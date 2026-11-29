El volcán Iztaccíhuatl y el Pico del Águila permanecen cubiertos de nieve sobre una zona urbana tras el paso de una tormenta invernal. Foto: @turismocdmx

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La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 dejó paisajes cubiertos de blanco en distintas zonas montañosas del centro de México. Durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, la caída de nieve y aguanieve sorprendió a habitantes y visitantes del Ajusco, en la Ciudad de México, así como de las inmediaciones del Iztaccíhuatl, en el Estado de México.

Uno de los puntos donde se reportó la presencia de nieve fue el Pico del Águila, ubicado en la zona del Ajusco, al sur de la capital. Las condiciones meteorológicas también favorecieron la acumulación de nieve en las partes altas del Iztaccíhuatl, donde se registraron precipitaciones durante la tarde del sábado.

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Aunque las imágenes de las montañas cubiertas de blanco despertaron el interés de quienes acostumbran realizar senderismo y actividades al aire libre, las autoridades implementaron restricciones de acceso en distintos puntos para prevenir accidentes. Entre ellos se encuentran el Pico del Águila y la Cruz del Marqués, además del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Pico del Águila y el Ajusco amanecen cubiertos de nieve

La llegada de la primera tormenta invernal provocó la caída de nieve y aguanieve en las zonas más elevadas de la Ciudad de México. El fenómeno se presentó principalmente en las montañas del sur y poniente de la capital, donde las bajas temperaturas y las precipitaciones favorecieron la formación de paisajes invernales.

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Con esta grandiosa vista desde Iztapalapa, Ciudad de México, apreciamos a los fascinantes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 🫶



¿También los ves? ¿Desde qué puntos de la capital los aprecias?



Etiquétanos en tus fotos. 😉 pic.twitter.com/5oYmu7n9jG — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) November 29, 2026

De acuerdo con los reportes difundidos el sábado 28 de noviembre, entre los puntos donde se registró nieve o aguanieve destacan:

Pico del Águila: una de las cumbres más conocidas del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Cruz del Marqués: otro de los puntos montañosos del Ajusco afectados por las condiciones meteorológicas.

Albergue Alpino: ubicado aproximadamente a 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar, donde se reportó acumulación de nieve.

Desierto de los Leones: zona boscosa del poniente de la capital donde también se registraron condiciones invernales.

Carretera Picacho-Ajusco: en algunos tramos elevados se reportó presencia de aguanieve.

En el caso del Ajusco, las condiciones meteorológicas también provocaron un descenso considerable de las temperaturas. Los reportes señalaron que la estación Belvedere Ajusco registró una mínima de 3.7 grados Celsius, mientras que en otras zonas elevadas de la capital se presentaron temperaturas cercanas a los 1 y 3 grados.

La presencia de nieve en estas montañas no significa que toda la Ciudad de México haya registrado una nevada. Se trata de un fenómeno localizado en las zonas de mayor altitud, donde las condiciones atmosféricas permiten que las precipitaciones se presenten en forma de nieve o aguanieve.

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Iztaccíhuatl registra nieve en sus zonas altas: así ocurrió la nevada

El Estado de México también registró paisajes invernales por los efectos de la primera tormenta de la temporada. Uno de los puntos donde se confirmó la acumulación de nieve fue el Iztaccíhuatl, cuyas zonas elevadas quedaron cubiertas de blanco después de las precipitaciones del sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con información de medios locales, uno de los sitios donde se acumuló nieve fue La Joya, ubicada aproximadamente a 3 mil 900 metros sobre el nivel del mar. Este paraje es un punto de encuentro para turistas, excursionistas y alpinistas que visitan el Parque Nacional Izta-Popo.

La precipitación comenzó después de las 16:00 horas del sábado y concluyó antes de las 18:00 horas, por lo que durante este domingo 29 de noviembre pudieron observarse distintos parajes cubiertos de nieve.

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La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó la caída de nieve y, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Policía de Alta Montaña y Agreste, realizó recorridos de vigilancia para retirar a visitantes de las zonas restringidas.

Durante estas labores, los elementos de seguridad también auxiliaron a dos personas cuyo vehículo quedó atascado en uno de los caminos del parque. El incidente evidenció los riesgos que pueden presentarse cuando las precipitaciones, el frío y las condiciones del terreno dificultan la circulación.

Cabe señalar que no todas las zonas del parque registraron nieve. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el fenómeno, hasta la tarde del sábado en Paso de Cortés se habían registrado lluvias, viento y descenso de temperatura, pero no caída de nieve.

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Cierran accesos al Pico del Águila y al Parque Nacional Izta-Popo

Ante las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades anunciaron restricciones para evitar que los visitantes se expongan a accidentes en las zonas montañosas.

En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), informó sobre el cierre temporal de los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués.

La medida se implementó en coordinación con las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, debido a las condiciones provocadas por la tormenta invernal.

Por su parte, la Conanp anunció el cierre del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl hasta nuevo aviso, ante la presencia de nieve y aguanieve en las partes altas. La dependencia también pidió a la población no intentar ingresar por accesos alternos.

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Entre las restricciones y medidas de seguridad anunciadas se encuentran:

Pico del Águila: cierre temporal de sus accesos.

Cruz del Marqués: restricción preventiva para visitantes.

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl: cierre hasta nuevo aviso.

Nevado de Toluca: acceso restringido hasta nuevo aviso, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Hasta este domingo 29 de noviembre, las autoridades no habían establecido una fecha específica para la reapertura de los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués. La Sedema indicó que dará a conocer cualquier actualización mediante sus canales oficiales.

Por ello, las dependencias recomendaron evitar los ascensos por cuenta propia y respetar los cierres, incluso si los visitantes tienen experiencia en senderismo o montañismo.

Primera tormenta invernal provoca frío, lluvias y nieve en México

La caída de nieve en el Ajusco y el Iztaccíhuatl forma parte de los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que provocó un marcado descenso de temperaturas, lluvias de distinta intensidad y fuertes rachas de viento en varias regiones del país.

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De acuerdo con los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones también estuvieron relacionadas con el frente frío número 8 y una masa de aire ártico.

El pronóstico contempló la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas situadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, particularmente en entidades del centro, occidente y oriente del territorio nacional.

Entre los estados bajo vigilancia por los efectos de este sistema meteorológico se encuentran:

Ciudad de México.

Estado de México.

Puebla.

Tlaxcala.

Hidalgo.

Morelos.

Michoacán.

Guanajuato.

Querétaro.

Jalisco.

Colima.

Guerrero.

Veracruz.

Además de las bajas temperaturas, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre lluvias fuertes a torrenciales en distintas entidades, así como posibles heladas en zonas serranas.

Para la región de los volcanes, Protección Civil de Amecameca pidió a los automovilistas extremar precauciones ante el pronóstico de temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 11 grados Celsius.

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¿Qué precauciones tomar ante la nieve en el Ajusco y los volcanes?

Aunque las fotografías de las montañas cubiertas de blanco pueden resultar atractivas para los visitantes, las condiciones de una tormenta invernal representan riesgos adicionales para quienes realizan actividades al aire libre.

La presencia de nieve, aguanieve, bancos de niebla y superficies mojadas o congeladas puede dificultar los recorridos, reducir la visibilidad y provocar accidentes en caminos de montaña.

Por esta razón, las autoridades recomiendan:

Evitar los ascensos: no acudir a las zonas montañosas que tengan restricciones de acceso.

Respetar los cierres: no intentar ingresar por caminos alternos o rutas no autorizadas.

Consultar los avisos oficiales: revisar las actualizaciones de Protección Civil, Sedema y Conanp antes de planear una visita.

Conducir con precaución: reducir la velocidad ante la presencia de niebla, lluvia o superficies resbaladizas.

Utilizar equipo adecuado: quienes realizan actividades de montaña deben contar con preparación y equipo especializado.

Evitar rutas desconocidas: no explorar senderos sin señalización ni abrir nuevos caminos.

Informar sobre los recorridos: en condiciones normales de visita, comunicar a familiares el itinerario y los horarios previstos.

La recomendación principal es no acercarse a las zonas restringidas para tomar fotografías o intentar observar la nieve desde las cumbres. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y complicar las labores de rescate.

Mientras continúen los efectos de la primera tormenta invernal, el Pico del Águila, el Ajusco y el Iztaccíhuatl permanecerán bajo vigilancia de las autoridades. La reapertura de los espacios cerrados dependerá de que existan condiciones seguras para recibir nuevamente a los visitantes.