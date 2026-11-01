México

Confirman 11 mexicanos lesionados tras el choque de trenes en España: la SRE sigue buscando a un connacional

Con 69 víctimas mortales y la investigación abierta, las autoridades analizan la cadena de fallos técnicos que precedieron al choque entre dos convoyes de Renfe e Iryo en la línea Madrid-Sevilla

La Cancillería elevó a 12 el número de connacionales vinculados al siniestro en Urda; 11 recibieron el alta médica, mientras la Embajada desplegó su protocolo de protección para acompañar a la familia del ciudadano aún no localizado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
La Cancillería elevó a 12 el número de connacionales vinculados al siniestro en Urda; 11 recibieron el alta médica, mientras la Embajada desplegó su protocolo de protección para acompañar a la familia del ciudadano aún no localizado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 1 de noviembre que la Embajada de México en España identificó a 12 personas mexicanas relacionadas con el accidente ferroviario de Urda, Toledo. De ellas, 11 sufrieron lesiones leves y ya fueron dadas de alta. Un connacional permanece sin ser localizado.

Así lo detalla la Nota Informativa No. 016/2026, que también indica que las autoridades españolas continúan con su búsqueda e identificación.

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¿Qué informó la SRE sobre el connacional?

28/10/2026 Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. La última cifra de fallecidos es de 64, aunque se sigue trabajando en el lugar de los hechos. SOCIEDAD Ministerio de Defensa
28/10/2026 Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. La última cifra de fallecidos es de 64, aunque se sigue trabajando en el lugar de los hechos. SOCIEDAD Ministerio de Defensa

La dependencia precisó cuatro acciones en torno a este caso:

  • Las autoridades españolas siguen con la búsqueda y la identificación.
  • La Embajada de México en España mantiene comunicación estrecha con ellas para dar seguimiento puntual.
  • El encargado de la Sección Consular se trasladó a Toledo para acompañar al familiar del connacional y brindarle apoyo.
  • La Embajada dará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular.

La SRE refrendó su “firme compromiso” con la defensa y protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior.

Una cifra que cambió

La nota eleva el número de mexicanos identificados. En los primeros reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ocho mexicanos viajaban en los trenes, siete fueron dados de alta y uno estaba desaparecido. La nota 016/2026 habla ahora de 12 identificados, 11 de ellos con lesiones leves.

Lo que se sabe del connacional desaparecido

Con 69 víctimas mortales y la investigación abierta, las autoridades analizan la cadena de fallos técnicos y las instrucciones que precedieron al choque entre dos convoyes de Renfe e Iryo en la línea Madrid-Sevilla
Con 69 víctimas mortales y la investigación abierta, las autoridades analizan la cadena de fallos técnicos y las instrucciones que precedieron al choque entre dos convoyes de Renfe e Iryo en la línea Madrid-Sevilla

La Embajada presentó una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia. Según Sheinbaum, se trata de una persona de Aguascalientes.

De acuerdo con La Razón, es un hombre de 45 años que viajaba como turista en el vagón ocho de un convoy de Renfe rumbo a Sevilla. Ese medio lo identificó como Fernando de Jesús Calvillo Silva; la SRE no ha difundido su nombre en sus comunicados.

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Días antes, la SRE informó que el titular de la Sección Consular recibió a los familiares a su llegada a Madrid. Ahora, el funcionario consular se desplazó a Toledo para acompañarlos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

El choque se registró en la mañana del miércoles 28 de octubre, cerca de Urda, Toledo. Un tren de alta velocidad de Renfe impactó por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en la línea Madrid-Sevilla.

Según reportes de medios españoles, el AVE impactó contra el Iryo a entre 160 y 200 kilómetros por hora. Eso convirtió el siniestro en una de las mayores tragedias ferroviarias recientes de España.

Balance de víctimas en España

Las cifras oficiales son provisionales:

  • 69 personas fallecidas, cifra que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) rectificó tras haber informado antes 74.
  • Más de 200 heridos entre 538 personas que viajaban en los trenes de Renfe e Iryo.
  • 56 de las 69 víctimas mortales identificadas hasta este domingo.
  • Diez heridos permanecen ingresados en hospitales de la Comunidad de Madrid, tres de ellos en cuidados intensivos.

Las autoridades no descartan que aparezcan más víctimas al retirar los vagones. Una jueza exigió con urgencia medios para retirar los vagones y acelerar la búsqueda de restos.

Investigación: causas sin determinar

La CIAF no ha concluido su indagatoria. Hasta ahora no hay datos suficientes para fijar de forma definitiva las responsabilidades técnicas o humanas.

Los investigadores analizan una cadena de averías e instrucciones tras el fallo del sistema de seguridad LZB. Audios entre los trenes y el centro de control, difundidos por elDiario.es, indican que la sala dio al maquinista del AVE la orden de reanudar la marcha “a marcha normal”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la instalación del nuevo sistema ERTMS no tuvo relación con el accidente. Además, el Partido Popular anunció que se personará como acusación particular en la causa judicial.

¿Cómo pedir ayuda consular?

La Embajada de México en España habilitó una línea de asistencia consular: +34 660 862 625. Esa línea está dirigida a connacionales afectados o a sus familiares.

La SRE reiteró que mantiene activo el protocolo de protección consular y que dará seguimiento al caso hasta que se confirme el paradero del connacional.

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