Receta de sopes de cochinita pibil: el sabor yucateco que conquista cualquier antojo

Los sopes de cochinita pibil combinan dos preparaciones representativas de la cocina mexicana: la técnica yucateca de cocción lenta en achiote y la base de masa de maíz típica del centro del país.
Esta fusión se ha popularizado en los últimos años como una variante práctica de servir la cochinita pibil.
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La cochinita pibil tiene su origen en la península de Yucatán, donde tradicionalmente se cocinaba en un horno subterráneo llamado “pib”.
El marinado con achiote, jugo de naranja agria y especias es lo que le da su color característico y su sabor distintivo, mientras que el sope aporta una base crujiente.
Receta de sopes de cochinita pibil
Los sopes de cochinita pibil son bases de masa de maíz con borde pellizcado, rellenas de carne de cerdo marinada en achiote y naranja agria, cocida lentamente hasta deshebrarse.
La técnica combina dos procesos: la cocción lenta de la carne envuelta en hojas de plátano, y el armado de la base de masa frita que sostiene el relleno jugoso sin romperse.
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Tiempo de preparación
El tiempo total es de aproximadamente 3 horas con 30 minutos, considerando el marinado previo.
- Preparación: 40 minutos (marinado de la carne, amasado y formado de sopes).
- Cocción: 2 horas con 30 minutos (cocción de la carne y dorado de los sopes).
- Reposo de marinado: mínimo 8 horas (idealmente de un día para otro).
Ingredientes
Para la cochinita pibil:
- 1 kilogramo de cerdo deshuesado (falda)
- 6 dientes de ajo
- 1 cucharadita de orégano
- 2 cucharadas de achiote
- 1 cucharadita de comino
- 2 tazas de jugo de naranja
- ½ taza de vinagre tinto
- ½ cucharadita de canela en polvo
- Chile piquín al gusto
- 3 cucharadas de manteca
- 8 hojas de plátano asadas
- Sal y pimienta molida al gusto
Para los sopes:
- 2 tazas de harina de maíz nixtamalizada
- 1 ½ tazas de agua tibia
- ½ cucharadita de sal fina
- 3 cucharadas de manteca o aceite vegetal
Para servir:
- 1 ½ tazas de frijoles refritos
- 1 taza de cebolla morada fileteada
- 2 chiles habaneros en rodajas
- Jugo de 2 limones
- Cilantro picado al gusto
Cómo hacer sopes de cochinita pibil, paso a paso
- Muele los ajos y unta la carne. Salpimenta.
- Mezcla el orégano, achiote, comino, jugo de naranja agria, vinagre y canela. Marina la carne con esta mezcla de un día para otro, o un mínimo de 8 horas, para que absorba todo el sabor.
- Acomoda hojas de plátano en el fondo de una olla, de manera que sobresalgan para cubrir después. Coloca la carne con la marinada encima.
- Rocía manteca derretida, cubre con más hojas de plátano y agrega 2 tazas de agua.
- Cuece a fuego lento durante 2 horas, hasta que la carne esté tan suave que se deshebre con facilidad.
- Mientras la carne cuece, prepara la cebolla morada: mezcla con los chiles habaneros, el jugo de limón y una pizca de sal. Reserva.
- Para los sopes, mezcla la harina de maíz con la sal. Agrega el agua tibia poco a poco mientras amasas. La masa no debe pegarse ni agrietarse al presionarla.
- Divide la masa en 12 bolitas y aplánalas hasta formar discos de ⅓ de centímetro de grosor y 8 a 10 centímetros de diámetro.
- Cocina los discos en comal a fuego medio-alto, 1 a 2 minutos por lado, hasta que se despeguen solos.
- Mientras el disco esté caliente, pellizca el borde con el pulgar y el índice para formar una pared que contenga el relleno.
- Fríe los sopes en manteca caliente de 30 a 60 segundos por lado, hasta dorar.
- Deshebra la carne de cerdo ya cocida y fríela ligeramente en el caldo de cocción reservado, hasta que espese.
- Unta cada sope con frijoles refritos, agrega la cochinita deshebrada y corona con cebolla morada encurtida y cilantro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 12 sopes, suficientes para 5 a 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 480 kcal
- Proteínas: 24 g
- Carbohidratos: 38 g
- Grasas: 26 g
- Fibra: 5 g
- Sodio: 540 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La cochinita pibil cocida se conserva hasta 4 días en refrigeración, bien tapada, o hasta 2 meses en congelación.
Las bases de sope sin armar duran 3 días en refrigerador. Una vez armado el platillo completo, se recomienda consumirlo de inmediato para mantener la textura crujiente.
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