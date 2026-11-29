Foto: Fiscalía de Guerrero

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Óscar “N”, alias “El Abuelo”, fue detenido al contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre llamado Raymundo “N” y ocurrido en Acapulco de Juárez, en Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el sujeto es identificado como presunto integrante de la célula delictiva de Los Rusos, la cual mantiene presencia en los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y parte de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero.

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Su arresto se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación por parte de la Fiscalía de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad del estado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos de los que se le acusan ocurrieron el pasado 19 de septiembre al interior de un bar, ubicado sobre la avenida Costera Miguel Alemán del fraccionamiento Condesa.

Imagen ilustrativa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Ese día un grupo armado irrumpió en las instalaciones del bar, entre los que se identificó a Óscar “N”. La víctima fue atacada a balazos y resultó lesionada, pero falleció más tarde cuando recibía atención médica en un hospital.

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Tras las investigaciones, “El Abuelo” fue ubicado el pasado sábado 28 de noviembre, por lo que se ejecutó el operativo para lograr su detención. Las autoridades informaron que será puestos a disposición del juez de control que lo requiere para determine su situación jurídica.

Los Rusos enfrentan detenciones: de un líder de célula a miembros acusados de homicidios

Estos hechos ocurrieron días después del arresto de Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, señalado como probable responsable del homicidio de Remigio “N”, líder amuzgo asesinado el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan del municipio de Ometepec.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto es identificado como presunto miembro de Los Rusos y generador de violencia en la región de la Costa Chica.

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(Crédito: Gabinete de Seguridad)

Otra de las detenciones relevantes que han alcanzado a este grupo criminal fue la captura por autoridades federales y de la Marina de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, presunto líder de una célula vinculada a Los Rusos.

Su arresto se llevó a cabo a principios del mes de septiembre, derivado de trabajos de investigación con datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El sujeto fue asegurado en Lomas de Angelópolis, en el estado de Puebla, donde lo localizaron junto a dos personas más que fungían como sus escoltas, y a quienes les aseguraron armas, drogas y un vehículo de lujo.

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que “El Amarillo” era identificado como uno de los principales generadores de violencia en Acapulco, a quien se le relaciona con delitos de extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, así como de homicidios, tráfico y distribución de drogas.

Además, Govén Ulisses “N” contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

"El Amarillo" fue detenido en Puebla. Foto: SSPC

Tras su captura, el 7 de septiembre, presuntos integrantes del grupo criminal colocaron cartulinas con amenazas contra Omar García Harfuch en distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez, en los que exigían la liberación de “El Amarillo” y advertían acciones en contra del secretario de Seguridad en caso de no hacerlo-

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“Tienen 24 horas para que suelten a Govén Ulises... nosotros sí te vamos a matar”, se leía en uno de los mensajes. Las cartulinas también advertían que no querían la presencia de patrullas de la SSPC, estatales o de la Marina en San Marcos, Tres Palos, Zona Diamante, Puerto Márquez, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Xaltianguis, entre otros.

Pese a las amenazas, las autoridades no se pronunciaron al respecto. Cabe señalar que el grupo criminal de Los Rusos surgieron alrededor de 2015 en Acapulco como una escisión del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).