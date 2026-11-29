Su triunfo contra Haití le otorgó el boleto doble a la Selección Nacional Femenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana Femenil clasificó a la Copa del Mundo de Brasil 2027 tras vencer 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf 2026. El resultado puso fin a una racha de dos ausencias consecutivas en la máxima competencia internacional.

El Tri Femenil no disputaba un Mundial desde Canadá 2015. Después quedó fuera de Francia 2019 y de Australia y Nueva Zelanda 2023, por lo que el boleto representó el regreso del equipo a la escena mundialista.

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Las jugadoras de la selección de México celebran tras derrotar a Haití y clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas, EEUU. 28 de noviembre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj

Lizbeth Ovalle marcó dos goles en el duelo ante Haití. Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes completaron la cuenta que aseguró el triunfo mexicano el día de ayer en Mansfield, Texas.

México vuelve a clasificar a los Juegos Olímpicos

La clasificación también entregó a México un pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La selección femenina volverá a la justa olímpica por primera vez desde Atenas 2004, donde registró su única participación.

El avance colocó al equipo entre los cuatro semifinalistas del torneo de Concacaf. México enfrentaría a Canadá por un lugar en la final, luego de conseguir uno de los boletos directos para Brasil 2027.

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El logro ocurrió nueve años después de la creación de la Liga Femenil BBVA. La competencia profesional dio continuidad a futbolistas como Ovalle, Reyes, Ordóñez y Charlyn Corral, quienes integraron una generación que devolvió a México a un Mundial.

Lizbeth Ovalle (11) celebra tras anotar uno de sus dos goles en el triunfo de México ante Haití con el que clasificó al Mundial Femenino y a los Juegos Olímpicos. Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas, EEUU. 28 de noviembre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Raymond Carlin III

¿Cuándo vuelve a jugar México Femenil tras conseguir su pase al Mundial 2027?

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Canadá en las semifinales del Campeonato Femenino de la Concacaf 2026. El partido está programado para el martes 1 de diciembre, a las 16:00 horas, con el horario correspondiente al centro de México.

Por su parte, Haití quedó eliminado del Campeonato Concacaf W y perdió la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo haitiano buscará ahora un lugar en el Repechaje mundialista intercontinental, con un partido ante Panamá programado para el próximo martes.

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México celebra tras vencer a Haití y clasificar a la Copa del Mundo Femenina y a los Juegos Olímpicos. Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas, EEUU. 28 de noviembre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj

Fecha del sorteo en la que se darán a conocer los rivales de México

A falta de algunas selecciones por definir su pase al máximo torneo de países en el mundo a nivel femenino, ya hay fecha confirmada para conocer quiénes serán los rivales de México el próximo año en Brasil.

El Tri Femenil conocerá el viernes 11 de diciembre a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial Femenil de Brasil 2027. México se perfila para quedar ubicado en el Bombo 3, aunque la distribución definitiva dependerá de la actualización del ranking mundial de la FIFA.

El sorteo se realizará en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. La ceremonia comenzará a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el horario oficial de la FIFA.

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Comandó la victoria de México Femenil para calificar al Mundial de Brasil 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha: viernes 11 de diciembre de 2026

Hora: 8:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Museo de Arte Moderno, Río de Janeiro, Brasil

México ya aseguró su clasificación junto con Estados Unidos, Canadá y Jamaica como representantes de CONCACAF. Aún faltan dos selecciones de la confederación que buscarán su pase mediante el repechaje.