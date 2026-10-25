México

Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades"

El estudio universitario citado por la jerarquía católica muestra que casi ocho millares de muchachos continúan sin ser localizados

Un hombre enmascarado entrega un fusil a un niño. Otro hombre enmascarado sujeta a un segundo niño. Un tercer niño está sentado. Al fondo, hombres armados y un vehículo.
Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades" (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Iglesia católica mexicana llamó este domingo a las autoridades y a la sociedad en general a proteger a niñas, niños y adolescentes de las presiones del crimen organizado para integrarse a sus filas. La advertencia se difundió a través del editorial del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis Primada de México, que insistió en que se debe actuar antes de que los menores sean reclutados por los delincuentes.

“Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita”, señaló la Arquidiócesis en el editorial.

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“Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”, agregó.

El respaldo de cifras sobre violencia infantil

El reclutamiento de menores por el crimen organizado en México preocupa a la Iglesia católica porque, según sus propias palabras, el país no cuenta con información suficiente para dimensionar el problema. Por eso, la Arquidiócesis recurrió a cifras de homicidios y desapariciones infantiles como evidencia de la violencia que enfrenta la niñez mexicana, aunque aclaró que estos datos no equivalen a un conteo directo de reclutamiento.

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El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que indicó que en México mil 338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en el año 2024. Mientras que otros 7 mil 941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

La Iglesia explicó que estas cifras fueron recopiladas por la IBERO a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas, con el propósito de desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil publicado hace unos días.

Ilustración de un adolescente en el centro, rodeado de siluetas oscuras de personas y manos con cuerdas, con un muro de ladrillos rotos y un edificio gubernamental mexicano al fondo.
Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento citado por la Arquidiócesis advierte que estas cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que “carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado”.

“Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación”, apuntó la Iglesia católica mexicana en su editorial dominical.

Cómo opera el reclutamiento, según el reporte citado

La Arquidiócesis explicó, con base en el reporte de la IBERO, que el reclutamiento de un niño o un adolescente “puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza”. Las organizaciones criminales, señaló, también “aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro”, entre otras situaciones.

El cuadernillo sobre reclutamiento infantil, citado por el semanario católico, documentó que “incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados”. Con esta advertencia, la Iglesia subrayó que el riesgo no se limita a condiciones de pobreza o abandono familiar.

Los cuatro ejes que propone la Iglesia

A partir del diagnóstico recogido en el cuadernillo, la Arquidiócesis difundió cuatro ejes de acción para enfrentar el reclutamiento infantil.

El primero consiste en conocer y medir el fenómeno. Contar con un registro específico e investigar los casos permitiría identificar cómo se establece el contacto, qué amenazas o engaños se utilizan y dónde se necesita intervenir. Escuchar a los propios adolescentes es indispensable para comprender los riesgos que enfrentan y orientar las políticas de prevención.

El segundo plantea prevenir desde la familia, la escuela y la comunidad. Esto exige informar sobre los mecanismos de captación y ofrecer espacios seguros de convivencia, educación, arte y deporte. Las familias, como núcleo fundamental de la sociedad, necesitan orientación y respaldo para ejercer su tarea de cuidado, especialmente cuando la violencia o las amenazas rebasan sus posibilidades.

Infografía con textos explicativos, siluetas humanas, iconos de una escuela, gráficos, un teléfono móvil y el logotipo de Infobae.
Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercero se concentra en actuar frente al reclutamiento digital. Las plataformas deben responder ante los contenidos que buscan captar a menores de edad, transparentar sus medidas de moderación y colaborar con las autoridades para establecer mecanismos eficaces de detección y denuncia. Además, las familias necesitan herramientas para reconocer estos riesgos y saber a quién acudir.

El cuarto eje llama a proteger y acompañar a quienes ya fueron reclutados. Reconocerlos como víctimas exige ofrecerles caminos para salir de las organizaciones criminales, recibir atención y reconstruir sus proyectos de vida. Esa tarea requiere instituciones preparadas y comunidades capaces de recibirlos y acompañarlos.

La prevención en la vida cotidiana

La Iglesia destacó que la prevención comienza cuando la protección se hace presente en la vida cotidiana. Como ejemplo, mencionó que una ausencia escolar debe recibir atención, una amenaza debe encontrar respuesta y una familia debe saber que puede pedir ayuda sin quedar expuesta.

Un hombre joven hispano sentado en una cama, mira un teléfono celular con un anuncio de trabajo en el extranjero en una habitación oscura con pared deteriorada.
Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El editorial de Desde la Fe cerró con el mismo mensaje con el que abrió su llamado dominical, asegurando que es necesario “llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita. Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”.

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