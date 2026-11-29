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ARTÍCULO DE INFOBAEDestacado
‘El Maníaco’, operador del Cártel de los Reyes, habría sido abatido tres días después de un cruento enfrentamiento
Reportes preliminares indican que el presunto líder criminal y otro integrante de su organización fueron encontrados sin vida en los límites entre Jalisco y Michoacán
William Fernando Álvarez, alias ‘El Maníaco’, identificado como uno de los mandos del Cártel de Los Reyes, habría sido abatido tres días después del enfrentamiento entre presuntos integrantes de esa organización criminal y fuerzas federales en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.
13:44 hsHoy
ARTÍCULO DE INFOBAE
“El Chapo Isidro” se queda en México por ahora: fue vinculado a proceso
Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó la medida al líder del Cártel de Guasave
Este sábado 28 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de Fausto Isidro Meza Flores en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México (Edomex) donde se le vinculó a proceso y dictó prisión preventiva. El sujeto, también apodado como “El Chapo Isidro”, es identificado como líder del Cártel de Guasave, en Sinaloa, organización que surgió del Cártel de los Beltrán Leyva.