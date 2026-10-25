Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Seis selecciones del continente americano disputarán un torneo para pelear por un boleto directo a los Juegos Olímpicos. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

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La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dieron a conocer que el torneo preolímpico para Los Ángeles 2028 se disputará en México del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2027, con ciudad todavía por definir.

México será sede del primer clasificatorio continental rumbo a Los Ángeles 2028

México se prepara para recibir el clasificatorio continental para LA28. (X / @COM_Mexico)

México aseguró la organización del clasificatorio olímpico de sóftbol femenil de las Américas, programado para 2027. El acuerdo fue firmado durante la visita de Rommel Pacheco, director de la CONADE, a la sede de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, ubicada en Pully, Suiza.

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El funcionario mexicano formalizó el convenio junto con Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC. Con la firma, el país garantiza la realización del torneo que entregará uno de los boletos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El clasificatorio en territorio mexicano será el primero de tres torneos continentales que se disputarán en un lapso de cinco semanas. Cada competencia otorgará una plaza olímpica al equipo que consiga el primer lugar.

Después del torneo de las Américas, China recibirá el clasificatorio de Asia y Oceanía, previsto del 10 al 15 de septiembre de 2027. Más tarde, Europa y África disputarán su eliminatoria del 28 de septiembre al 3 de octubre en Sant Boi de Llobregat, cerca de Barcelona, España.

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Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos en softbol

México tiene dos vías de clasificación para Los Ángeles 2028. (X: Olimpismo Mexicana)

La selección mexicana de sóftbol femenil inicia el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con la meta de conseguir una plaza en la máxima competencia deportiva. El equipo contará con dos torneos para buscar la clasificación.

La primera oportunidad llegará en las Finales de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2027, programadas del 5 al 11 de abril en Redcliffe, Australia. México aseguró su presencia en esa instancia en septiembre de 2026, durante la fase previa del torneo organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

La segunda posibilidad se presentará en casa. México será sede del clasificatorio de las Américas, que se celebrará del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2027.

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Dicha competencia reunirá a seis selecciones nacionales y otorgará una plaza olímpica al equipo que termine en el primer lugar. De esta forma, México tendrá dos caminos para regresar al sóftbol olímpico: las Finales de la Copa Mundial en Australia y el clasificatorio continental como anfitrión.

El regreso del softbol al programa olímpico

México viene de quedar en cuarto lugar en el softbol de Tokio 2020. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El softbol femenil volverá al programa olímpico en Los Ángeles 2028, luego de quedar fuera de París 2024. La disciplina tendrá su sexta aparición en unos Juegos Olímpicos y regresará tras su más reciente edición en Tokio 2020.

Japón llega como el vigente campeón olímpico, después de obtener la medalla de oro en la justa celebrada en territorio japonés. Estados Unidos consiguió la plata, mientras que Canadá completó el podio con el bronce.

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México también buscará regresar a la competencia olímpica. Su última participación ocurrió en Tokio 2020, donde firmó la mejor actuación del país en la historia del softbol dentro de unos Juegos.

La selección mexicana terminó en el cuarto lugar tras perder el partido por la medalla de bronce frente a Canadá.