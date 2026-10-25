Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 25 de octubre del 2026

Guardar

Gina Torres suena como la principal candidata a salir este domingo 25 de octubre de Exatlón México, de acuerdo con las filtraciones que circulan en redes sociales antes del Duelo de Eliminación de la novena semana del reality de TV Azteca.

La atleta del Equipo Azul llegó con pase directo al duelo decisivo tras ser la última en quedar dentro de la Zona de Peligro durante los Duelos de Supervivencia de la semana.

PUBLICIDAD

Su bajo rendimiento en la zona de tiro durante los circuitos previos alimentó las versiones que la señalan como la salida más probable.

El Equipo Rojo definió a tres de sus atletas en riesgo

Equipo Rojo Exatlón México 2026

Antes de conocerse a la eliminada, el Equipo Rojo ganó los primeros tres Duelos de Supervivencia, lo que dejó a tres de sus integrantes en condición de enfrentar el Duelo de Eliminación junto a Gina. Entre las candidatas rojas que mencionan las filtraciones están Ingrid Treviño y Zudikey Rodríguez, además de Montse Mejía, quien llegaría con una lesión que la obligaría a presentarse con muletas.

Un cuarto Duelo de Supervivencia, pendiente al cierre de esta nota, terminaría de definir el cuadro completo de atletas que disputarán su permanencia esta noche.

PUBLICIDAD

Dieciocho atletas compiten antes de la eliminación de hoy

El Equipo Azul y el Equipo Rojo llegan a esta jornada con nueve integrantes cada uno, luego de que la salida de Hugo Espinoza el domingo pasado emparejara a ambas escuadras en 18 competidores totales.

Exatlón México 2026

El plantel azul lo conforman Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos, Christian Carrillo y Gina Torres.

Del lado rojo compiten Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Karol Rojas e Ingrid Treviño.

Ocho atletas han dejado la competencia en lo que va de la temporada

La lista de eliminados de Exatlón México 2026 arrancó con Anaid Torres, del Equipo Rojo, expulsada el 30 de agosto. Le siguieron cuatro bajas consecutivas del Equipo Azul: Erick Segura el 6 de septiembre, María Salazar el 13 de septiembre, Irvin Villatoro el 20 de septiembre y Natasha Septién el 27 de septiembre.

PUBLICIDAD

Exatlón México 2026

El 4 de octubre, el Equipo Rojo perdió a Pablo Franco. Una semana después, el 11 de octubre, la competencia tuvo dos bajas simultáneas: Natalia Rojas, del Equipo Azul, quedó eliminada en el duelo, mientras Ella Bucio, del Equipo Rojo, abandonó el programa por indicación médica tras sufrir una lesión.

El conductor Antonio Rosique explicó en ese momento que la prioridad del programa es garantizar la integridad física de los participantes.

La octava salida de la temporada ocurrió el 18 de octubre, cuando Hugo Espinoza quedó fuera tras los circuitos del Equipo Azul, lo que dejó a ambos equipos con nueve integrantes cada uno rumbo a la eliminación de hoy.

PUBLICIDAD

Exatlón México 2026 en vivo: Dónde y a qué hora ver la eliminación hoy

Exatlón México 2026

El Duelo de Eliminación de este domingo se transmite a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca Uno, bajo la conducción de Antonio Rosique. El programa también está disponible a través de la plataforma de streaming Disney+, donde los seguidores del reality pueden acceder a la transmisión completa.

El resultado final de quién se convierte en la novena atleta eliminada de la temporada se conocerá únicamente al concluir la emisión de esta noche, ya que ninguna de las versiones que circulan en redes sociales cuenta con confirmación oficial por parte de la producción del programa.

PUBLICIDAD