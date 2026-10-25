México

Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombres en el Estado de México

Los procesados son miembros de la célula delictiva "Los Rayón"

Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombre en el Estado de México. FGJEM
Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombre en el Estado de México. FGJEM
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Un juez del Estado de México vinculó a proceso a dos hombres identificados como presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Rayón” por el homicidio de dos hombres ocurrido en mayo pasado en el municipio de Otumba. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial la probable participación de Luis Gustavo “N”, alias “El Rayón”, y de Carlos Adán “N”, alias “El Papayo”, en el crimen.

Ambos quedaron sujetos a un proceso penal con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras la investigación complementaria continúa su curso.

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Cómo ocurrió el doble homicidio

Según la reconstrucción de la FGJEM, el ataque sucedió el 28 de mayo de este año. Las dos víctimas, ambas de sexo masculino, se encontraban en el poblado de Santiago Tolman a bordo de una camioneta tipo pickup color negro.

Hasta ese lugar llegaron cuatro sujetos, entre ellos los dos hombres ahora procesados. De acuerdo con la indagatoria, “El Rayón” comenzó a agredir verbalmente a una de las víctimas y después habría accionado un arma de fuego en su contra.

Dos mujeres vistas de espaldas con las manos esposadas a la cintura y un vehículo policial estacionado al fondo.
Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombre en el Estado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los agresores disparó contra la segunda víctima. Ambos hombres murieron a consecuencia de las heridas producidas por los disparos.

Una vez consumado el ataque, “El Papayo” habría indicado a los otros tres sujetos que abordaran la camioneta y abandonaran el sitio antes de ser descubiertos, según el relato de la Fiscalía.

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La estructura delictiva “Los Rayón”

La FGJEM estableció que los dos hombres procesados formaban parte de una estructura delictiva independiente autodenominada “Los Rayón”. El grupo operaba en la zona de Otumba y se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos, además de robo de vehículos, robo de hidrocarburo y homicidio.

El proceso judicial y la captura

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía identificó a los probables responsables y solicitó ante un juez una orden de aprehensión, que fue cumplimentada posteriormente. Luis Gustavo “N” y Carlos Adán “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona tras su captura.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombre en el Estado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez a disposición de la autoridad judicial, el juez analizó las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público para sustentar la probable participación de ambos en el doble homicidio. Con base en ese análisis, determinó la vinculación a proceso.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los dos procesados.

Otro operativo reciente en la misma zona

Días antes de esta vinculación a proceso, la FGJEM realizó otro operativo en Santiago Tolman que derivó en la detención de seis personas, entre ellas se detuvo a Luis Gustavo “N”, con el alias “Rayón”.

La detención, ocurrida el 22 de octubre, se dio en el marco de la investigación por el homicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) Joselyn Sandoval, su pareja sentimental Juan Carlos Ortiz Bravo y un tercer hombre, identificado como Mario Alberto Hernández Martínez. Los tres cuerpos fueron hallados en septiembre pasado en Otumba.

Joselyn, de 21 años y Juan Carlos, de 25, se conocoeron en la carrera de derecho de la Uaemex pero fueron asesinados en Teotihuacán, Estado de México Foto: Facebook
Joselyn, de 21 años y Juan Carlos, de 25, se conocoeron en la carrera de derecho de la Uaemex pero fueron asesinados en Teotihuacán, Estado de México Foto: Facebook

Los cuerpos de Ortiz Bravo y Hernández Martínez fueron localizados el 22 de septiembre dentro de un vehículo Chevrolet Aveo con heridas de arma de fuego. Un día después fue hallado el cuerpo de Sandoval, también con impactos de bala, en la zona de Santiago Tolman.

Las autoridades determinaron que ese triple homicidio estaría relacionado con una disputa por la comercialización de narcóticos en la región, derivada de la fragmentación de un grupo criminal que antes encabezaba Irving “N”, actualmente recluido en un penal estatal. Tras su detención, Felipe “N” habría formado su propia organización, en disputa con otro grupo rival por el control de la zona.

Los seis detenidos en ese operativo fueron vinculados a proceso por un homicidio distinto al de las tres víctimas de septiembre, con prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía mexiquense señaló que continuará las diligencias para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados en la región de Otumba.

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