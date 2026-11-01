Pensión Bienestar, Mujeres Bienestar y discapacidad: pagos comienzan el 3 de noviembre | consulta el calendario por apellido

Se confirmó las fechas del último depósito bimestral de 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y beneficiarios de otros programas sociales

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La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, con el que millones de beneficiarios recibirán el último depósito del año de los programas sociales del Gobierno de México.

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los depósitos comenzarán el martes 3 de noviembre y concluirán el viernes 27 del mismo mes.

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El calendario contempla a las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Los recursos se entregarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente. Por ello, es importante consultar las fechas para identificar el día en que corresponde recibir el depósito.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026

La distribución de los depósitos se realizará de manera escalonada durante noviembre, con el propósito de organizar la entrega de los recursos a los beneficiarios de los distintos programas sociales.

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Estas son las fechas establecidas por la Secretaría de Bienestar:

De esta manera, las personas adultas mayores, mujeres beneficiarias y personas con discapacidad podrán identificar cuándo recibirán el apoyo económico correspondiente al último bimestre de 2026.

¿Qué programas del Bienestar recibirán el pago de noviembre?

El calendario anunciado incluye cinco programas sociales que entregarán sus recursos durante el periodo establecido por las autoridades federales.

Entre ellos se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante.

Pensión Mujeres Bienestar: apoyo económico destinado a mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: dirigida a personas con discapacidad permanente que cumplen los criterios de incorporación.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: destinado a apoyar a las personas responsables del cuidado de menores.

Sembrando Vida: programa dirigido a sujetos agrarios que trabajan en proyectos agroforestales y productivos.

Los depósitos de las pensiones y del programa de madres trabajadoras se realizarán conforme a la letra inicial del primer apellido, de acuerdo con el calendario oficial.

¿Cuándo depositan el apoyo de Sembrando Vida en noviembre de 2026?

A diferencia de las pensiones y otros apoyos bimestrales, las personas beneficiarias de Sembrando Vida recibirán su jornal mensual en una fecha específica.

La secretaria de Bienestar informó que el depósito se realizará el miércoles 11 de noviembre, por un monto de 6 mil 450 pesos.

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Este recurso corresponde al apoyo mensual que reciben las personas incorporadas al programa, por lo que su fecha de entrega no sigue la distribución alfabética establecida para los demás programas sociales.

Personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad recibirán el último pago de los Programas para el Bienestar de 2026 entre el 3 y el 27 de noviembre, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. Los depósitos se realizarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar

¿Es necesario retirar el dinero el día del depósito?

La Secretaría de Bienestar recordó que no es obligatorio acudir a una sucursal bancaria o cajero automático el mismo día en que se realiza el depósito.

Los recursos permanecen disponibles en la tarjeta del Banco del Bienestar y pueden utilizarse posteriormente, ya sea mediante retiros de efectivo o pagos directos en establecimientos que acepten este medio de pago.

Por ello, las autoridades recomendaron a los derechohabientes tomar en cuenta su fecha asignada, pero sin la necesidad de acudir de inmediato a retirar el dinero.

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¿Dónde consultar las fechas de pago de la Pensión Bienestar?

Las personas beneficiarias que tengan dudas sobre el calendario de noviembre-diciembre de 2026 pueden consultar la información en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

También está disponible la Línea de Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde pueden solicitar orientación sobre los programas sociales y sus fechas de depósito.

Con este calendario, el Gobierno de México concluirá la dispersión de los apoyos económicos bimestrales de 2026, mientras que los beneficiarios podrán disponer de sus recursos directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar.