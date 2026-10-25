Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

Guardar

Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se preparan para disputar el título mundial supermediano del CMB en Riad, Arabia Saudita, mientras los boxeadores de la función México contra el mundo comienzan a llegar a la sede a menos de ocho días de la cartelera.

Christian Mbilli y Arthur Biyarslanov fueron los primeros peleadores anunciados que pisaron suelo saudí. El jeque Turki Al-Alshikh difundió en redes sociales videos de su arribo a Riad, donde ambos se alistaron para sus respectivos combates.

PUBLICIDAD

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Mbilli enfrentará a Canelo Álvarez en la pelea estelar. Biyarslanov, por su parte, se medirá con el mexicano Lindolfo Delgado en uno de los enfrentamientos de respaldo.

El sábado continuaron los arribos de integrantes de la función. David “Rey” Picasso y el japonés Reito Tsutsumi llegaron a Arabia Saudita, mientras el resto de los protagonistas tienen previsto hacerlo durante las siguientes horas.

Canelo Álvarez busca recuperar el campeonato supermediano

La función México contra el mundo reunirá 10 peleas anunciadas previamente y tiene como combate principal el duelo entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el campeonato mundial de las 168 libras.

Canelo llega a esta pelea tras realizar un campamento de casi siete semanas en Gandía, España. El tapatío trabaja junto a integrantes del Canelo Team, entre ellos Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza.

PUBLICIDAD

Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

El mexicano busca volver a ser campeón mundial en la división supermediana. Su combate contra Mbilli marca su regreso a una pelea de título, luego de que el africano se corona en las 168 libras y se prepara para la primera defensa de su cetro.

Álvarez también genera expectativas por la posibilidad de volver a pelear antes de terminar el año.

Christian Mbilli defiende el cetro de las 168 libras ante Canelo

Christian Mbilli llega como campeón mundial supermediano del CMB. El africano afronta la primera defensa de su título frente a uno de los peleadores mexicanos con mayor trayectoria en campeonatos mundiales.

El combate pone frente a frente a un campeón que busca consolidarse en la división y a Canelo, quien intenta recuperar una corona que ya ha tenido en su carrera.

PUBLICIDAD

Mbilli fue uno de los primeros en instalarse en Riad. Su llegada confirma la presencia del monarca para la función que encabeza junto a Álvarez, pese a las versiones que circulan sobre un eventual cambio de sede.

Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)

La velada sigue en marcha aunque otros eventos deportivos en Arabia Saudita enfrentan modificaciones. El torneo de tenis Six Kings, por ejemplo, tiene que posponerse en medio de los reportes sobre ataques en diversos puntos de Riad, incluido el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

La organización espera que las actividades previas transcurran sin incidentes y que los boxeadores completen su preparación en la capital saudí antes de subir al ring.

PUBLICIDAD

Munguía, Espinoza y Delgado integran el respaldo mexicano

Jaime Munguía forma parte de las peleas coestelares y enfrenta a Nikita Zon. El excampeón mundial mexicano busca una victoria en una función que concentra a varios integrantes del Canelo Team.

Rafael “Divino” Espinoza también participa en la cartelera. El mexicano se mide con Ricardo “Big Bang” Blandón en otro de los combates de respaldo programados para la noche en Riad.

Lindolfo Delgado enfrenta a Arthur Biyarslanov. El canadiense es uno de los primeros en llegar a Arabia Saudita y tendrá una pelea ante un mexicano que busca abrirse paso en una cartelera de campeonato mundial.

David “Rey” Picasso completa parte de la presencia mexicana anunciada para México contra el mundo. Picasso se mide con Carl Jammes, luego de arribar este sábado a la sede de la función.

PUBLICIDAD

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

La cartelera también contempla la participación de Reito Tsutsumi, quien llega a Riad junto con otros boxeadores de respaldo. Los organizadores mantienen pendientes los últimos arribos y las actividades de promoción previas a la ceremonia de pesaje.

La llegada de Mbilli, Biyarslanov, Picasso y Tsutsumi mantiene activa la agenda de la función. Saúl Álvarez permanece en España hasta completar su campamento y viajar a Arabia Saudita para enfrentar al campeón supermediano del CMB.