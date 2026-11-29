Una familia multigeneracional se reúne alrededor de la mesa para encender una vela en la corona de adviento durante las celebraciones navideñas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para los católicos, más allá de una fiesta de regalos y luces, la Navidad se trata de una de las fechas más importantes del año pues representa el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre de acuerdo con su tradición.

Es por ello que la iglesia católica también establece que antes de su venida se tenga un tiempo de preparación para reflexionar sobre nuestros actos.

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Es así que el Adviento se entiende como tiempo de cuatro semanas con el que la Iglesia católica inicia su año litúrgico y se prepara para celebrar la Navidad. Es un periodo de espera, conversión, esperanza y preparación para recibir a Jesús.

Este domingo 29 de noviembre de 2026 es el primer domingo de Adviento. Marca el inicio de ese camino hacia Navidad y suele vivirse con la corona de Adviento, que tiene cuatro velas.

Es por eso que aquí te contamos cuál es la vela que debes encender el día de hoy y la oración que puedes rezar al momento de prenderla.

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Corona de Adviento con velas encendidas, utilizada como símbolo de espera, reflexión y preparación espiritual durante la temporada navideña. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué vela se enciende?

Este domingo 29 de noviembre, primer domingo de adviento, de acuerdo con la tradición católica se enciende la primera vela morada. Representa la esperanza y la vigilancia: mantenerse atentos y preparados para la llegada de Jesús.

En las siguientes semanas se encienden las demás: otra morada el segundo domingo, la rosa el tercero —domingo de Gaudete— y la última morada el cuarto domingo.

Oración para encender la primera vela

Señor Jesús, al comenzar este tiempo de Adviento, encendemos esta primera vela como signo de esperanza.

Ayúdanos a permanecer despiertos, a preparar nuestro corazón para recibirte y a llevar tu luz a quienes nos rodean.

Aleja de nosotros la indiferencia, el egoísmo y todo aquello que nos aparte de tu camino.

Que durante esta semana vivamos con fe, esperanza y amor.

Ven, Señor Jesús. Amén.

También puede leerse el Evangelio de Marcos 13, 33-37, que invita a estar vigilantes, hacer peticiones familiares y rezar un Padre Nuestro.

La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado de los elementos que componen la corona de adviento

La corona de Adviento reúne varios símbolos de la preparación para Navidad. Su significado puede variar ligeramente según la comunidad o la familia, pero estos son sus elementos principales:

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La forma circular: representa la eternidad de Dios y su amor, que no tiene principio ni fin.

Las ramas verdes: suelen ser de pino, abeto o ciprés. Simbolizan la vida, la esperanza y la permanencia de la fe.

Las cuatro velas: representan los cuatro domingos de Adviento. Se enciende una vela adicional cada semana; la luz que aumenta expresa que se acerca la Navidad y a Jesucristo como luz del mundo.

Tres velas moradas: se encienden el primero, segundo y cuarto domingo. El morado se asocia con la preparación espiritual, la conversión, la reflexión y la espera.

La vela rosa: se enciende el tercer domingo, llamado Gaudete . Representa la alegría porque el nacimiento de Jesús está próximo.

La vela blanca central: no está en todas las coronas. Cuando se incluye, se enciende en Nochebuena o el día de Navidad y representa a Jesucristo.

Los adornos adicionales: piñas, listones, frutos o flores pueden formar parte de la decoración, pero no son elementos esenciales. Su significado depende de la tradición familiar o parroquial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

5 acciones para realizar durante la temporada de adviento como preparación para la navidad

Dedica unos minutos diarios a la oración. Puedes agradecer, pedir por alguien que lo necesite y preparar tu corazón para la celebración de Navidad. Enciende la vela correspondiente de la corona de Adviento. Reúnete con tu familia cada domingo, lean un pasaje del Evangelio y conversen sobre su significado. Haz una obra de ayuda concreta. Dona alimentos, ropa o juguetes; visita a una persona sola o apoya a alguien cercano que atraviesa una dificultad. Practica la reconciliación. Busca dialogar con quien tengas un conflicto, ofrece disculpas si es necesario y evita guardar resentimientos. Reduce las distracciones y comparte tiempo en familia. Aparta un momento sin celular ni televisión para hablar, preparar el nacimiento, rezar o realizar una actividad solidaria juntos.