De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

La puesta en escena de 1984 rescató al grupo de la disolución y marcó su transición de banda infantil a fenómeno juvenil sobre el escenario. (Archivo )

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El montaje de la obra Vaselina en 1984 evitó la disolución de Timbiriche y aportó los relevos que sostuvieron los discos más vendidos de la banda pop en México.

Esa producción teatral nutrió de forma directa las alineaciones que vendieron más de 1,000,000 de copias de los álbumes Timbiriche 7 y la entrega doble Timbiriche VIII y IX entre 1987 y 1988.

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A inicios de 1984, los integrantes originales, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening y Erik Rubín rondaban los 14 años.

Durante esa etapa, Televisa enfrentaba el agotamiento comercial del concepto infantil que caracterizó a la agrupación en sus inicios.

Televisa planeaba renombrar al grupo como ‘Cosmos’ ante el cambio de voz de los cantantes

Los directivos de la televisora consideraban que la pubertad de los cantantes arruinaba la fórmula que competía con agrupaciones como Parchís. El plan institucional contemplaba cambiar el nombre del conjunto por ‘Cosmos’ y renovar todo el repertorio sonoro.

La actriz y productora Julissa rechazó la desaparición de la marca original. La creadora propuso a su hermano, el productor Luis de Llano Macedo, adaptar al teatro el libreto de Grease, musical que ella misma introdujo a los escenarios mexicanos en 1973.

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La estrategia requería modificar la estética infantil para presentar a los cantantes con chamarras de cuero negro, peinados con vaselina y vestidos de crinolina. La meta consistía en captar al público adolescente sin perder a los seguidores que crecían junto con ellos.

El plan institucional contemplaba cambiar el nombre del conjunto por ‘Cosmos’ y renovar todo el repertorio sonoro. (RS)

Julissa trasladó la trama de Grease a la Secundaria Nacional para el estreno en 1984

Para sortear la diferencia de edad respecto a los personajes de preparatoria del texto original estadounidense, la productora reescribió los diálogos.

La acción se trasladó a las aulas ficticias de la Secundaria Nacional, con términos adaptados al lenguaje juvenil mexicano de la época.

La puesta en escena estrenó el 8 de marzo de 1984 en el complejo de los Televiteatros, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

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La temporada registró localidades agotadas desde las primeras funciones vespertinas.

La actriz Martha Zavaleta asumió la dirección escénica y la preparación actoral de la compañía.

Las jornadas de ensayo exigían hasta ocho horas diarias de coreografía y técnica vocal para imprimir disciplina a los jóvenes intérpretes.

El éxito sobre las tablas derivó en la grabación de un disco con las pistas teatrales.

El álbum Timbiriche Vaselina llegó a las tiendas el 17 de octubre de 1984 con canciones como Rayo rebelde, Amor primero y Noches de verano.

La temporada registró localidades agotadas desde las primeras funciones vespertinas. (Archivo)

La audición abierta incorporó a decenas de aspirantes fuera de la alineación original

La escala del montaje exigía cubrir más de veinte personajes con canto y baile simultáneos.

La producción convocó a audiciones públicas y privadas en escuelas de arte de la capital para conformar los coros y los papeles secundarios.

En ese proceso ingresó Eduardo Capetillo, quien obtuvo el papel de Lalo, integrante de la pandilla de los Rebeldones.

El reparto secundario sumó también a Stephanie Salas, Alex Ibarra, Héctor Suárez Gomís y Luis Enrique Guzmán.

En el ensamble vocal consiguieron lugar aspirantes que debutaban frente al público masivo, entre ellas Lolita Cortés, Angélica Ruvalcaba, Cecilia Tijerina, Thalía Sodi Miranda y Edith Márquez. Ninguna de las tres últimas pertenecía a la nómina fonográfica de la televisora.

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La producción asignó a Cortés la suplencia de varios personajes femeninos por su tesitura vocal. A su vez, designó a Thalía como la sustituta directa de Sasha Sokol para el papel protagónico de Sandy Tontales.

La producción convocó a audiciones públicas y privadas en escuelas de arte de la capital para conformar los coros y los papeles secundarios. (Captura de video)

La salida de los miembros originales abrió la puerta a los actores de Vaselina

La dinámica interna del grupo cambió tras el cierre de funciones. En 1985, Benny Ibarra decidió abandonar Timbiriche para ingresar a una escuela de música clásica en Boston, Estados Unidos. El retiro del vocalista central abrió la primera vacante en la formación.

Los productores evitaron organizar audiciones externas para cubrir el espacio. Luis de Llano recurrió a Capetillo, quien dominaba las coreografías, las armonías vocales y el ritmo de trabajo tras un año en los escenarios con la compañía.

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La segunda salida ocurrió a mediados de 1986, cuando Sasha Sokol anunció su retiro para comenzar carrera como solista. La producción ejecutó el mismo procedimiento y llamó de inmediato a Thalía, quien ya conocía las rutinas escénicas del grupo.

El relevo final gestado en esa temporada teatral llegó en diciembre de 1987, Mariana Garza dejó la agrupación para enfocarse en la actuación televisiva y propuso a Edith Márquez, su compañera de coro en Vaselina, para sustituirla en el escenario.

Capetillo, Thalía y Márquez grabaron los temas Besos de ceniza, Con todos menos conmigo, Mírame bien, Tú y yo somos uno mismo y Ámame hasta con los dientes. Los tres cantantes sostuvieron la etapa de mayor venta comercial del conjunto.

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Capetillo, Thalía y Márquez sostuvieron la etapa de mayor venta comercial del conjunto. (Archivo)

El terremoto de 1985 destruyó el teatro donde nació el nuevo Timbiriche

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 provocó el derrumbe total del complejo de los Televiteatros, ubicado en avenida Chapultepec y Balderas.

El desastre natural canceló las reposiciones teatrales de la obra original en ese recinto.

La compañía de Vaselina no registró víctimas entre su elenco juvenil debido al horario matutino del sismo. Los productores reubicaron a los actores en presentaciones musicales y producciones de televisión durante los meses posteriores.

En 2023, integrantes de la alineación original volvieron a montar Vaselina en los escenarios de la capital (Foto: Instagram/ Angélica Vale)

En el predio derrumbado se construyó años después el Centro Cultural Telmex, rebautizado como Centro Cultural Teatro 1 y 2.

La adaptación de 1984 concluyó con esa demolición física, pero sus protagonistas encabezaron la industria pop hasta la década siguiente.

Cuatro décadas después de aquel estreno en los Televiteatros, la historia cerró su círculo. En 2023, integrantes de la alineación original como Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening y Erik Rubín volvieron a montar Vaselina en los escenarios de la capital, esta vez en el Centro Cultural Teatro 1, el mismo predio de avenida Chapultepec donde la obra les salvó la carrera en 1984.

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