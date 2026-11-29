Llevan a juicio a un hombre acusado de participar en un multihomicidio en Tultepec: es el tercer implicado. FGJEM

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Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un juez un auto de vinculación a proceso contra Omar “N” por su probable participación en el homicidio de dos personas, ocurrido en mayo de 2025 en el municipio de Tultepec. El sujeto enfrenta cargos con la agravante de haber privado de la vida a dos víctimas en un mismo hecho.

Con esta resolución judicial, ya son tres los hombres procesados por el mismo caso. La FGJEM detalló que Omar “N” formaba parte de una célula criminal ligada a una estructura delictiva con origen en Jalisco, dedicada a la venta de narcóticos y a homicidios en distintos municipios mexiquenses.

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Cómo ocurrió el ataque en Tultepec

De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía, el 12 de mayo de 2025 las víctimas, un hombre y una mujer, se encontraban en el kiosco de la comunidad de Santiago Teyahualco, en Tultepec. Cerca del lugar se estacionó un vehículo sedán del que descendieron cuatro sujetos.

Uno de ellos comenzó a reclamar a las víctimas el pago de una deuda originada por la compraventa de narcóticos. Según la reconstrucción de los hechos, Omar “N” habría ordenado a uno de sus acompañantes disparar contra las víctimas, quienes murieron en el sitio por las heridas producidas.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar en el mismo vehículo en el que habían llegado. La Fiscalía mexiquense inició entonces las investigaciones que permitieron establecer la identidad de los probables responsables.

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La célula criminal con origen en Jalisco

La investigación de la FGJEM estableció que Omar “N”, junto con otros individuos, pertenecía a una célula vinculada a una estructura delictiva con origen en Jalisco. Esta organización se dedicaría a la venta y distribución de narcóticos, además de la comisión de homicidios.

Llevan a juicio a un hombre acusado de participar en un multihomicidio en Tultepec: es el tercer implicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía señaló que el radio de operación de esta célula abarcaba los municipios de Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Zumpango, Huehuetoca, Coacalco, Tlalnepantla y Naucalpan. El doble homicidio de Tultepec se enmarca dentro de esta dinámica delictiva, según la autoridad.

Investigación, detención y situación legal

Una vez establecida la identidad de los probables responsables, la Fiscalía solicitó ante el juez la orden de aprehensión correspondiente contra Omar “N”. El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la FGJEM.

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Tras su captura, Omar “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Será esta instancia la encargada de definir su situación legal en las siguientes etapas del proceso.

La vinculación a proceso de Omar “N” se dio como un nuevo avance en la causa, tras su detención como tercer implicado en el fallecimiento de las dos víctimas del kiosco de Tultepec.

Otros dos implicados ya procesados

Por este mismo hecho, otros dos sujetos ya se encuentran vinculados a proceso. Se trata de Julio Enrique “N” y Roberto “N”, quienes fueron detenidos y procesados en fechas previas a la resolución judicial contra Omar “N”.

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Según información difundida por la Fiscalía, ambos hombres habían sido vinculados a proceso el 25 de noviembre pasado, también por su probable participación en el doble homicidio ocurrido en Santiago Teyahualco.

Llevan a juicio a un hombre acusado de participar en un multihomicidio en Tultepec: es el tercer implicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la vinculación de Omar “N”, la causa judicial suma un tercer procesado por el mismo hecho delictivo registrado en el kiosco de Santiago Teyahualco.

Otros homicidios vinculados a la venta de narcóticos en el Edoméx

El caso de Tultepec no es un hecho aislado. Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa, la Fiscalía mexiquense ha documentado en los últimos meses varios homicidios asociados a disputas por la venta y distribución de drogas, atribuidos a células con operación en distintos municipios de la entidad.

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En Ecatepec, las autoridades reportaron la detención de Dylan Samuel “N”, señalado como integrante del cártel Nuevo Imperio, acusado de feminicidio, homicidio, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada. En el mismo operativo cayeron otros nueve presuntos miembros del cártel Independiente, vinculados también a narcomenudeo y homicidios.

Las autoridades identificaron además a Luis Alberto “N”, integrante de la célula delictiva La Chokiza, detenido el 13 de septiembre de 2025 por su presunta participación en extorsión al autotransporte, homicidios y narcomenudeo en el municipio de Ecatepec.

En otro operativo distinto, cinco integrantes de la célula delictiva Los Bonitos fueron detenidos por extorsión, préstamos “gota a gota”, tráfico de drogas, homicidio y despojo de inmuebles con violencia. También se reportó la detención de José Luis “N”, alias “el Diez”, integrante de la Unión Tepito, señalado por narcomenudeo, extorsión y homicidio en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.

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| X / @PabloVazC

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte a septiembre de 2026, se contabilizan 22 carpetas de investigación por homicidio doloso solo en el municipio de Tultepec, donde ocurrió el ataque de Santiago Teyahualco.