Tokischa - (Instagram)

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Tokischa provocó reacciones en redes sociales después de compartir un video relacionado con su presentación en el Coca-Cola Flow Fest 2026, celebrado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. La cantante dominicana no ocultó su inconformidad con la respuesta que recibió de los asistentes y lanzó un reclamo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la grabación, la intérprete expresó su molestia por considerar que el público no bailó durante su espectáculo. “Me mojé el culo con ustedes aquí y no me la dieron como quiera. No, no perrearon. No perrearon”, dijo en el video que difundió en sus redes sociales.

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La artista acompañó la publicación con una frase que resumió su estado de ánimo: “Estado civil: decepción”. Su comentario convirtió la experiencia del festival en tema de conversación, especialmente por el tono directo con el que se dirigió a quienes acudieron a verla.

¿Qué dijo Tokischa después de cantar en el Flow Fest 2026?

Tokischa explota contra el público del Flow Fest 2026 - (Instagram)

La cantante formó parte de la primera jornada del festival, realizada el sábado 28 de noviembre. Su participación se desarrolló dentro de una cartelera que reunió a representantes del reguetón, el trap latino y otros estilos urbanos, en uno de los encuentros musicales más concurridos del fin de semana en la capital mexicana.

Durante su mensaje posterior al espectáculo, Tokischa dejó claro que esperaba una reacción diferente de los asistentes. La frase “No perrearon” fue la parte más contundente de su reclamo, pues hizo referencia directa a la falta de baile que, desde su perspectiva, caracterizó la respuesta del público. Sin embargo, el video no permite establecer cómo reaccionó la totalidad de los asistentes durante su presentación.

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El mensaje “Estado civil: decepción” terminó de darle un tono irónico a la publicación. La dominicana, conocida por su propuesta musical provocadora y su personalidad directa, utilizó el humor y las palabras explícitas para expresar su descontento después de subir al escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Quiénes se presentarán hoy en el Flow Fest 2026?

Un cartel promocional del festival musical Coca-Cola Flow Fest 2026 reúne a los cantantes Kali Uchis, Mora y Ozuna frente a un fondo gráfico de estilo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo día del Coca-Cola Flow Fest 2026 se celebra este domingo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Estos son los artistas programados en los cinco escenarios:

Coca-Cola Stage

Plastikboy

Jezzy

FloyMenor

J Álvarez

Alleh

Tito El Bambino

Justin Quiles x Lenny Tavárez

Yandel Sinfónico

Ozuna

Sprite Stage

GRTSCH

Natt Calma

Lencho

YSY A

Noriel

Dei V

Farruko

Trueno

Kali Uchis

Coca-Cola Sessions Stage

Matisse

Artista no identificado en el programa proporcionado

Eladio Carrión

Dembow Vickys Stage

Tuli

Low Clika

Riva

Robot95

A.Chal

Mike Bahía

Martinwhite

Kid Voodoo

Kybba

Omar Camacho

Novato El Flow

Doony Graff

Little Caesars Stage

Bvbba DVBS

Mikeanyway + Tzunami presentan el Pluhh

José Alatorre

Dam Dam

Jozzee

Mila

Emi Blue

Jey F, El Gudi y Oviña

DJ Freshly

Pablito Mix

Entre los artistas más esperados de este domingo están Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko y Tito El Bambino.