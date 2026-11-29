William Fernando Álvarez , alias ‘El Maníaco’ , identificado como uno de los mandos del Cártel de Los Reyes, habría sido abatido tres días después del enfrentamiento entre presuntos integrantes de esa organización criminal y fuerzas federales en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

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