Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX reúne a más de 1.6 millones de personas

Participants dressed as Catrinas take part in the annual Day of the Dead parade ahead of Day of the Dead celebrations, in Mexico City, Mexico, October 31, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 registró una asistencia masiva en la Ciudad de México, congregando a 1 millón 6 mil de personas, de acuerdo con las cifras reportadas por las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana. El evento reunió a familias mexicanas y turistas extranjeros, quienes abarrotaron banquetas y camellones para presenciar esta celebración cultural.

Por su parte, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, presumió que más de 1 millón 600 mil personas disfrutaron de este evento cultural organizado en el marco del Día de Muertos. La funcionaria subrayó que: “Celebrar el Día de Muertos es una rebelión contra el olvido. Es mantener viva nuestra historia, honrar a quienes nos antecedieron y recordar que, mientras vivan en nuestra memoria, nunca se irán del todo”, así lo publicó desde su cuenta oficial en ‘X’.

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¿Qué pasó durante el Gran Desfile de Día de Muertos en la CDMX?

El contingente principal recorrió un aproximado de ocho kilómetros. La ruta comenzó en la Glorieta de la Diana Cazadora, avanzó sobre el Paseo de la Reforma, pasó por la Avenida Juárez y Eje Central, y concluyó en la Plaza de la Constitución.

A lo largo de las calles, el público presenció el despliegue de 12 carros alegóricos, figuras monumentales, bandas musicales, danzantes y comparsas que animaron a capitalinos y personas extranjeras en la Ciudad de México.

Participants dressed as Catrinas take part in the annual Day of the Dead parade ahead of Day of the Dead celebrations, in Mexico City, Mexico, October 31, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Esta edición centró gran parte de sus temáticas en rendir tributo a figuras emblemáticas que dejaron huella en el arte y la cultura mexicana. A través de estructuras dedicadas, el desfile homenajeó a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento, al escritor Juan Rulfo por su 50 aniversario luctuoso, así como a la escritora Nellie Campobello y al cineasta Emilio “El Indio” Fernández en el marco de sus respectivos 40 aniversarios luctuosos.

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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México compartió un video de cómo se vivió el Gran Desfile del Día de Muertos en la edición 2026. Con el mensaje “a través de la cultura y la tradición, demostramos el valor de mantener viva la memoria de quienes amamos”, difundieron el video en sus redes sociales.

A continuación, el material audiovisual que ilustra el colorido desfile:

Cobertura del Gran Desfile de Día de Muertos realizado en la Ciudad de México. Las imágenes documentan el trayecto de contingentes artísticos por avenidas principales, pasando por monumentos como el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes. La procesión incluye bailarines con trajes tradicionales, caracterizaciones de catrinas, carros alegóricos, marionetas gigantes y bandas de música frente a espectadores en la vía pública.

¿Qué hacer hoy 1 de noviembre en la CDMX?

Además del Gran Desfile de Día de Muertos, en la capital tiene una amplia oferta de actividades para toda la familia en relación a estas fechas. Para este domingo 1 de noviembre, conciertos, ofrendas monumentales y música en vivo son algunas de las experiencias que se pueden disfrutar con motivo de estas festividades.

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La jornada incluye presentaciones de Los Askis, el compositor japonés Akira Yamaoka y la cantante Lila Downs, además de instalaciones abiertas en el Zócalo.

Los Askis se presentan a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México, donde ofrecerán un concierto de cumbia para cerrar el fin de semana. A las 21:00 horas, Akira Yamaoka llevará su música de videojuegos al Teatro Metropólitan.

Una figura monumental iluminada con forma de catrina permanece instalada junto a la columna conmemorativa en la Place de la Bastille durante la noche. (Gobierno CDMX)

Lila Downs actuará a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional. Aún hay boletos disponibles con precios de $434 pesos a $3,224 pesos.

Mientras que la Ofrenda Monumental instalada en la explanada del Zócalo puede visitarse durante 24 horas hasta el próximo lunes 2 de noviembre. El montaje convierte la plaza en un espacio dedicado a recordar a quienes han muerto mediante elementos representativos de esta tradición. La instalación incluye una Catrina de más de 32 metros de altura, con la que se busca imponer un nuevo Récord Guinness. La escultura retoma la imagen creada por José Guadalupe Posada y está acompañada de tapetes de aserrín y decoración con flores de cempasúchil.

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