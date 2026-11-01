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Turco Mohamed se lanza contra el América tras empatar de manera polémica

La acusación de Mohamed se centró en el número de futbolistas extranjeros utilizados por el América

Antonio Mohamed, técnico de Toluca, cuestionó al América tras el empate 2-2 el día de ayer en el Estadio Banorte (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Antonio Mohamed, técnico de Toluca, cuestionó al América tras el empate 2-2 el día de ayer en el Estadio Banorte (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Antonio Mohamed, técnico de Toluca, cuestionó al América tras el empate 2-2 el día de ayer en el Estadio Banorte y desplazó la discusión del arbitraje hacia una presunta irregularidad en el registro de jugadores extranjeros. El argentino sostuvo que las Águilas tienen 10 elementos no formados en México en este torneo, pese a que el reglamento establece un límite de nueve.

En conferencia de prensa después del partido, el entrenador consideró que ese tema debe recibir mayor atención que las decisiones de Luis Enrique Santander en un partido que terminó con penales para ambos equipos, una expulsión por bando y reclamos de los dos lados.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal with Jesus Gallardo REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal with Jesus Gallardo REUTERS/Luis Cortes

“Polémico, ¿sabes qué es? Que el América haya tenido diez extranjeros en el torneo. Eso es polémico”, señaló Mohamed tras el encuentro entre América y Toluca.

El técnico escarlata afirmó que el club azulcrema ha sido el único de la Liga MX en poner a 10 extranjeros en la cancha. También mencionó un posible cambio de número en el registro de un jugador y cuestionó que ese caso no ha derivado en una revisión pública.

“Le cambiaron el número a un jugador, ustedes saben cuál es. Y lo sacaron a jugar en la Sub-20. Eso es polémico”, sostuvo el entrenador.

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Mohamed cuestiona el registro de extranjeros del América

La acusación de Mohamed se centró en el número de futbolistas extranjeros utilizados por el América. El técnico no presentó documentos ni detalló la identidad del jugador al que aludió, pero pidió a los reporteros revisar el cumplimiento de las normas de registro.

“Habría que analizarlo. Ustedes que son periodistas, investiguen”, dijo el entrenador de los Diablos Rojos.

El señalamiento fue después de un partido con decisiones arbitrales que provocaron reclamos de ambos equipos. El árbitro Luis Enrique Santander no mostró una segunda tarjeta amarilla a Federico Pereira durante el primer tiempo, pese a que el jugador del Toluca ya estaba amonestado.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

El encuentro también incluyó un penal a favor de Toluca por una falta de Santiago Bueno sobre Paulinho. La acción derivó en la expulsión del defensor americanista y Alexis Vega convirtió desde los 11 pasos.

En tiempo agregado, Santander marcó otro penal, ahora a favor del América. Pereira fue expulsado luego de reclamar al silbante y Henry Martín anotó el gol que fijó el 2-2.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Federico Vinas in action with Club America's Santiago Bueno REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Federico Vinas in action with Club America's Santiago Bueno REUTERS/Luis Cortes

Mohamed aceptó que la última jugada podía entrar en el terreno de la interpretación arbitral. Para él, la controversia central estaba fuera de la cancha y se relacionaba con los criterios aplicados en los registros de los clubes.

“Polémico es la última jugada del partido también. Pero bueno, es futbol. Yo no hablo mal de los árbitros y me lo aguanto”, expresó.

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