EN VIVO | Calles cerradas y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de noviembre: puntos críticos y rutas alternas

07:00 — Mujeres y la Sexta Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc. Actividad: Jornada político-cultural Mictlán Rebelde 2026, en homenaje a personas fallecidas en luchas sociales y populares. Aforo estimado: 60 personas.

10:00 — Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, colonia Xoco, Benito Juárez. Actividad: Instalación de una ofrenda monumental para exigir la reconstrucción integral de los pueblos y el cese de agresiones contra comunidades zapatistas. Aforo estimado: 60 personas.

11:00 — Colectiva Hilos Lugares: Glorieta del Ahuehuete, Cuauhtémoc, y Jardín Hidalgo, Coyoacán. Actividad: Evento Sangre de mi sangre, para visibilizar la violencia de género, la trata y los casos de feminicidio y desaparición mediante el arte textil. Aforo estimado: 25 personas.

12:00 — Plataforma 4:20 Lugares: Monumento a la Madre; División del Norte y avenida Cuauhtémoc; Gran Canal y Circuito Interior. Actividad: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Aforo estimado: 45 personas.

16:00 — Familiares de víctimas de feminicidio Lugar: Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc. Actividad: Exigen verdad y justicia en casos de feminicidio; prevén una procesión hacia el Antimonumento contra el Feminicidio, sobre avenida Juárez. Aforo estimado: 80 personas.

16:00 — Clan Mariposas Negras, A.C. Lugar: Cineteca Nacional, Benito Juárez. Actividad: Instalarán el Altar por las víctimas de transfeminicidio y del genocidio en Palestina. Aforo estimado: 50 personas.

Durante el día — Violencia Feminicida México Lugar: Corredor Ángela Peralta, avenida Juárez, Cuauhtémoc. Actividad: Ofrenda en memoria de víctimas de feminicidio, con exigencia de justicia y denuncia de violencia económica contra las mujeres. Aforo estimado: 35 personas.

17:00 — Comité 68 Prolibertades Democráticas Lugar: Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Cuauhtémoc. Actividad: Instalarán una ofrenda para honrar a quienes murieron en defensa de la libertad, la igualdad y la dignidad de los pueblos. Aforo estimado: 60 personas.

17:00 — Direct Action Everywhere Ciudad de México Lugar: Zócalo capitalino, Cuauhtémoc. Actividad: Ofrenda de Día de Muertos en memoria de personas no recordadas y animales víctimas de abuso y explotación. Aforo estimado: 35 personas.