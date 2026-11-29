Una de cada cuatro mexicanas experimentó violencia económica o patrimonial, de acuerdo con el INEGI

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La violencia económica es una de las formas de abuso que puede afectar la independencia, seguridad y bienestar de las mujeres, al utilizar el dinero, los bienes o los recursos financieros como mecanismos de control sobre sus decisiones y libertad. Ante esta problemática, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundieron recomendaciones para fortalecer la autonomía financiera y prevenir este tipo de conductas.

Ambas instituciones publicaron un artículo colaborativo en la sección de Finanzas Personales de la Revista del Consumidor, en el que destacaron la importancia de conocer y administrar los ingresos, gastos y deudas, así como resguardar documentos y ahorrar de manera constante para contar con recursos propios ante cualquier imprevisto.

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Las recomendaciones buscan que las mujeres puedan tomar decisiones financieras informadas, responsables y libres, además de fortalecer sus capacidades para participar en actividades económicas que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y profesional.

Una de cada cuatro mexicanas ha sufrido violencia económica o patrimonial

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una de cada cuatro mexicanas experimentó violencia económica o patrimonial.

Este tipo de agresiones puede manifestarse mediante presiones para solicitar créditos que no desean, restricciones para estudiar o desarrollar una actividad remunerada, así como condicionamientos para entregar documentos personales, bienes, ahorros o propiedades.

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Estas prácticas pueden limitar la capacidad de las mujeres para generar ingresos propios, administrar sus recursos y tomar decisiones sobre su patrimonio, lo que repercute en su independencia y las coloca en situaciones de vulnerabilidad.

La educación financiera y el manejo responsable de los recursos son herramientas que contribuyen a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y prevenir la violencia económica

Por ello, Profeco y Condusef señalaron que la educación financiera y el conocimiento sobre los derechos de las personas consumidoras son herramientas que pueden contribuir a fortalecer la autonomía económica y facilitar que una persona salga de una relación de abuso.

¿Cómo proteger tus ingresos, ahorros y patrimonio?

Entre las medidas recomendadas por ambas instituciones se encuentra tener claridad sobre la situación financiera personal, lo que implica conocer cuánto dinero se recibe, cuáles son los gastos habituales y qué compromisos de deuda se tienen pendientes.

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Contar con esta información permite identificar la capacidad económica, organizar los recursos y tomar decisiones con mayor conocimiento sobre las finanzas personales.

Asimismo, recomendaron conservar bajo resguardo propio documentos y datos importantes relacionados con las cuentas bancarias y el patrimonio, entre ellos:

Contraseñas de cuentas bancarias.

Contratos financieros.

Estados de cuenta.

Escrituras y documentos de propiedades.

Comprobantes de bienes.

Mantener estos documentos y accesos protegidos puede contribuir a evitar que otras personas ejerzan control sobre los recursos económicos o los utilicen sin autorización.

Otra de las recomendaciones consiste en ahorrar de manera constante, aunque sea una cantidad pequeña, con el objetivo de construir un respaldo económico que permita enfrentar emergencias, imprevistos o situaciones que requieran tomar decisiones de manera independiente.

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Evita comprometerte con créditos que no comprendes

Profeco y Condusef también aconsejaron evitar la firma de contratos de crédito, préstamos u otros compromisos financieros sin conocer completamente sus condiciones y sin estar de acuerdo con la decisión.

Antes de asumir una deuda, es importante comprender las obligaciones que implica, las condiciones del contrato y las consecuencias de adquirir ese compromiso.

La recomendación cobra relevancia ante situaciones en las que una mujer puede ser presionada para solicitar financiamiento, adquirir deudas o comprometer sus recursos sin que exista una decisión libre e informada.

Las instituciones destacaron que el conocimiento financiero permite tomar decisiones responsables sobre el dinero y ayuda a prevenir prácticas que puedan afectar la estabilidad económica personal.

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Profeco y Condusef ofrecen herramientas para fortalecer la autonomía financiera

Para reforzar los conocimientos sobre finanzas personales y consumo, ambas instituciones recomendaron consultar las herramientas disponibles, entre ellas la Revista del Consumidor y el curso Proyecto Minerva.

Estos recursos buscan fortalecer las capacidades financieras de las mujeres y promover una mayor participación en actividades económicas que favorezcan su desarrollo personal, familiar y profesional.

La información sobre autonomía financiera y prevención de la violencia económica puede consultarse en la edición 597 de la Revista del Consumidor, donde Profeco y Condusef abordan la importancia de reconocer las conductas que vulneran los derechos de las mujeres y promover el uso responsable de los recursos económicos.

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El objetivo, señalaron, es que el conocimiento sobre finanzas personales y consumo contribuya a que las mujeres cuenten con herramientas para administrar su dinero, proteger sus bienes y ejercer su libertad para tomar decisiones económicas.