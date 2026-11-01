Gema Garoa y Ese Pérez recrean a Renata y Ulises de ‘Amar te duele’ y sorprenden en redes sociales

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A través de redes sociales, Gema Garoa y Ese Pérez sorprendieron a sus seguidores con un video titulado ‘MISANGREDUELE’, una parodia inspirada en Amar te duele, la emblemática película mexicana protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña. En esta versión, los exparticipantes de La Casa de los Famosos México dan vida a Gemata y Uliese, personajes que retoman la esencia de Renata y Ulises.

La recreación llamó la atención por los detalles de caracterización, pues Gema retomó el estilo de Renata, con su característica imagen de cabello corto y oscuro, mientras que Ese Pérez recuperó algunos elementos del atuendo de Ulises. De esta manera, ambos apostaron por una referencia cinematográfica que despertó recuerdos entre quienes conocen la historia de amor que conquistó al público a principios de los años dos mil.

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Pero la sorpresa no terminó con la aparición de los dos protagonistas, ya que el video también cuenta con la participación especial de Aldo Rendón y Karina Torres. La colaboración sumó otro elemento a esta parodia que rápidamente generó comentarios entre los seguidores, quienes reaccionaron a la transformación de Gema y Ese y a la peculiar adaptación de los personajes bajo los nombres de Gemata y Uliese.

Gema Garoa y Ese Pérez se transforman en Renata y Ulises

Gema Garoa y Ese Pérez en "MISANGREDUELE" - (Instagram)

El video compartido en redes sociales recuperó la estética de Amar te duele, cinta estrenada en 2002 y dirigida por Fernando Sariñana. La elección de estos personajes no fue cualquier cosa: Renata y Ulises forman parte de una de las parejas más identificables del cine romántico mexicano, por lo que ver a Gema y Ese recrear sus looks despertó recuerdos entre quienes crecieron con la película.

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En la caracterización, Gema retomó la imagen de Renata, personaje al que dio vida Martha Higareda, mientras que Ese Pérez hizo referencia a Ulises, interpretado por Luis Fernando Peña. Los detalles de vestuario y apariencia permitieron identificar rápidamente el homenaje a la producción, cuya historia continúa siendo reconocida por el público más de dos décadas después de su estreno.

La publicación también abrió espacio para que los seguidores comentaran la elección de la pareja y recordaran algunas de las escenas más representativas de la película. La combinación entre nostalgia cinematográfica y la complicidad que Gema y Ese han mostrado desde el programa hizo que el video llamara todavía más la atención. Aunque se ha mencionado que la caracterización podría formar parte de un sketch, ninguno de los dos había detallado públicamente cuándo se presentaría ese contenido.

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La historia de Amar te duele: un amor marcado por las diferencias sociales

(Captura YouTube: Videocine)

Para entender por qué esta recreación despertó tanta nostalgia, vale la pena recordar la trama de Amar te duele. La película presenta a Ulises, un joven de recursos económicos limitados que trabaja ayudando a su padre en un negocio de ropa, y a Renata, una adolescente que pertenece a una familia acomodada. Sus caminos se cruzan y entre ambos surge un sentimiento que pronto enfrenta la oposición de quienes los rodean.

La diferencia de clases sociales es uno de los ejes centrales de la historia. Mientras Renata crece en un entorno privilegiado, Ulises pertenece a un contexto económico distinto y debe enfrentarse a los prejuicios de la familia de ella. La relación pone sobre la mesa las barreras sociales, la discriminación y los conflictos que aparecen cuando dos personas de mundos opuestos intentan permanecer juntas.

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Con las actuaciones de Martha Higareda y Luis Fernando Peña, la cinta dirigida por Fernando Sariñana se convirtió en una referencia del cine romántico mexicano de principios de los años dos mil. Por eso, la elección de Renata y Ulises para la recreación de Gema y Ese no solo remite a una historia de amor, sino también a una película que dejó huella en la cultura popular y que todavía genera conversación entre distintas generaciones.

¿Gema Garoa y Ese Pérez son pareja? Esto han dicho sobre su relación

La cercanía entre los dos creadores de contenido comenzó a generar especulaciones durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026. Sus muestras de cariño, bromas y momentos compartidos frente a las cámaras hicieron que algunos compañeros y espectadores se preguntaran si existía algo más que una amistad. Incluso hubo comentarios dentro de la casa sobre la posibilidad de que formaran una pareja.

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No obstante, Gema ha sido clara al describir el vínculo que mantiene con Ese. Durante un encuentro con la prensa en la alfombra amarilla de los Eliot Awards 2026, la actriz respondió a las preguntas sobre un posible romance y aseguró: “Nos da risa porque somos mellizos, es mi sangre, no hay un vínculo amoroso entre nosotros, pero lo amo y lo adoro, es mi amigo”. Ese Pérez también intervino y dejó claro que las bromas sobre su relación forman parte de la convivencia y la confianza que tienen.

Así, mientras los seguidores continúan encontrando motivos para relacionarlos sentimentalmente, Gema y Ese mantienen públicamente su postura de amistad. Su recreación de Renata y Ulises volvió a despertar la conversación, pero no confirma un romance entre ellos. Por ahora, lo que sí consiguieron fue traer de vuelta el recuerdo de Amar te duele y demostrar que algunos personajes del cine mexicano siguen presentes en el imaginario del público.

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