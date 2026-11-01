Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo: así fue el crimen frente a decenas de personas que sacudió a Uruapan

El alcalde falleció en el lugar frente a su familia Crédito: X: @CarlosArrietaLl

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Fue alrededor de las 20:00 horas del 1 de noviembre de 2025 cuando Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde de Uruapan, en Michoacán, fue atacado a tiros durante el Festival de las Velas, en un evento por la celebración de Día de Muertos en el que se encontraba rodeado de decenas de habitantes y su familia. Luego de resultar herido, fue trasladado a un hospital en el que finalmente falleció.

Momentos antes de la agresión, Manzo compartió en sus redes sociales el evento del encendido de las velas en la plaza principal del municipio. En las grabaciones se le veía cargando a uno de sus hijos y acompañado incluso de miembros de su gabinete.

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Manzo mientras daba una entrevista y cargaba a uno de sus hijos previo al ataque armado. Foto: Facebook / Carlos Manzo

Aunque el exedil contaba con siete escoltas de la Policía Municipal, así como de miembros de la Guardia Nacional (GN) que vigilaban el perímetro, un adolescente de 17 años de edad, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, logró aproximarse a él y dispararle en al menos seis ocasiones.

Personas que se encontraban en la plaza capturaron los momentos de conmoción que vivieron aquella noche de sábado, en la que el alcalde cayó herido en la plaza junto al secretario de Obras Públicas del municipio, mientras que su agresor fue abatido en el sitio con la misma arma que usó para cometer el crimen.

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CJNG detrás de la planeación del homicidio del exedil: personas de su círculo cercano también estuvieron involucradas

El crimen fue confirmado alrededor de las 21:00 horas por el Gabinete de Seguridad de México, quien informó la muerte de Carlos Manzo derivado del ataque armado.

Su homicidio provocó una ola de indignación en Uruapan, pero también en Morelia, donde se llevaron a cabo marchas para exigir justicia, lo que provocó que al menos ocho personas fueran detenidas por destrozos en el Palacio de Gobierno.

Luego del homicidio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no solo identificó al agresor de Manzo, sino que también pudo dar seguimiento a sus pasos y localizó los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del ataque armado.

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Autoridades informan un agresor abatido y dos más asegurados Crédito: X: @CarlosArrietaLl

Más tarde, las autoridades detuvieron a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a quien identificaron como el autor intelectual del asesinato de Manzo y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Actualmente van 34 personas detenidas por el homicidio del exedil, entre los que se encuentran los siete policías municipales que lo escoltaban al ser acusados de omisión, así como Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas de Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar.

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán determinaron que detrás de la célula que dirigía “El Licenciado” se encontraba, como principal autor intelectual del crimen, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG.

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El "R1" era identificado como hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del CJNG que fue abatido en febrero de 2026. Foto: Especial.

Según las indagatorias, el crimen de Carlos Manzo se planeó mediante un chat de mensajería cifrada en el que participaron los que ejecutaron la agresión, así como “El Licenciado” y personas cercanas al entonces edil, entre ellos Alexis “N”, alias “El Brilloso”, su ahijado.

La red también alcanzó al hermano de Alexis “N”, identificado como Christian “N”, alias “El Vikingo”, por presuntamente estar involucrado en la célula de “Los R’s”.

En la principal célula que ejecutó el crimen también se encontraba Salvador “N”, hermano de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG que arrestó Manzo junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

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Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG. Fiscalía de Michoacán / IG: crismedina.78

A un año del crimen, la Fiscalía de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad que impulsaba en Uruapan.

Y es que su administración, que comenzó en el año 2024, se caracterizaba por la realización de constantes operativos en los que se le veía sobrevolar helicópteros o patrullar en zonas serranas en compañía de su chaleco antibalas y sus escoltas.

Actualmente, la Fiscalía del Estado ha informado que el caso presenta un avance del 90% en las investigaciones, pero aún faltan acciones por realizar como la detención de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

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