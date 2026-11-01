México

Qué hacer en CDMX hoy domingo 1 de noviembre: actividades gratis de Día de Muertos para disfrutar en familia

Entre caminatas caninas, conciertos gratuitos y esculturas monumentales, la capital reúne su última jornada de festejos por Día de Muertos

El Día de Muertos se celebra oficialmente el 1 y 2 de noviembre en México, dedicado a honrar a los difuntos. Composición fotográfica. Imagen 3: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El Día de Muertos se celebra oficialmente el 1 y 2 de noviembre en México, dedicado a honrar a los difuntos. Composición fotográfica. Imagen 3: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
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La Ciudad de México ofrece este domingo 1 de noviembre una agenda de actividades gratuitas por el Día de Muertos 2026, con opciones que incluyen una caminata con perros xoloitzcuintles por el Centro Histórico, un espectáculo de drones en Chapultepec y la Ofrenda Monumental del Zócalo, en su último fin de semana de exhibición.

La oferta se extiende por distintas alcaldías y cierra el puente de la temporada.

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La Caminata al Mictlán reúne a xoloitzcuintles en el Centro Histórico este domingo

La Caminata al Mictlán con perros xoloitzcuintles abre la agenda gratuita de este domingo 1 de noviembre en la Ciudad de México, con salida a las 11:00 horas desde la Plaza Seminario.

El recorrido forma parte del festival “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán” y cierra con actividades en el Centro Cultural El Rule.

Multitud de personas que pasean a perros sin pelo con correas por una calle adoquinada entre edificios antiguos con banderas mexicanas.
La Plaza Seminario, junto al Templo Mayor, es el punto de partida de la caminata programada para las 11:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contingente avanza por la calle peatonal Francisco I. Madero, pasa por el Atrio de San Francisco y concluye en el Centro Cultural El Rule, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, junto a la Torre Latinoamericana, en un trayecto de 1.2 kilómetros.

El festival inició el 27 de octubre, Día Nacional del Xoloitzcuintle, con sede también en el Museo Soumaya del Atrio de San Francisco, e incluyó exposiciones, conciertos y un tianguis temático antes de su cierre este domingo.

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Los organizadores piden a los asistentes llevar a sus perros con correa, portar bolsas para recoger desechos y asegurarse de que los animales estén hidratados.

Un perro xoloitzcuintle negro sobre un piso con pétalos de cempasúchil, junto a una persona con correa y arcos coloniales al fondo.
El Centro Cultural El Rule, ubicado junto a la Torre Latinoamericana, marca el cierre del recorrido de 1.2 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a la Plaza Seminario, el Metro ofrece servicio dominical de 7:00 a 24:00 horas, con las estaciones Zócalo/Tenochtitlan o Allende, de la Línea 2, como puntos de acceso.

El Bosque de Chapultepec cierra el Sendero del Cempasúchil con drones sobre el Lago Mayor

El festival “La Puerta entre dos mundos” concluye este domingo en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, con el Sendero del Cempasúchil abierto de 14:00 a 22:00 horas sobre el Paseo de los Compositores.

La propuesta combina altares, música, danza y oferta gastronómica.

Castillo iluminado de noche rodeado de árboles y personas, bajo figuras luminosas de una calavera y una catrina formadas por drones en el cielo.
Los espectáculos de drones están programados a las 19:45 y 21:45 horas sobre el Lago Mayor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo central son los espectáculos de drones sobre el Lago Mayor, programados a las 19:45 y 21:45 horas.

La experiencia incluye además linternas flotantes bajo el concepto Water Lantern, en el cierre del festival programado para hoy domingo 1 de noviembre.

Venustiano Carranza cierra “Hábitat de Almas” con el concierto de Zalatiel MX

La alcaldía Venustiano Carranza mantiene hoy su festival “Hábitat de Almas 2026” en la explanada delegacional, con entrada libre y horario corrido de 10:00 a 22:00 horas.

El cartel musical, que arrancó el viernes con Los Askis, presenta este domingo a Zalatiel MX.

Cartel con una persona vestida de catrina con corona de flores y textos informativos sobre un evento en el Parque Fortino Serrano
El festival "Hábitat de Almas 2026" se realiza en la alcaldía Venustiano Carranza. (Venustiano carranza)

El recorrido incluye además la Feria del Pan de Muerto, un hospital zombie como experiencia temática y el espacio llamado Templo de Quetzalcóatl, ambos sin costo de acceso. El festejo concluye mañana lunes 2 de noviembre con la presentación de Leo Romero.

Paseo de la Reforma exhibe alebrijes monumentales y catrinas iluminadas hasta el 8 de noviembre

Paseo de la Reforma mantiene dos exposiciones simultáneas de acceso libre durante todo el día.

La primera son los alebrijes monumentales del Desfile de Alebrijes, con más de 200 piezas de cartonería instaladas en los camellones entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional.

La segunda es “El Camino”, un recorrido de iluminación con catrinas, xoloitzcuintles y túneles de luz que se extiende desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones.

Las piezas de cartonería están instaladas entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional. Foto: (Gobierno de la CDMX)
Las piezas de cartonería están instaladas entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Ambas muestras permanecen abiertas hasta el 8 de noviembre, mientras el tramo entre el Ángel y la Glorieta del Ahuehuete conserva también la expo-venta de flores de cempasúchil de floricultores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.

La Ofrenda Monumental del Zócalo exhibe una Catrina de 32 metros

La Ofrenda Monumental permanece instalada en la Plaza de la Constitución hasta el 2 de noviembre. El montaje está abierto las 24 horas e incluye un campo de cempasúchil y ajolotes intervenidos por artistas.

La pieza central es una Catrina de cartonería de 32 metros de altura, con la que el Gobierno capitalino busca imponer un nuevo Récord Guinness.

El montaje incluye un campo de cempasúchil y ajolotes intervenidos por artistas y colectivos comunitarios. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El montaje incluye un campo de cempasúchil y ajolotes intervenidos por artistas y colectivos comunitarios. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La escultura rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador original de la figura, y está acompañada de tapetes de aserrín, además de la iluminación decorativa que cubre las fachadas de los edificios de Gobierno en el perímetro del primer cuadro.

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