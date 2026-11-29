Seis participantes del programa La Mansión VIP figuran en la lista de posibles eliminados de la competencia hoy domingo 29 de noviembre (@lamansionvipmx)

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Anahí Ríos encabeza la zona de riesgo de La Mansión VIP 2 con el menor puntaje del panel, 6,885.47 puntos (3.56%), lo que la perfila como la candidata con mayor probabilidad de abandonar la competencia este domingo 29 de noviembre, según el conteo no oficial que circula en redes hasta el cierre de esta nota.

El reality de HotSpanish se encuentra en su tercera gala de eliminación, con 17 habitantes activos tras un elenco marcado por salidas voluntarias, eliminaciones oficiales y nuevos ingresos.

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El panel de riesgo ordena de menor a mayor puntaje a los seis nominados

El criterio del conteo filtrado indica que, a menor puntaje en la columna de riesgo, mayor es la probabilidad de salida. Bajo esa lógica, Anahí Ríos ocupa el primer lugar de vulnerabilidad, seguida por Deiby Ruiz con 10,543.23 puntos (5.44%) y Ale Gaxiola con 12,171.2 puntos (6.28%).

Anahí Ríos viste un conjunto de corsé y bermudas mientras posa de pie cerca de una escalera en un espacio interior. (@anahiriosc)

Detrás se ubican Yetus, con 17,228.22 puntos (8.90%); Jorjais, con 45,417.07 puntos (23.45%), e Itatí López, con 101,425 puntos (52.37%). Esta última concentra más de la mitad del porcentaje total del panel, lo que la deja como la menos expuesta entre los seis nominados pese a figurar primero en el listado original.

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La Mansión VIP: Tabla de riesgo (de mayor a menor peligro de salida)

Anahí Ríos — 6,885.47 puntos, 3.56% Deiby Ruiz — 10,543.23 puntos, 5.44% Ale Gaxiola — 12,171.2 puntos, 6.28% Yetus — 17,228.22 puntos, 8.90% Jorjais — 45,417.07 puntos, 23.45% Itati López — 101,425 puntos, 52.37%

Tony Aguirre lidera el ranking general con 654,085.62 puntos

En la tabla general de posiciones, Tony Aguirre mantiene el primer lugar con 654,085.62 puntos, equivalentes a 6,540,856.20 pesos en apoyo económico vía Super Chat. Le siguen Itatí López, con 331,062.76 puntos, y Jorjais, con 251,725.74 puntos.

El cantante sonorense compite a partir de este 8 de noviembre por el premio de 2 millones de pesos en el reality digital producido por HotSpanish. (Especial )

La nominación de la tercera semana quedó integrada por Anahí, Alejandra, Jorjais, Deiby, Yetus e Itatí López, los seis nombres que ya aparecen en el panel de riesgo de la tabla filtrada.

Tabla de La Mansión VIP 2: Ranking general

Tony Aguirre — 654,085.62 puntos Itati López — 331,062.76 puntos Jorjais — 251,725.74 puntos Jlexis — 201,540.7 puntos La Cukis — 153,237.12 puntos Paolita Suárez — 153,024.91 puntos Odette Orlena — 136,110.11 puntos Doña Alegría — 129,471.77 puntos Bellakath — 113,919.14 puntos Karely Ruiz — 110,358.85 puntos Cintia Cossio — 107,835.02 puntos Joao Ferreira — 106,884.19 puntos Ale Gaxiola — 97,552.79 puntos Edwin Mendoza — 97,261 puntos Yetus — 89,747.97 puntos Deiby Ruiz — 79,129.28 puntos Anahí Ríos — 72,612 puntos

Cómo votar en La Mansión VIP 2

El logotipo de La Mansión VIP presenta el contorno de una casa dorada con una llama roja y el crédito del creador de contenido HotSpanish sobre un fondo negro.

Existen dos formas principales para apoyar a los participantes:

1. Sitio oficial En lamansionvip.com se habilitan votaciones gratuitas durante los periodos que establece la producción.

2. Super Chats de YouTube Esta es la vía con mayor peso, pues las aportaciones económicas suman puntos directos al participante. El proceso es así:

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Ingresa al canal de HotSpanish Vlogs en YouTube.

Busca la transmisión en vivo de La Mansión VIP 2.

Localiza el apartado de “Super Chat” (ícono con el símbolo del dólar).

En el recuadro escribe el nombre del participante al que quieres apoyar junto con su hashtag, y selecciona el monto que deseas donar.

Entre más donaciones acumule un participante, más sube en la tabla de posiciones.

El creador de contenido HotSpanish presenta la segunda temporada del programa de telerrealidad La Mansión VIP en el plató de grabación. (HotSpanish Vlogs)

Las votaciones se cierran antes de cada gala. Para este domingo 29 de noviembre, correspondiente a la tercera eliminación, ya se cerraron las votaciones y el resultado se conocerá en la transmisión en vivo de HotSpanish a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El reality suma cuatro bajas y cuatro ingresos a lo largo de la temporada

El reality tuvo modificaciones en su integración desde el estreno. Hasta el 29 de noviembre, cuatro personas dejaron la competencia: Dani Flow y Jorge Durán por decisión propia, mientras Abel Robles y Rod Contreras salieron por votación del público, el primero el domingo 15 de noviembre y el segundo el domingo 22 de noviembre.

La producción sorprendió con el ingreso de Alejandra Gaxiola y Anahí Ríos, quienes entraron a la residencia el lunes 23 de noviembre como reemplazo de los eliminados. Ambas forman parte de los nominados de esta semana, apenas días después de su llegada al programa.

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Rod Contreras reacciona ante las cámaras tras convertirse en el segundo eliminado del programa de telerrealidad La Mansión VIP 2. (HotSpanish Vlogs)

Previamente, la producción sumó a Yetus Prime y Deiby Ruiz al encierro del reality, luego de las salidas de Abel Robles, Dani Flow y Jorge Durán, durante la primer semana del programa.

Yetus y Deiby Ruiz ya habían enfrentado nominación en la semana anterior

Deiby Ruiz y Yetus repiten en la placa de nominados tras haber compartido la zona de riesgo en la segunda semana junto con Edwin Mendoza y Rod Contreras. En aquella ocasión, Rod Contreras fue quien abandonó la residencia, mientras Deiby y Yetus lograron mantenerse en competencia.

La gala de eliminación está prevista para la noche de este domingo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La producción de HotSpanish no ha confirmado si habrá una o dos salidas, aunque la transmisión en vivo plantea la pregunta “¿Serán 2 eliminados?” durante la jornada.

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Yetus Prime permanece sentado en un sillón junto a otro participante durante una emisión del programa La Mansión VIP. (HotSpanish Vlogs)

El elenco actual de La Mansión VIP 2 incluye a 17 habitantes

Los habitantes que continúan en el reality, sin contar a las últimas incorporaciones, son Karely Ruiz, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Paolita Suárez, Doña Alegría (Leticia Guajardo), Cintia Cossio, Odette Orlena, Bellakath, Jlexis, Jorjais y La Cukis. A esa lista se suman las incorporaciones de Deiby Ruiz y Yetus, además de las más recientes de Alejandra Gaxiola y Anahí Ríos, lo que completa los 17 participantes reflejados en la tabla de posiciones.

Hasta el momento, las cifras de votación circulan como filtración y no corresponden a un resultado oficial de la producción. El nombre del tercer eliminado de La Mansión VIP 2 se conocerá durante la transmisión en vivo de esta noche.

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