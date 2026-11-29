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La historia de Ari Gameplays y Rivers volvió a encender las redes sociales después del estreno de Cherry Icon, el videoclip de Aria Bela, nombre que utiliza Ari Gameplays en su faceta musical. Aunque la producción llamó la atención por su propuesta visual, fue su escena final la que desató las especulaciones: dos siluetas femeninas aparecen besándose detrás de una cortina y los seguidores relacionaron a una de ellas con la streamer conocida como Rivers.

Sin embargo, el interés por el llamado Rivari no comenzó con este lanzamiento. Durante los últimos meses, las creadoras han protagonizado distintos momentos públicos que sus comunidades han interpretado como señales de una cercanía especial. Desde un viaje a París hasta una frase de Rivers sobre no querer ocultar a las personas importantes de su vida, cada aparición fue sumando elementos a una historia que sus seguidores siguen de cerca.

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Aunque los fanáticos celebraron la posibilidad de que el Rivari sea real, ninguna de las dos ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental.

De París a una frase inesperada: así comenzaron las teorías sobre Ari Gameplays y Rivers

La posible relación sentimental entre Ari Gameplays y Rivers GG genera especulaciones entre millones de seguidores en redes sociales. (X/@riversggsam)

Uno de los momentos que los seguidores recuerdan ocurrió durante un viaje que ambas compartieron en Europa. En abril de 2026, Ari publicó un video titulado My neighbor @Rivers_gg took me on a trip to Paris, en el que mostró parte de la experiencia que vivió junto a Rivers. En la descripción explicó que se había unido a ella durante un viaje relacionado con la presentación en Barcelona de La Velada y que posteriormente terminaron visitando París.

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La publicación llamó la atención por la convivencia entre ambas y se convirtió en uno de los contenidos que los seguidores del Rivari recuperaron cuando comenzaron a circular nuevas teorías. Aunque viajar juntas no demuestra una relación amorosa, para quienes seguían sus interacciones fue otro momento que permitió observar la cercanía que compartían fuera de sus transmisiones habituales.

Meses después, otra declaración de Rivers volvió a alimentar las conversaciones. Antes de la publicación de su documental sobre La Velada del Año VI, la streamer habló sobre su intención de mostrar aspectos de su vida y no esconder a las personas que forman parte de ella. Al referirse a Ari expresó: «No te quiero esconder porque pues eres parte de. Entonces, ¿qué hacemos?». La frase fue especialmente comentada porque reflejaba la importancia de Ari dentro de su entorno.

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El documental de Rivers y los planes de ser roomies que aumentaron las sospechas

Rivers - (Youtube)

La conversación tomó todavía más fuerza con Más allá del ring, el documental que Rivers compartió sobre su preparación para La Velada del Año VI. En esta producción mostró parte de su entrenamiento, los momentos complicados que atravesó durante la preparación y distintos aspectos de su vida fuera de los combates. Para los seguidores de ambas creadoras, algunas apariciones de Ari adquirieron especial relevancia porque permitieron conocer la cercanía que mantenían.

La frase sobre no querer esconder a Ari cobró otro significado entre quienes seguían sus interacciones. «No te quiero esconder porque pues eres parte de. Entonces, ¿qué hacemos?», comentó Rivers al hablar de su participación en el proyecto. La declaración fue interpretada como una muestra de confianza y complicidad, aunque la propia conversación no estableció que fueran pareja. Precisamente esa ambigüedad mantuvo vivo el debate entre quienes apoyaban la posibilidad de un romance y quienes consideraban que simplemente tenían una amistad cercana.

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A esto se sumaron las conversaciones sobre la posibilidad de convertirse en roomies, un tema que también despertó entusiasmo entre sus comunidades. La idea de compartir vivienda alimentó todavía más las teorías sobre su relación, pues algunos seguidores consideraron que sería un paso importante en su convivencia.

Cherry Icon: el beso que volvió a poner al Rivari en el centro de la conversación

Rivers y Ari Gameplays - (X)

El estreno de Cherry Icon el jueves 26 de noviembre llevó todas esas especulaciones a un nuevo nivel. En la parte final del videoclip de Aria Bela aparece una escena en la que dos mujeres se besan detrás de una cortina. Aunque sus rostros no se distinguen claramente, los seguidores comenzaron a preguntarse si una de las siluetas correspondía a Rivers, especialmente por las comparaciones que hicieron con el vestuario utilizado durante la grabación.

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La duda aumentó cuando Ari compartió fotografías del detrás de cámaras en las que aparece Rivers. Para los fanáticos, estas imágenes representaron una pista importante porque confirmaban su participación en el proyecto musical. Además, algunos relacionaron la ropa que llevaba con la que habían visto anteriormente en el documental de la streamer.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvo uno que celebraba la posibilidad de que dos de las creadoras más populares de Twitch en español fueran algo más que amigas: “Ustedes no entienden lo fuerte que es que las 2 mujeres más seguidas en Twitch de habla hispana no sean rivales, si no NOVIAS. El mundo esperó rivalidad, y las dos se enamoraron. ¡VIVA EL AMOR, VIVAN LAS MUJERES, VIVAN LAS RIVARI!“.

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El entusiasmo de los seguidores demuestra que el interés por esta historia va más allá de una escena de pocos segundos. El viaje a París, las declaraciones de Rivers, el documental, las conversaciones sobre compartir vivienda y ahora el videoclip forman parte de una serie de momentos que los internautas han conectado para construir sus propias teorías. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos ha confirmado públicamente un noviazgo. Así que, aunque Cherry Icon reavivó la ilusión de quienes apoyan el Rivari, la pregunta sobre si existe una relación sentimental sigue sin respuesta oficial.