI) identificarlo como probable participante en el fraude.

Lo detuvieron junto con otras nueve personas en Miguel Hidalgo

Winkeyverd “N” fue arrestado el 10 de noviembre durante una intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Miguel Hidalgo, en la que también fueron detenidas otras nueve personas. Durante ese operativo, las autoridades aseguraron 437 dosis de narcóticos, tres motocicletas y teléfonos celulares.

La detención formó parte de una investigación sobre una presunta célula delictiva relacionada con la venta de drogas, extorsiones y robos mediante el método de “La Patrona”. De acuerdo con la información difundida por la SSC, cuatro de los detenidos habrían ofrecido motocicletas a los policías para evitar ser puestos a disposición del Ministerio Público.

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El 18 de noviembre, Winkeyverd “N” fue vinculado a proceso por narcomenudeo, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. Otros cinco integrantes del grupo también enfrentaron proceso por este delito.

Mientras permanecía en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, agentes de la PDI cumplimentaron el 19 de noviembre una orden de aprehensión en su contra por el fraude cometido en julio. De esta manera, las autoridades sumaron una nueva investigación penal al expediente del hombre detenido junto con las otras nueve personas.

Diez personas fueron detenidas el 10 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo durante una intervención en la que también se aseguraron narcóticos, motocicletas y teléfonos celulares. (Crédito: X | @PDI_FGJCDMX)

Investigan posible relación con una célula dedicada a extorsiones y robos

La investigación también busca establecer la participación de los detenidos en otras actividades delictivas. La SSC señaló que el grupo podría estar relacionado con una estructura dedicada a la extorsión, la venta de narcóticos y los robos mediante engaños telefónicos.

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En la modalidad conocida como “La Patrona”, los delincuentes llaman a trabajadores de domicilios y se hacen pasar por familiares, empleadores o personas con autoridad para convencerlos de que existe una emergencia o un problema económico que requiere entregar dinero y objetos de valor.

Los responsables utilizan información sobre los habitantes de las viviendas y presionan a los trabajadores para que actúen con rapidez, sin verificar las instrucciones con sus empleadores. En el caso investigado en Miguel Hidalgo, el engaño sobre un supuesto adeudo de tres millones de pesos llevó al trabajador a reunir las pertenencias en cuatro maletas y entregarlas a distintos conductores de aplicación.

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Durante la audiencia celebrada el 20 de noviembre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que relacionan a Winkeyverd “N” con la recepción de parte de los objetos sustraídos. El juez determinó vincularlo a proceso por fraude, mantener la prisión preventiva y establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado se presume inocente y deberá ser tratado como tal mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.