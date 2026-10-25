México

Receta de sopes de cochinita pibil: el sabor yucateco que conquista cualquier antojo

Esta receta fusiona el guiso yucateco con una base crujiente de maíz pellizcada, perfecta para disfrutar el relleno jugoso acompañado con frijoles refritos y cebolla morada con habanero

Tres sopes con carne, frijoles, crema y cebolla en un plato de barro, rodeados de cuencos con limón, cebolla y un vaso con agua de jamaica.
El término "pibil" proviene de la palabra maya "pib", que significa horno de tierra o fosa subterránea usada para cocción lenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los sopes de cochinita pibil combinan dos preparaciones representativas de la cocina mexicana: la técnica yucateca de cocción lenta en achiote y la base de masa de maíz típica del centro del país.

Esta fusión se ha popularizado en los últimos años como una variante práctica de servir la cochinita pibil.

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La cochinita pibil tiene su origen en la península de Yucatán, donde tradicionalmente se cocinaba en un horno subterráneo llamado “pib”.

El marinado con achiote, jugo de naranja agria y especias es lo que le da su color característico y su sabor distintivo, mientras que el sope aporta una base crujiente.

Receta de sopes de cochinita pibil

Los sopes de cochinita pibil son bases de masa de maíz con borde pellizcado, rellenas de carne de cerdo marinada en achiote y naranja agria, cocida lentamente hasta deshebrarse.

Dos manos forman el borde de un disco de maíz sobre un comal de barro, junto a bolas de masa y una prensa de madera sobre una mesa.
Pellizcar el borde del sope con los dedos protegidos por un paño evita quemaduras, ya que la masa se trabaja mientras está caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica combina dos procesos: la cocción lenta de la carne envuelta en hojas de plátano, y el armado de la base de masa frita que sostiene el relleno jugoso sin romperse.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 3 horas con 30 minutos, considerando el marinado previo.

  • Preparación: 40 minutos (marinado de la carne, amasado y formado de sopes).
  • Cocción: 2 horas con 30 minutos (cocción de la carne y dorado de los sopes).
  • Reposo de marinado: mínimo 8 horas (idealmente de un día para otro).
Carne cruda adobada en un recipiente de barro sobre una mesa de madera, acompañada de hojas de plátano y limones.
Salpimentar la carne antes de marinarla ayuda a que la sal penetre uniformemente junto con las especias del adobo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para la cochinita pibil:

  1. 1 kilogramo de cerdo deshuesado (falda)
  2. 6 dientes de ajo
  3. 1 cucharadita de orégano
  4. 2 cucharadas de achiote
  5. 1 cucharadita de comino
  6. 2 tazas de jugo de naranja
  7. ½ taza de vinagre tinto
  8. ½ cucharadita de canela en polvo
  9. Chile piquín al gusto
  10. 3 cucharadas de manteca
  11. 8 hojas de plátano asadas
  12. Sal y pimienta molida al gusto
Cazuelas de barro con carne de cerdo, masa, hojas de plátano, cebolla morada, chiles habaneros y especias sobre un camino de mesa bordado.
El achiote en pasta suele contener una mezcla de semillas molidas, especias y vinagre, lo que facilita su disolución en los líquidos de marinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los sopes:

  1. 2 tazas de harina de maíz nixtamalizada
  2. 1 ½ tazas de agua tibia
  3. ½ cucharadita de sal fina
  4. 3 cucharadas de manteca o aceite vegetal

Para servir:

  1. 1 ½ tazas de frijoles refritos
  2. 1 taza de cebolla morada fileteada
  3. 2 chiles habaneros en rodajas
  4. Jugo de 2 limones
  5. Cilantro picado al gusto
Chiles secos, una pasta roja de achiote, dos mitades de naranja agria, dientes de ajo, especias y orégano en cuencos sobre una mesa de madera.
La canela y el comino son especias que, en combinación con el achiote, son características del recaudo colorado utilizado en la cocina yucateca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopes de cochinita pibil, paso a paso

  1. Muele los ajos y unta la carne. Salpimenta.
  2. Mezcla el orégano, achiote, comino, jugo de naranja agria, vinagre y canela. Marina la carne con esta mezcla de un día para otro, o un mínimo de 8 horas, para que absorba todo el sabor.
  3. Acomoda hojas de plátano en el fondo de una olla, de manera que sobresalgan para cubrir después. Coloca la carne con la marinada encima.
  4. Rocía manteca derretida, cubre con más hojas de plátano y agrega 2 tazas de agua.
  5. Cuece a fuego lento durante 2 horas, hasta que la carne esté tan suave que se deshebre con facilidad.
  6. Mientras la carne cuece, prepara la cebolla morada: mezcla con los chiles habaneros, el jugo de limón y una pizca de sal. Reserva.
  7. Para los sopes, mezcla la harina de maíz con la sal. Agrega el agua tibia poco a poco mientras amasas. La masa no debe pegarse ni agrietarse al presionarla.
  8. Divide la masa en 12 bolitas y aplánalas hasta formar discos de ⅓ de centímetro de grosor y 8 a 10 centímetros de diámetro.
  9. Cocina los discos en comal a fuego medio-alto, 1 a 2 minutos por lado, hasta que se despeguen solos.
  10. Mientras el disco esté caliente, pellizca el borde con el pulgar y el índice para formar una pared que contenga el relleno.
  11. Fríe los sopes en manteca caliente de 30 a 60 segundos por lado, hasta dorar.
  12. Deshebra la carne de cerdo ya cocida y fríela ligeramente en el caldo de cocción reservado, hasta que espese.
  13. Unta cada sope con frijoles refritos, agrega la cochinita deshebrada y corona con cebolla morada encurtida y cilantro.
Infografía con seis ilustraciones sobre el marinado, la cocción de la carne de cerdo, el amasado de maíz y el montaje de los sopes.
El uso de hojas de plátano en el fondo y la cobertura de la olla crea un efecto de cocción al vapor que mantiene la humedad de la carne.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 sopes, suficientes para 5 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 480 kcal
  • Proteínas: 24 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Grasas: 26 g
  • Fibra: 5 g
  • Sodio: 540 mg
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El rendimiento de una receta de antojitos puede variar según el tamaño en que se formen los discos de masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La cochinita pibil cocida se conserva hasta 4 días en refrigeración, bien tapada, o hasta 2 meses en congelación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cochinita pibil se conserva mejor en refrigeración dentro de un recipiente hermético junto con su jugo de cocción, lo que evita que la carne se reseque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bases de sope sin armar duran 3 días en refrigerador. Una vez armado el platillo completo, se recomienda consumirlo de inmediato para mantener la textura crujiente.

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